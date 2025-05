Unul dintre cei mai respectați antrenori din SuperLiga, la un pas să semneze! Anunțul clubului: „Discuțiile noastre sunt pozitive”

Daniel Niculae, președintele clubului Hermannstadt, a oferit detalii despre negocierile purtate cu antrenorul Marius Măldărășanu pentru prelungirea contractului acestuia.

Angajamentul tehnicianului urmează să expire în vară. Niculae a anunțat că discuțiile cu Măldărășanu decurg într-o direcție pozitivă, ocazie cu care și-a exprimat dorința ca antrenorul să continue la Sibiu.

Oficialul grupării Hermannstadt a subliniat că nu doar el vrea păstrarea tehnicianului. Conducerea clubului și suporterii îi împărtășesc opinia despre Marius Măldărășanu, antrenorul care a preluat echipa din 2021.

„Eu îmi doresc din tot sufletul. Discuțiile noastre sunt pozitive. Sper să avansăm și să semnăm în sfârșit prelungirea contractului, pentru că îmi doresc foarte mult să continuăm împreună.

Suporterii își doresc foarte mult, patronii. Toată conducerea clubului își dorește ca Marius să rămână alături de noi. Ne dorim și sper să facem o treabă bună”, a declarat Daniel Niculae, conform .

Marius Măldărășanu, al doilea cel mai longeviv antrenor din Superliga României

Marius Măldărășanu se află la Hermannstadt de o perioadă impresionantă pentru un antrenor în campionatul României. Doar Gheorghe Hagi, tehnician și acționar majoritar la Farul Constanța, îl depășește în vechime, de la începutul mandatului, pe banca unei echipe din Superligă.

Măldărășanu o pregătește pe Hermannstadt de la 1 iulie 2021, perioadă în care a adunat 163 de meciuri ca antrenor principal. Dintre acestea, 71 au fost victorii, 50 remize și 42 de înfrângeri, având un golaveraj de 235-164.

Marius Măldărășanu a readus-o pe Hermannstadt în Superligă. În sezonul curent, sibienii se află pe locul doi din play-out după șase etape, însă nu au drept de participare în cupele europene.

Chiar și așa, pot obține primul trofeu major din istoria clubului. Pentru a realiza această performanță, trebuie să se impună în finala Cupei României Betano contra celor de la CFR Cluj (pe 14 mai, pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad).

Înlocuitorul lui Marius Șumudică la Rapid?

Marius Măldărășanu ar putea fi înlocuitorul lui Marius Șumudică la Rapid din stagiunea viitoare. Măldărășanu este un simbol al giuleștenilor, unde a evoluat ca fotbalist între anii 1998–2007.

După ce a eliminat-o pe Rapid, , tehnicianul sibienilor a recunoscut că, la un moment dat, .

„Orice jucător care joacă mulți ani la o echipă, dacă devine antrenor, își dorește cândva să antreneze echipa aia. Eu am jucat la trei echipe în Liga 1, Rapid, Petrolul și FC Brașov. Le-aș antrena pe toate la un moment dat, dacă s-ar întâmpla chestia asta, pentru că e vorba și de timeing.

Am pus suflet oriunde am fost, aici mă consideră unul de-ai lor. E adevărat, patru ani de zile… înseamnă că am făcut ceva. Nu am plecat la greu, am dat o identitate clubului” – au fost cuvintele lui Măldărășanu.