Unul dintre cei mai valoroşi sportivi de la kaiac-canoe, eliminat din lotul naţional: “Nu au fost de acord să mă antrenez singur și să bat sistemul”

Darius Zaharia este unul dintre caiaciştii de top din România. A început sportul la vârsta de 12 ani, iar la 15 ani era cooptat în lotul naţional de juniori. A fost medaliat cu bronz la Europenele U23 din 2022.

Unul dintre cei mai valoroşi sportivi de la kaiac-canoe, eliminat din lotul naţional

Dar, în ciuda rezultatelor şi a faptului că a câştigat toate probele de la selecţia pentru lotul naţional unde i-a bătut pe toţi, Darius Zaharia a fost lăsat pe dinafară. Ce spune sportivul:

“ , dar mă antrenam cu lotul național. Cu o săptămână înainte de europene, deși aveam o barcă competitivă, antrenorul lotului a decis să schimbe echipajul.

M-au anunțat că trebuie să trag cu un alt coleg, mult mai slab. Ca atare nici n-au fost rezultate bune. Tot în 2023, în august, când am avut selecția pentru intrarea în lot, am câștigat toate probele, dar federația a ales să nu mă ia la lot.

“Am mers la Campionatul Național și i-am bătut pe toți”

Au motivat că am făcut ce am vrut, că nu ascult, că m-am axat doar pe proba de simplu. În 2023-2024 m-am antrenat singur, acasă, în mare parte din banii proprii, chiar dacă am promit sprijin și de la Dinamo, dar foarte puțin.

Am mers la Campionatul Național și i-am bătut pe toți. Adică am câștigat în fața unor sportiv care aveau toate condițiile, masă, masaj, antrenor. Eu m-am antrenat singur și i-am bătut pe toți. În aprilie, am câștigat cu un avans de 11 secunde, la simplu 1.000.

A mai fost o regată internațională, care avea criteriu și selecția pentru Campionatul European, iară am câștigat tot ce se putea, și Caiac-1 la 1.000 m și Caiac-1 la 500 m”, a povestit Darius Zaharia, conform .

“Nu au fost de acord să mă antrenez singur, acasă, și să bat sistemul”

Darius Zaharia se antrenează singur pe râul Bega, dar el a primit indicaţii de la Octavian Ispas, antrenor în Norvegia. Tehnicianul i-a stabilit programul, l-a ajutat cu sfaturi, cu toate acestea, sportivul nu şi-a găsit locul în lotul naţional:

“Chiar dacă i-am bătut pe toți, am demonstrat că merit să fiu în lot, federația a ales din nou să nu mă ia la europene. Nu au fost de acord să mă antrenez singur, acasă, și să bat sistemul. Mă întreb de ce merge la europene, la Bratislava, unul mai slab decât mine, unul care nu m-a bătut niciodată.

În 15 iulie va avea loc Campionatul Mondial, la Plovdiv, iar federația în continuare nu m-a luat în echipă. S-a ținut un birou federal și acolo s-a decis că nu am ce căuta în lot. La fiecare sport se face o selecție, cine să participe la european și mondial.

Normal ar trebui să meargă cei mai buni. Practic, la noi nu e așa. Am demonstrat la regata internațională de la Pitești, care a avut ca scop și baza selecției, iar antrenorul lotului m-a propus pentru participarea la Campionatul European, dar și pentru Campionatul Mondial, dar federația nu a fost de acord!”, a declarat Zaharia.

“Nu vreau să renunț, dar dacă sistemul nu mă ajută e foarte greu”

Sportivul susţine că nu şi-ar dori să renunţe la sportul pe care îl practică, dar dacă nu va fi ajutat de sistem, va fi foarte greu să continue. Totuşi, în luna august se va prezenta la selecţia pentru lotul naţional, unde e sigur că îşi va demonstra valoarea:

“În august va vor fi campionatele naționale, iar mă voi duce de unul singur, să demonstrez că sunt bun. Iar va fi selecția pentru lotul național. Sigur o să câștig. Știu cât am muncit. Îmi doresc foarte mult să facă sportul acesta, nu vreau să renunț, dar dacă sistemul nu mă ajută e foarte greu.

La caiac nu sunt rezultate de vreo 20 de ani la olimpiade. . Eu zic că e din cauza președintelui federației. Conduce federația de patru mandate. Foarte multe generații s-au lăsat din cauza antrenorilor și a președintelui”, a spus sportivul pentru sursa citată.