CE TREBUIE SĂ ȘTII Gigi Becali nu îl mai vede pe Valentin Crețu potrivit pentru FCSB

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FCSB a învins Csikszereda cu 2-0 în etapa 17 din SuperLiga. După meci, Gigi Becali a intrat în direct și a vorbit despre prestația jucătorilor săi. Dintre cei mai vechi legitimați la clubul „roș-albastru”, Crețu și Miculescu l-au dezamăgit pe latifundiarul din Pipera.

Gigi Becali nu îl mai vede pe Valentin Crețu potrivit pentru FCSB

Gigi Becali a vorbit despre fotbaliștii săi după victoria cu Csikszereda. Patronul fostei campioane a României a spus că echipa sa duce lipsă de un decar care să coordoneze jocul și să îl împingă către poarta adversă. Latifundiarul din Pipera a enumerat posturile pe care vrea să aducă jucători în mercato de iarnă, printre acestea numărându-se și poziția de fundaș lateral dreapta, unde titular incontestabil este Valentin Crețu.

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Experimentatul jucător, care , era , după conflictul cu Arnold Garita, dar a mai primit o șansă. Acum, Gigi Becali a sus că are nevoie neapărată de un nou fundaș dreapta. „Nu avem un număr 10 să lumineze jocul în teren. Boutoutaou putea să fie număr 10, dar dacă pierzi mingi prea multe… driblează și pierde. Eu vreau număr 10 care să dribleze și să paseze, să lumineze jocul. Nu avem, dar o să vină.

Ne mai lipsește fundaș dreapta. Crețu, îi mulțumim, dar nu mai e cum a fost. Ne mai trebuie atacant și o extremă dreaptă, în locul lui David Miculescu… Avem nevoie de 6, 7, 9 și 10. Avem nevoie de număr 6. Dacă Doamne ferește se întâmplă ceva cu Muhar sau Radunovic, e praf și pulbere… Nu mai avem direcție de joc, nimic. Nu ai cu cine acolo!”, a spus inițial Gigi Becali.

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Gigi Becali, dezamăgit și de David Miculescu

Gigi Becali s-a plâns și de David Miculescu, jucătorul despre care Mihai Stoica dezvăluia la finalul lunii trecute, în exclusivitate la „MM LA FANATIK”, că . Latifundiarul din Pipera a spus că vrea să aducă un nou titular pe postul de extremă dreapta, dacă Miculescu nu va reveni la prestațiile cu care l-a cucerit sezoanele trecute. „La Miculescu depinde de el. Dacă e Miculescu de acum un an sau doi, vreau o rezervă pentru el. Dacă e cel de acum, am nevoie de un alt titular. Dacă benzile nu fac diferența, nu poți…”, a mai spus Gigi Becali la

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