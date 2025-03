Unul dintre cele mai iubite cupluri de la Mireasa divorțează. „Mâine depun actele”

A fost unul dintre cele mai iubite cupluri de la Mireasa și finaliștii sezonului 4. S-au iubit timp de trei ani și, aparent, nimeni și nimic nu-i putea despărți. Doar că, destinul le-a fost potrivnic, și astăzi, în premieră pentru FANATIK, anunțăm că mâine (marți, n.r.) el va merge să depună actele de divorț.

Unul dintre cele mai iubite cupluri de la Mireasa a ajuns la divorț

Raluca și Ion Șaulescu, Mihaela și Petrică Nemeș, dar și Ana și Alexandru Brebenoiu au fost cuplurile din finala Mireasa sezonul 4 care s-au căsătorit civil. Acum, la trei ani de la cel mai frumos ”Da!” din viața lor, au decis să depună actele de divorț. Ion, căci despre el este vorba, ne-a dezvăluit că mâine va merge să oficializeze seprararea de fosta lui parteneră.

În premieră, pentru FANATIK, ne mărturisește de ce a așteptat 3 luni până să înainteze cererea de divorț.

„Încă suntem (n.r. căsătoriți). Nu am divorțat, depun eu mâine actele. S-a întâmplat așa pentru că eu am început un job imediat cum am revenit în țară. Am avut un program de 13 ore pe zi, începând de dimineață. Acum am prins 2 zile libere și mă ocup.

Cred că trebuie să vină și ea, nu știu exact cum va fi toată procedura. E prima data când divorțez (n.r. râde). Știu că, și dacă nu vine, tot se poate pronunța divorțul, pentru că nu avem copii sau bunuri dobândite împreună”, a declarat Ion Șaulescu, pentru FANATIK.

„Ne-am iubit și ne-am potrivit, până nu ne-am mai iubit și nu ne-am mai potrivit”

Raluca și Ion Șaulescu de la Mireasa, sezonul 4, au anunțat în urmă cu aproape trei luni că s-au despărțit. În decursul anului 2024, Din păcate, sarcina fostei concurente s-a oprit din evoluție, ceea ce a produs o durere de nedescris pentru ambii parteneri.

Ion a ținut să precizeze că a ajuns în Germania alături de soția sa, doar pentru că ea și-a dorit foarte tare, nu pentru că duceau lipsă de ceva în România.

„Nu am plecat în Germania pentru că o duceam rău. Singurul motiv pentru care am plecat în Germania au fost insistențele fostei partenere, nu că mi-am dorit eu. Ea și-a dorit foarte mult să mergem să lucrăm în străinătate. Am plecat amândoi, dar ne-am despărțit acolo. Ea a decis să rămână.

Ne-am separat din vina amândurora. Ne-am iubit și ne-am potrivit, până nu ne-am mai iubit și nu ne-am mai potrivit. Ea s-a mutat într-o parte, eu am rămas în aceeași chirie pe care am luat-o împreună cu ea pe 4 septembrie 2024. Noi nu mai suntem împreună din decembrie… 25 sau 26 mai exact.

Sunt mai mulți factori care ne vizează pe amândoi, n-aș putea să spun că e vina doar a ei sau doar a mea. Despărțirea s-a produs pentru că amândoi am considerat că e mai bine așa. Nu o să fiu niciodată dușmanul ei sau ea al meu. Întotdeauna dacă eu o să pot să o ajut sau ea pe mine, o vom face. Doar că nu mai putem exista ca și cuplu.”, a povestit Ion Șaulescu.

„Chiar dacă nu plecam acolo, împreună tot nu rămâneam”

În continuare, fostul concurent de la Mireasa relatează cu ce gânduri au plecat printre străini. împreună unde să-și trească copilașii. Doar că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Ea a rămas acolo, iar el s-a ales doar cu o mașină achiziționată cu banii pe care i-a câștigat în cele aproape 6 luni de muncă în Germania.

„Când am plecat în Germania, am zis așa. Bun, dacă tot vrei să mergem acolo, cu ocazia asta măcar să strâng bani să-mi iau și eu o mașină. Și am cam reușit. Cu banii pe care i-am luat din Germania mi-am cumpărat-o. Îmi place de mult acest model. Mă regăsesc eu în ea, e așa pe inima mea. Nu e vreun bolid scump, dar parcă mă reprezintă pe mine cumva mașina asta. Este mare, de familie.

Ea și-a dorit să mergem acolo pentru o viață mai bună. La un moment dat, ne gândeam cu bănuții făcuți pe acolo să ne întoarcem, să luăm teren la mine în Dobroiești, să facem o casă. Dar socotarea de-acasă nu se potrivește mereu cu cea din târg. Regret că n-a fost să fim o familie. Și, chiar dacă nu plecam acolo, împreună tot nu rămâneam.”, a încheiat, cu un ușor nod în gât, Ion Șaulescu, pentru FANATIK.