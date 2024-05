Unul dintre componenții „Generației de Aur” a rămas fără permis! A fost oprit după meciul de pe Arena Națională și pus să sufle în etilotest

. A fost pentru ultima oară când componenții echipei care a ajuns până în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 1994 au evoluat împreună.

Un membru al „Generației de Aur” a fost oprit de Poliție

După ce meciul a luat sfârșit și jucătorii au fost premiați pentru tot ce au făcut pentru echipa națională, aceștia au mers la un restaurant din nordul capitalei pentru a petrece împreună.

Unul dintre fotbaliștii care au scris istorie pentru România a rămas însă fără permis. Miodrag Belodedic a fost oprit de un echipaj de poliție, în timp ce conducea spre casă, după plecarea de la resturant.

„M-au oprit când am ieșit de la restaurant, de la petrecere. Am plecat pe la 3 și ceva. Au venit după mine și m-au oprit. Au stat acolo și au așteptat la pândă. M-au urmărit cu mașina Poliției, cu girofar, cam 100 de metri din spate”, a declarat Miodrag Belodedici, pentru .

Motivul pentru care Miodrag Belodedici a rămas fără permis după meciul de adio al „Generației de Aur”

Fostul mare internațional a dezvăluit motivul pentru care i-a fost suspendat permisul de conducere în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce a sărbătorit cu foștii colegi de generație.

„Am băut două șprițuri cu băieții. După ce am fost oprit de Poliție, m-au pus să suflu și am ieșit cu alcoolemie 0,08. Îți dai seama ce beat eram eu? Sigur, e contravenție…

Am fost dus la Poliție, m-au ținut două ore acolo, mi-au scos sâng. Le-am spus că nu sunt beat, că pot sta și într-un picior. Și mi-au luat carnetul pentru 90 de zile”, a mai declarat Miodrag Belodedici.

Miodrag Belodedici, la plecarea de pe Arena Națională: „Trebuie să îmi caut alt post”

La plecare de pe Arena Națională, întrebat dacă ar mai avea șanse să joace fotbal la nivel profesionist, .

„M-ar lua dacă aș avea 21-22. Acum, știți care e problema, postul meu s-a desființat. Trebuie să îmi caut alt post”, a spus Miodrag Belodedici.