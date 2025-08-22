News

Unul dintre foștii consilieri ai lui Trump, percheziționat de FBI. Este vizat într-o anchetă privind documente clasificate

FBI percheziționează locuința lui John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump.
Ana-Maria Tomescu
22.08.2025 | 18:31
Unul dintre fostii consilieri ai lui Trump perchezitionat de FBI Este vizat intro ancheta privind documente clasificate
Fost consilier pentru securitate națională al lui Trump, percheziționat de FBI. Foto Hepta

FBI a descins vineri dimineață la locuința din Washington D.C. a lui John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump. Perchezițiile ar avea legătură cu o anchetă privind documente clasificate, scrie The Guardian, citând surse Associated Press.

ADVERTISEMENT

Fost consilier pentru securitate națională al lui Trump, percheziționat de FBI

Potrivit AFP, agenții federali au intrat și au ieșit din reședința lui Bolton, aflată la periferia capitalei, încă de la primele ore ale dimineții. Fost ambasador al Statelor Unite la ONU și consilier la Casa Albă în primul mandat al președintelui Trump, Bolton s-a distanțat de liderul SUA.

El a devenit un critic dur al politicilor lui Trump în dosare-cheie precum Iran, Afganistan sau Coreea de Nord. Deocamdată, autoritățile nu au dezvăluit acuzațiile pe baza cărora a fost emis mandatul de percheziție. Pe de altă parte, directorul FBI, Kash Patel, a publicat pe platforma X un mesaj cu subînțeles:

ADVERTISEMENT

Mesajul directorului FBI: „Nimeni nu este mai presus de lege”

„NIMENI nu este mai presus de lege”, adăugând că agenții FBI sunt în misiune. Mesajul a fost repostat de adjunctul său, Dan Bongino, care a subliniat că „nu va fi tolerată corupția publică.” CNN relatează că jurnaliștii săi au surprins ofițeri FBI în apropierea reședinței din Maryland, în timp ce The New York Times notează, pe baza unei declarații oficiale, că agenții „desfășurau o activitate autorizată de tribunal în zonă”, arată News.ro.

Administrația Trump a încercat să blocheze publicarea unei cărți semnate de Bolton

Surse citate de AP subliniază că John Bolton nu a fost reținut și nici acuzat de vreo infracțiune în timpul acțiunii. Pe lângă criticile aduse lui Donald Trump, John Bolton a ajuns în atenția publică după ce, prima administrație a liderului SUA a încercat, fără succes, să blocheze apariția unei cărți semnate de Bolton, susținând că volumul ar dezvălui informații clasificate.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

În momentul revenirii la Casa Albă, Donald Trump a retras abilitările în domeniul securității pentru zeci de foști oficiali din serviciile de informații. Printre aceștia se numără și John Bolton. De asemenea, el s-a aflat pe lista celor trei demnitari cărora liderul SUA le-a retras, la începutul acestui an, protecția specială.

ADVERTISEMENT
Au făcut anunțul și au precizat și salariul! Ianis Hagi ”a acceptat oferta”...
Digisport.ro
Au făcut anunțul și au precizat și salariul! Ianis Hagi ”a acceptat oferta” și semnează
„Poate aude și domnul Bolojan!”. Sfatul lui Gigi Nețoiu cu privire la TVA...
Fanatik
„Poate aude și domnul Bolojan!”. Sfatul lui Gigi Nețoiu cu privire la TVA pentru premierul României
Haos la semafor. O șoferiță de 66 de ani a provocat un accident...
Fanatik
Haos la semafor. O șoferiță de 66 de ani a provocat un accident cu trei victime, lângă Timișoara
Omul lui Vladimir Putin, despre marele summit cu Zelenski: „Cum putem să ne...
Fanatik
Omul lui Vladimir Putin, despre marele summit cu Zelenski: „Cum putem să ne întâlnim cu o persoană care se preface că este un lider?”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
Parteneri
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a...
iamsport.ro
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a blocat toate discuțiile
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!