Unul dintre foștii consilieri ai lui Trump, percheziționat de FBI. Este vizat într-o anchetă privind documente clasificate

FBI a descins vineri dimineață la locuința din Washington D.C. a lui John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump. Perchezițiile ar avea legătură cu o anchetă privind documente clasificate, scrie The Guardian, citând surse Associated Press.

Fost consilier pentru securitate națională al lui Trump, percheziționat de FBI

Potrivit AFP, agenții federali au intrat și au ieșit din reședința lui Bolton, aflată la periferia capitalei, încă de la primele ore ale dimineții. Fost ambasador al Statelor Unite la ONU și consilier la Casa Albă în primul mandat al președintelui Trump, Bolton s-a distanțat de liderul SUA.

în dosare-cheie precum Iran, Afganistan sau Coreea de Nord. Deocamdată, autoritățile nu au dezvăluit acuzațiile pe baza cărora a fost emis mandatul de percheziție. Pe de altă parte, directorul FBI, Kash Patel, a publicat pe platforma X un mesaj cu subînțeles:

Mesajul directorului FBI: „Nimeni nu este mai presus de lege”

„NIMENI nu este mai presus de lege”, adăugând că agenții FBI sunt în misiune. Mesajul a fost repostat de adjunctul său, Dan Bongino, care a subliniat că „nu va fi tolerată corupția publică.” CNN relatează că jurnaliștii săi au surprins ofițeri FBI în apropierea reședinței din Maryland, în timp ce The New York Times notează, pe baza unei declarații oficiale, că agenții „desfășurau o activitate autorizată de tribunal în zonă”, arată .

Administrația Trump a încercat să blocheze publicarea unei cărți semnate de Bolton

Surse citate de AP subliniază că John Bolton nu a fost reținut și nici acuzat de vreo infracțiune în timpul acțiunii. Pe lângă , John Bolton a ajuns în atenția publică după ce, prima administrație a liderului SUA a încercat, fără succes, să blocheze apariția unei cărți semnate de Bolton, susținând că volumul ar dezvălui informații clasificate.

În momentul revenirii la Casa Albă, Donald Trump a retras abilitările în domeniul securității pentru zeci de foști oficiali din serviciile de informații. Printre aceștia se numără și John Bolton. De asemenea, el s-a aflat pe lista celor trei demnitari cărora liderul SUA le-a retras, la începutul acestui an, protecția specială.