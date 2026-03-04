„Unul este ȘumiGol!” Sorinel Puștiu, dedicație fabuloasă de ziua lui Marius Șumudică! „Îl cunoaște un popor!”. Video

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică, singurul antrenor român care pregătește în acest moment o echipă din campionatul Arabiei Saudite, își sărbătorește astăzi, pe 4 martie, ziua de naștere. Tehnicianul a împlinit 55 de ani, iar momentul nu a trecut neobservat. Printre cei care i-au transmis mesaje speciale s-a numărat și manelistul Sorinel Puștiu, care i-a dedicat o melodie surpriză. Totodată, fiica antrenorului l-a emoționat până la lacrimi pe fostul fotbalist prin mesajul pe care i l-a trimis.

Marius Șumudică a împlinit 55 de ani! Zi specială pentru antrenorul român

Antrenorul român o pregătește pe Al-Okhdood, formație din prima ligă a Arabiei Saudite, pe care a preluat-o la începutul acestui an. Marius Șumudică are ca obiectiv principal salvarea echipei de la retrogradare, într-un campionat extrem de competitiv. Tehnicianul a mărturisit în direct la FANATIK SUPERLIGA că , însă preferă să aștepte finalul sezonului pentru a vedea dacă obiectivul va fi îndeplinit.

. Situația din regiune nu este cea mai liniștită, în contextul tensiunilor generate de conflictul din Iran, însă antrenorul român a avut parte, pe 4 martie, și de momente plăcute. Numeroși prieteni, foști colegi și oameni din fotbal i-au transmis mesaje de „La mulți ani”.

Sorinel Puștiu l-a dat pe spate pe Marius Șumudică! Dedicație de senzație pentru antrenor

Cel mai original mesaj a venit însă din partea lui Sorinel Puștiu. Celebrul manelist i-a pregătit lui Marius Șumudică o dedicație specială, filmându-se în timp ce îi cântă câteva versuri dedicate tehnicianului. În videoclipul de aproximativ un minut, artistul nu a uitat să includă și celebrul vers „stau ca vulturul pe stâncă”, într-un clip realizat chiar din vacanță special pentru antrenor.

„Dedic acest mesaj de la mine, Sorinel Puștiu, pentru Marius Șumudică! Îl cunoaște un popor, unul este ȘumiGol! / Unul este ȘumiGol, fotbalist și antrenor / E momentul fericit / Astăzi ești sărbătorit / Nu vreau avere sau bani, vreau să-i spunem La mulți ani! La mulți ani, te iubesc din sufletul meu”, a fost dedicația lui Sorinel Puștiu.

Sorinel Puștiu, dedicație pentru Marius Șumudică

Marius Șumudică, emoționat de mesajul primit de la Sarah, fiica sa

Și Sarah, fiica antrenorului, i-a transmis lui Marius Șumudică un mesaj superb. Aceasta a postat un text special pe rețelele de socializare, în care spune că este recunoscătoare că a avut parte de un asemenea exemplu în viață.

„Astăzi sărbătoresc nu doar bărbatul incredibil care ești, ci și frumosul adevăr pe care am ajuns să-l descopăr despre mine. Eu sunt versiunea ta feminină. Cu cât cresc, cu atât te regăsesc mai mult în mine: în comportamentul meu, în valorile mele, în puterea mea și în sufletul meu. Îți semăn în gesturi, în felul în care iubesc, în felul în care protejez și în felul în care stau dreaptă, chiar și atunci când viața devine grea.

Am ochii tăi blânzi și calzi. Port cu mine cuvintele tale în fiecare zi. Sfaturile tale, lecțiile tale și lucrurile pe care mi le-ai spus continuă să mă ghideze prin viață. Am moștenit frumoasa ta neliniște, energia ta de neoprit, revenirile tale rapide și temperamentul tău nebun, dar și loialitatea ta, simțul tău al responsabilității și acel curaj tăcut care nu trebuie să fie zgomotos pentru a fi puternic.

Dacă tu ești putere, atunci eu sunt aceeași putere învelită în blândețe. Dacă tu ești ambiție, o port cu grație. Dacă tu ești pasiune, trăiește și în inima mea. Sunt nespus de mândră că sunt fiica ta, mândră să te reflect într-un mod feminin. Voi fi mereu alături de tine, te voi susține și te voi admira”, este o parte din mesajul scris de Sarah.