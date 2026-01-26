Uppercut-uri pentru Daniel Pancu după 4-1 la FCSB: „Avem oferte pentru 4 titulari!”. Cine urmează după Emerllahu și Louis Munteanu? Exclusiv

ADVERTISEMENT

, pe Arena Naţională. Daniel Pancu are emoţii pentru că poate rămâne fără patru titulari în această perioadă, după plecările lui Emerllahu şi Louis Munteanu.

Patru titulari de la CFR Cluj pot pleca în iarnă!

Bogdan Mara, directorul sportiv al celor de la CFR Cluj, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre jucătorii care au oferte şi ar putea pleca în această iarnă de la echipă. Patru titulari sunt vizaţi:

„Avem oferte, sunt mai mulţi jucători. Din păcate sau din fericire, sunt oferte pentru încă trei jucători, pe lângă Korenica. Este interes foarte mare pentru Ilie, pentru Kore, Cordea şi Sheriff.

Sunt jucători importanţi, căutaţi… Eu sper să nu mai vindem acuma, să facem o echipă cu care să ne batem pentru obiective. În campionat, în cupă… .

Obiectivul e să ajungem în Europa şi nu e uşor să îl pierzi pe Emerllahu, pe Louis Munteanu. A plecat Emerllahu, i-a dat Pancu posibilitatea să joace lui Adiţă Păun. El are contract pe viaţă cu noi”, a spus Mara la FANATIK SUPERLIGA.

Korenica, spre MLS?! Ofertă de 4 milioane de euro

Meriton Korenica este principală „marfă de export” a lui Neluţu Varga. DC United, echipa care l-a luat pe Louis Munteanu, oferă patru milioane de euro pentru atacantul din Kosovo:

„Sunt jucători importanţi, crescuţi de noi. Păun, Deac, Camora, Fică… Sunt ai noştri. Pentru Korenica există interes din China, din MLS. (despre oferta de la DC United) Există interes, dar nu îl lăsăm în orice condiţii.

Nu pot să spun dacă e vorba de 4 milioane de euro, dar ne gândim dacă îl lăsăm să plece. Sportiv am slăbi foarte mult dacă ar pleca şi Korenica. Este un jucător important.

Făceam un exerciţiu de imaginaţie aseară. Dacă îi aveam pe Bîrligea, Otele, Emerllahu, Sava, toţi cei care au fost pe la noi în ultima vreme. Aveam echipa de Europa şi de tot.”, a dezvăluit directorul sportiv al CFR-ului.