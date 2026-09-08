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Inter debutează în noul sezon din Champions League cu un duel pe Bernabeu contra lui Real Madrid, care se va disputa marți, de la ora 22:00. Așadar, Cristi Chivu (45 de ani) îl va înfrunta pe Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul sub comanda căruia a realizat cea mai importantă performanță din cariera de fotbalist, „tripla” câștigată cu Inter în 2010. Goran Pandev (43 de ani), care a evoluat alături de Chivu în acel sezon, a prefațat partida dintre Real și Inter.

Colegul lui Cristi Chivu din sezonul „triplei” pune presiune pe tehnicianul român înainte de Real Madrid – Inter

Goran Pandev a fost surprins de faptul că fostul său coechipier, , a devenit antrenor. Înainte de meciul cu Realul antrenat de Jose Mourinho, nord-macedoneanul a pus presiune pe „nerazzurri”, afirmând că aceștia ar trebui să lupte pentru trofeul Champions League în acest sezon. „Chivu ura să piardă, chiar și la cărți.

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Nu credeam că ar putea deveni antrenor, dar a fost inteligent: a început cu echipele de juniori și a acumulat experiență. Cel mai important jucător de la Inter e Lautaro. Dacă el e la un nivel bun, vor fi și ceilalți. Inter e mai puternică decât anul trecut, trebuie să încerce să câștige Champions League”, a afirmat Pandev pentru .

Nord-macedoneanul a rememorat și succesul fabulos din 2010, când Inter a cucerit Champions League: „În primul rând, aș spune că elementul cheie a fost unitatea. Ne înțelegeam bine, eram prieteni. Chivu era foarte atent la alimentație: piept de pui și paste simple”. Goran Pandev și-a încheiat cariera de fotbalist în 2022 și activează momentan ca oficial în cadrul Federației din țara natală.

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Cum arată programul primei etape din Champions League

Prima etapă a fazei ligii din Champions League are loc în această săptămână, iar cele 18 meciuri se vor disputa marți, miercuri și joi. Cel mai atractiv duel al rundei este , însă în cadrul acestei etape se vor mai disputa și alte partide interesante, precum Liverpool – Atletico Madrid sau Napoli Arsenal.

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Programul etapei 1 din Champions League

Marți, 8 septembrie

Ora 19:45: Club Brugge – Aston Villa

Ora 19:45: AEK Atena – LASK

Ora 22:00: Real Madrid – Inter

Ora 22:00: FC Porto – Manchester City

Ora 22:00: Borussia Dortmund – Villarreal

Ora 22:00: Lille – Betis

Miercuri, 9 septembrie

Ora 19:45: Barcelona – Feyenoord

Ora 19:45: Stuttgart – Viking

Ora 22:00: Liverpool – Atletico Madrid

Ora 22:00: PSG – Slovan Bratislava

Ora 22:00: Napoli – Arsenal

Ora 22:00: Sporting – Galatasaray

Joi, 10 septembrie