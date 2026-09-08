Sport

Colegul lui Cristi Chivu din sezonul „triplei” pune presiune pe român înainte de Real Madrid – Inter: „Ura să piardă și la cărți! Nu credeam că va deveni antrenor”

Goran Pandev, coechipierul lui Cristi Chivu din sezonul în care Inter a cucerit „tripla” sub comanda lui Jose Mourinho, a vorbit despre antrenorul român.
Bogdan Mariș
08.09.2026 | 10:00
Colegul lui Cristi Chivu din sezonul triplei pune presiune pe roman inainte de Real Madrid Inter Ura sa piarda si la carti Nu credeam ca va deveni antrenor
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Goran Pandev (43 de ani), fostul coechipier al lui Cristi Chivu (45 de ani), a prefațat meciul pe care Inter îl va disputa pe terenul echipei pregătite de Jose Mourinho (63 de ani), Real Madrid. FOTO: Hepta
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Inter debutează în noul sezon din Champions League cu un duel pe Bernabeu contra lui Real Madrid, care se va disputa marți, de la ora 22:00. Așadar, Cristi Chivu (45 de ani) îl va înfrunta pe Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul sub comanda căruia a realizat cea mai importantă performanță din cariera de fotbalist, „tripla” câștigată cu Inter în 2010. Goran Pandev (43 de ani), care a evoluat alături de Chivu în acel sezon, a prefațat partida dintre Real și Inter.

Colegul lui Cristi Chivu din sezonul „triplei” pune presiune pe tehnicianul român înainte de Real Madrid – Inter

Goran Pandev a fost surprins de faptul că fostul său coechipier, Cristi Chivu, a devenit antrenor. Înainte de meciul cu Realul antrenat de Jose Mourinho, nord-macedoneanul a pus presiune pe „nerazzurri”, afirmând că aceștia ar trebui să lupte pentru trofeul Champions League în acest sezon. „Chivu ura să piardă, chiar și la cărți.

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Nu credeam că ar putea deveni antrenor, dar a fost inteligent: a început cu echipele de juniori și a acumulat experiență. Cel mai important jucător de la Inter e Lautaro. Dacă el e la un nivel bun, vor fi și ceilalți. Inter e mai puternică decât anul trecut, trebuie să încerce să câștige Champions League”, a afirmat Pandev pentru Gazzetta dello Sport.

Nord-macedoneanul a rememorat și succesul fabulos din 2010, când Inter a cucerit Champions League: „În primul rând, aș spune că elementul cheie a fost unitatea. Ne înțelegeam bine, eram prieteni. Chivu era foarte atent la alimentație: piept de pui și paste simple”. Goran Pandev și-a încheiat cariera de fotbalist în 2022 și activează momentan ca oficial în cadrul Federației din țara natală.

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Cum arată programul primei etape din Champions League

Prima etapă a fazei ligii din Champions League are loc în această săptămână, iar cele 18 meciuri se vor disputa marți, miercuri și joi. Cel mai atractiv duel al rundei este Real Madrid – Inter, însă în cadrul acestei etape se vor mai disputa și alte partide interesante, precum Liverpool – Atletico Madrid sau Napoli Arsenal.

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Programul etapei 1 din Champions League

Marți, 8 septembrie

  • Ora 19:45: Club Brugge – Aston Villa
  • Ora 19:45: AEK Atena – LASK
  • Ora 22:00: Real Madrid – Inter
  • Ora 22:00: FC Porto – Manchester City
  • Ora 22:00: Borussia Dortmund – Villarreal
  • Ora 22:00: Lille – Betis

Miercuri, 9 septembrie

  • Ora 19:45: Barcelona – Feyenoord
  • Ora 19:45: Stuttgart – Viking
  • Ora 22:00: Liverpool – Atletico Madrid
  • Ora 22:00: PSG – Slovan Bratislava
  • Ora 22:00: Napoli – Arsenal
  • Ora 22:00: Sporting – Galatasaray

Joi, 10 septembrie

  • Ora 19:45: Fenerbahce – AS Roma
  • Ora 19:45: PSV – Șahtior Donețk
  • Ora 22:00: Bayern Munchen – Bodo/Glimt
  • Ora 22:00: Manchester United – Sabah Baku
  • Ora 22:00: Como – Leipzig
  • Ora 22:00: Slavia Praga – Lens
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