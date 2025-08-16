Uraganul Erin a ajuns la categoria 5, a furtunilor catastrofale. Unde vor fi vânturi de 255 km/h

În ultimele ore uraganul Erin a ajuns la categoria 5, a furtunilor catastrofale. Specialiștii în meteorologie anunță unde vor fi de 255 km/h. La ora actuală experții se așteaptă să capete și mai multă intensitate.

ADVERTISEMENT

Uraganul Erin a ajuns la categoria 5, a furtunilor catastrofale

Uraganul Erin este considerat prima furtună importantă de anul acesta. Cercetătorii au remarcat faptul că se intensifică rapid, anunțul fiind făcut de directorul Centrului Național pentru Uragane, Mike Brennan.

Acesta a declarat într-o conferință de presă că furtuna „extrem de puternică” s-a „întărit și intensificat exploziv” peste noapte, conform . Cu toate acestea, nu se prognozează că va atinge uscatul pe continentul american.

ADVERTISEMENT

Specialistul a subliniat faptul că furtuna a crescut rapid în ultimele 24 de ore. În momentul de față, a atins categoria 5, cea a furtunilor catastrofale. Furtuna este localizată în Caraibe și se așteaptă să treacă la nord de Insulele Leeward, Insulele Virgine și Puerto Rico.

Cel mai probabil va ajunge în aceste locuri în următoarele ore. Erin va aduce ploi torențiale în acest final de săptămână. Meteorologii transmit că nu sunt excluse inundațiile neașteptate și alunecările de teren.

ADVERTISEMENT

Unde se vor simți vânturi puternice, de aproximativ 255 km/h

Directorul Centrului Național pentru Uragane, Mike Brennan, crede că la începutul săptămânii următoare uraganul Erin va ajunge în alte locuri. Se așteaptă să-și facă simțită prezența în Bahamas, Bermuda şi pe coasta de est a SUA.

ADVERTISEMENT

Pentru că se întărește cu cel puțin 55 km/h, furtuna riscă să atingă vânturi de aproximativ 255 km/h. Se mai preconizează că furtuna va genera valuri uriașe. Aceste valuri le pun viața în pericol locuitorilor de pe aproape întreaga coastă de est a Statelor Unite.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, specialistul mai subliniază faptul că Florida și statele din Atlanticul de mijloc nu vor fi ignorate de uraganul Erin. În aceste locuri sunt șanse mari să se înregistreze cele mai periculoase condiții de valuri.

Precipitațiile abundente sunt, de asemenea, luate în calcul. În cursul zilei de duminică, 17 august 2025, sunt așteptate precipitații masive în zonele insulelor Leeward, Virgine şi Puerto Rico. Din cauza vânturilor puternice, Garda de Coastă a SUA impune restricții pentru nave.

Sunt luate în vizor navele care se află în porturile din St. Thomas și St. John din Insulele Virgine Americane. De asemenea, în stare de alertă se găsesc și navele din șase municipalități din Puerto Rico, inclusiv San Juan.