News

Uraganul Erin a ajuns la categoria 5, a furtunilor catastrofale. Unde vor fi vânturi de 255 km/h

Uraganul Erin se intensifică, a atins categoria 5. Locurile unde se vor simți vânturi puternice, de aproximativ 255 km/h.
Alexa Serdan
16.08.2025 | 22:50
Uraganul Erin a ajuns la categoria 5 a furtunilor catastrofale Unde vor fi vanturi de 255 kmh
Uraganul Erin aduce vânturi de circa 255 km/h. Sursa foto: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

În ultimele ore uraganul Erin a ajuns la categoria 5, a furtunilor catastrofale. Specialiștii în meteorologie anunță unde vor fi vânturi puternice de 255 km/h. La ora actuală experții se așteaptă să capete și mai multă intensitate.

ADVERTISEMENT

Uraganul Erin a ajuns la categoria 5, a furtunilor catastrofale

Uraganul Erin este considerat prima furtună importantă de anul acesta. Cercetătorii au remarcat faptul că se intensifică rapid, anunțul fiind făcut de directorul Centrului Național pentru Uragane, Mike Brennan.

Acesta a declarat într-o conferință de presă că furtuna „extrem de puternică” s-a „întărit și intensificat exploziv” peste noapte, conform BBC. Cu toate acestea, nu se prognozează că va atinge uscatul pe continentul american.

ADVERTISEMENT

Specialistul a subliniat faptul că furtuna a crescut rapid în ultimele 24 de ore. În momentul de față, a atins categoria 5, cea a furtunilor catastrofale. Furtuna este localizată în Caraibe și se așteaptă să treacă la nord de Insulele Leeward, Insulele Virgine și Puerto Rico.

Cel mai probabil va ajunge în aceste locuri în următoarele ore. Uraganul Erin va aduce ploi torențiale în acest final de săptămână. Meteorologii transmit că nu sunt excluse inundațiile neașteptate și alunecările de teren.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

Unde se vor simți vânturi puternice, de aproximativ 255 km/h

Directorul Centrului Național pentru Uragane, Mike Brennan, crede că la începutul săptămânii următoare uraganul Erin va ajunge în alte locuri. Se așteaptă să-și facă simțită prezența în Bahamas, Bermuda şi pe coasta de est a SUA.

ADVERTISEMENT
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente...
Digisport.ro
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente total neașteptate, care s-au viralizat instant

Pentru că se întărește cu cel puțin 55 km/h, furtuna riscă să atingă vânturi de aproximativ 255 km/h. Se mai preconizează că furtuna va genera valuri uriașe. Aceste valuri le pun viața în pericol locuitorilor de pe aproape întreaga coastă de est a Statelor Unite.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, specialistul mai subliniază faptul că Florida și statele din Atlanticul de mijloc nu vor fi ignorate de uraganul Erin. În aceste locuri sunt șanse mari să se înregistreze cele mai periculoase condiții de valuri.

Precipitațiile abundente sunt, de asemenea, luate în calcul. În cursul zilei de duminică, 17 august 2025, sunt așteptate precipitații masive în zonele insulelor Leeward, Virgine şi Puerto Rico. Din cauza vânturilor puternice, Garda de Coastă a SUA impune restricții pentru nave.

Sunt luate în vizor navele care se află în porturile din St. Thomas și St. John din Insulele Virgine Americane. De asemenea, în stare de alertă se găsesc și navele din șase municipalități din Puerto Rico, inclusiv San Juan.

Un râs umblă liber pe străzile din Fălticeni. Animalul a fost scăpat din...
Fanatik
Un râs umblă liber pe străzile din Fălticeni. Animalul a fost scăpat din lesă de către un bărbat
Ucraina a bombardat Rusia, în pline negocieri de pace. Două persoane, tată și...
Fanatik
Ucraina a bombardat Rusia, în pline negocieri de pace. Două persoane, tată și fiu, au murit
Epava unuia dintre cele mai căutate avioane din istorie, găsită cu ajutorul Google...
Fanatik
Epava unuia dintre cele mai căutate avioane din istorie, găsită cu ajutorul Google Earth. Cine este pilotul care susține că a rezolvat misterul vechi de 88 de ani
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Florin Prunea a vrut 'să-și umfle mușchii', dar a făcut cale întoarsă: 'Tu...
iamsport.ro
Florin Prunea a vrut 'să-și umfle mușchii', dar a făcut cale întoarsă: 'Tu știi cine e acolo? Nicu Gheară'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!