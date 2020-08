Uraganul Laura a lovit puternic SUA. Pagube uriașe și peste 500 de mii de oameni evacuați. Video

Locuitorii din statele americane Louisiana și Texas s-au confruntat deja cu venirea uraganului Laura, un fenomen meteo extrem care are categoria 4 din 5 și este extrem de periculos, potrivit meteorologilor.

Furtuna, iscată în Golful Mexic, vine cu un vânt de până la 240 de kilometri pe oră, cel mai puternic înregistrat vreodată în sudul SUA. Vijelia este atât de puternică încât împinge spre țărm o cantitate imensă de apă.

Locuitorii zonelor vizate spre care se îndreaptă Laura au fost avertizați că zonele de coastă ar putea fi invadate de o maree catastrofală, căreia nimeni nu-i poate supraviețui.

Specialiștii din SUA au inclus deja Uraganul Laura în categoria a 4-a de furtună majoră. Acesta a lovit joi dimineața zona de la graniţa dintre Texas şi Louisiana, iar autorităţile locale încearcă să evacueze mii de locuitori, transmite BBC.

Cu o zi în urmă, oficialii din ambele state au emis cele mai grave avertismente, avertizând cu privire la o furtună care, în multe privințe, ar putea fi una dintre cele mai grave care a lovit regiunea în decenii.

Creșterea rapidă în intensitate a furtunii a uimit oamenii de ştiinţă şi i-a determinat pe meteorologi să emită avertismente privind ”formarea unei furtuni mortale” în Texas şi Louisiana.

”O furtună mortală cu valuri mari şi distructive va provoca pagube catastrofale de la Sea Rim State Park, Texas la Intracoastal City, Louisiana, inclusiv în zona lacurilor Calcasieu şi Sabine.

Valul provocat de furtună ar putea avansa în interiorul uscatului pe o porţiune de până la 30 de mile”, a anunţat miercuri Centrul Naţional pentru Uragane, conform CNN.

Uraganul Laura ar putea provocat valuri imense de peste 13 metri pe coastă, precum şi inundaţii şi tornade în interiorul uscatului. Furtuna a traversat deja în weekend Republica Dominicană, Puerto Rico şi Haiti, lăsând fără energie electrică peste 1 milion de oameni, prăbuşind unele locuinţe şi omorând cel puţin 23 de oameni.

Peste 500.000 de rezidenți din Louisiana și Texas au fost îndemnați să fugă din casele lor în ultimele zile, în timp ce uraganul Laura se îndrepta spre coasta Golfului.

De la o oră la alta, numărul celor afectați de pe urma Uraganului Laura din SUA crește considerabil. Presa americană notează că întreruperile de energie electrică din Louisiana și Texas urcă într-un ritm accelerat.

Potrivit companiei PowerOutage.US, până la această oră există aproape 285.000 de case fără energie electrică în ambele state. Aproape 225.000 dintre acești clienți se află în Louisiana, în timp ce peste 60.000 sunt în Texas.

Uraganul Laura amenință serio și marile rafinării din Lake Charles, în Louisiana şi Beaumont/Port Arthur, în Texas, care sunt situate în apropiere de coaste.

Sezonul uraganelor în Atlantic, care durează oficial de la 1 iunie până la 30 noiembrie, se anunţă a fi deosebit de intens în acest an, NHC anunţând că se aşteaptă la 25 de depresiuni tropicale.

”Nu am cuvinte. Uraganul Laura este una dintre furtunile cu cea mai rapidă intensificare înregistrată în istoria Golfului Mexic. Laura poate fi un pericol catastrofal, posibil istoric, pentru coasta Louisianei”, a scris într-un tweet cercetătorul în domeniul climei Eric Holthaus.

👀 CAUGHT ON CAMERA 👀

Watch as this RV flips from the extreme winds of #HurricaneLaura. pic.twitter.com/kiZRbxMT81

— WeatherNation (@WeatherNation) August 27, 2020