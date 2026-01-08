Sport

Urarea primită de Adrian Mutu din partea soției cu ocazia zilei de naștere. Sandra a emoționat o lume întreagă

Felul special în care a fost felicitat fostul fotbalist Adrian Mutu de partenera sa de viață. Sandra a transmis un mesaj inedit pe rețelele de socializare.
Alexa Serdan
08.01.2026 | 19:45
Urarea primita de Adrian Mutu din partea sotiei cu ocazia zilei de nastere Sandra a emotionat o lume intreaga
Adrian Mutu împlinește 47 de ani. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Data de 8 ianuarie este una remarcabilă pentru Adrian Mutu. Fostul sportiv, supranumit ”Briliantul” a primit o urare frumoasă din partea soției sale, Sandra, cu ocazia zilei de naștere. Îndrăgitul antrenor împlinește 47 de ani.

Adrian Mutu, urare specială de la partenera sa, Sandra

Adrian Mutu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Are o carieră fabuloasă în fotbal, reușind să strălucească ani la rând la acest capitol. După ce a depășit cel mai greu moment la capitolul sportiv a rămas în lumina reflectoarelor prin prisma meseriei sale.

ADVERTISEMENT

Filmul care îi prezintă traseul profesional este dovada vie că este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști. Primește laude de la fani, dar și de la frumoasa sa parteneră de viață. Sandra este cea de-a treia soție, dar și cea care îl sprijină necondiționat.

La aniversarea a 47 de ani șatena a dorit să-i facă o urare cu totul specială. A scris un mesaj emoționant pe social media, unde a încărcat o imagine alături de fostul sportiv. Cuvintele sale i-au cucerit din plin pe internauți.

ADVERTISEMENT
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu...
Digi24.ro
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu a fost operat mai devreme

„La mulți ani, iubirea mea! Îți mulțumesc pentru noi doi, pentru familia noastră și pentru iubirea asta mare pe care mi-o arăți chiar și după atâția ani”, este felicitarea specială primită de Adrian Mutu, de la soția sa, Sandra, pe pagina de Instagram.

ADVERTISEMENT
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii!...
Digisport.ro
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii

Sandra, încurajări pentru antrenorul Adrian Mutu

„Pentru obiective mari, bucurii infinite și noi doi, mereu! Cerul este limita, iubire. Ești iubit!”, a completat frumoasa șatenă. Modelul are numai cuvinte de laudă la adresa ”Briliantului”, alături de care are un băiat.

Micuțul lui Adrian Mutu alături de actuala parteneră de viață poartă numele Thiago. El a fost primul copil care s-a înscris în academia pe care o deține antrenorul. În altă ordine de idei, cu siguranță tehnicianul s-a bucurat de urări.

ADVERTISEMENT

Fostul atacant al naționalei României, care a evoluat pentru echipe precum Fiorentina, Hellas Verona și Argeș Piteș, este un om foarte iubit. S-a retras în 2016, după ce a evoluat la Pune City, iar acum se mândrește cu o comunitate uriașă pe Internet.

Gigi Becali, noi detalii despre înlocuitorul lui Adrian Șut la FCSB: „Costă 500.000...
Fanatik
Gigi Becali, noi detalii despre înlocuitorul lui Adrian Șut la FCSB: „Costă 500.000 de euro. E genul lui Mirel Rădoi. MM zice că e bun, bun”. Update
Mihai Teja, exploziv în scandalul pariurilor din SuperLiga: „Spuneţi-ne cine sunt fotbaliştii care...
Fanatik
Mihai Teja, exploziv în scandalul pariurilor din SuperLiga: „Spuneţi-ne cine sunt fotbaliştii care au pariat ca să îi dăm afară!”. Video exclusiv
Sorin Cârțu a reacționat după plecarea lui Adrian Șut: „O pierdere pentru FCSB”....
Fanatik
Sorin Cârțu a reacționat după plecarea lui Adrian Șut: „O pierdere pentru FCSB”. Pe cine vede înlocuitor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Gigi Becali i-a spus lui Hagi să scoată un fotbalist din echipa Farului:...
iamsport.ro
Gigi Becali i-a spus lui Hagi să scoată un fotbalist din echipa Farului: 'Te curăță!'. Răspunsul 'Regelui' l-a lăsat perplex
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!