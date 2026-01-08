Urarea primită de Adrian Mutu din partea soției cu ocazia zilei de naștere. Sandra a emoționat o lume întreagă

ADVERTISEMENT

Data de 8 ianuarie este una remarcabilă pentru Adrian Mutu. Fostul sportiv, supranumit ”Briliantul” a primit o urare frumoasă din partea soției sale, Sandra, cu ocazia zilei de naștere. Îndrăgitul antrenor împlinește 47 de ani.

Adrian Mutu, urare specială de la partenera sa, Sandra

Adrian Mutu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Are o carieră fabuloasă în fotbal, reușind să strălucească ani la rând la acest capitol. După ce a rămas în lumina reflectoarelor prin prisma meseriei sale.

Filmul care îi prezintă traseul profesional este dovada vie că este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști. Primește laude de la fani, dar și de la frumoasa sa parteneră de viață. Sandra este cea de-a treia soție, dar și cea care îl sprijină necondiționat.

La aniversarea a 47 de ani șatena a dorit să-i facă o urare cu totul specială. A scris un mesaj emoționant pe social media, unde a încărcat o imagine alături de fostul sportiv. Cuvintele sale i-au cucerit din plin pe internauți.

„La mulți ani, iubirea mea! Îți mulțumesc pentru noi doi, pentru familia noastră și pentru iubirea asta mare pe care mi-o arăți chiar și după atâția ani”, este felicitarea specială primită de Adrian Mutu, de la soția sa, Sandra, pe pagina de .

Sandra, încurajări pentru antrenorul Adrian Mutu

„Pentru obiective mari, bucurii infinite și noi doi, mereu! Cerul este limita, iubire. Ești iubit!”, a completat frumoasa șatenă. Modelul are numai cuvinte de laudă la adresa ”Briliantului”, alături de care are un băiat.

Micuțul lui alături de actuala parteneră de viață poartă numele Thiago. El a fost primul copil care s-a înscris în academia pe care o deține antrenorul. În altă ordine de idei, cu siguranță tehnicianul s-a bucurat de urări.

Fostul atacant al naționalei României, care a evoluat pentru echipe precum Fiorentina, Hellas Verona și Argeș Piteș, este un om foarte iubit. S-a retras în 2016, după ce a evoluat la Pune City, iar acum se mândrește cu o comunitate uriașă pe Internet.