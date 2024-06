Urban Landgreen, solistul Rednex, dezvăluiri fără precedent: “Am fost arestați în Norvegia”. Exclusiv

Cottone Eye Joe a fost unul din cele mai cunoscute hituri ale anilor ’90. Urban Landgreen, unul din componenții formației Rednex, face dezvăluiri în premieră despre întâmplările petrecute în 30 de ani de carieră.

Rednex, cea mai cunoscută formație din anii ’90, dezvăluiri uluitoare

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Urban Landgreen de la trupa Rednex mărturisește că nimeni nu s-a gândit că piesa Cotton Eye Joe va avea asemenea succes, timp de 30 de ani.

Celebrul solist își aduce aminte cum, în decursul anilor, trupa a trecut prin întâmplări fără precedent. Au trecut printre gloanțe, unul dintre membri trebuit să performeze chiar dacă era otrăvit grav, iar el, Urban Landgreen, a intrat pe scenă la doar 10 minute după ce-și rupsese o mâna.

“Când faci parte dintr-o formație atât de mulți ani există și posibilitatea ca unul din membrii să vrea o pauză”

În anul 1994 ai fondat, împreună cu colegii tăi, trupa Rednex. Cum v-a venit ideea și cum v-ați cunoscut?

-Înțial piesa a mers foarte bine, înainte ca noi să formăm o trupă. Și toți ne știam de mult timp înainte să fondăm Rednex. Mai cântasem unii cu alții în diverse formații, de peste 10 ani. Cântam în band-uri locale de când aveam fiecare vreo 10 sau 12 ani.

În decursul timpului componența trupei s-a tot schimbat. Cum ai făcut față schimbărilor?

-Componența originală a trupei Rednex s-a tot schimbat în ultimii 30 de ani, puțini au mai rămas din vechea formație. Interesant este că, după 5 sau 6 ani de la lansarea primului nostru album, am luat o fată nouă în formație. A rămas cu noi de 25 de ani. Dar când faci parte dintr-o formație atât de mulți ani există și posibilitatea ca unul din membrii să mai vrea să ia o pauză. Să vrea să întemeieze familie, ceea ce îi schimbă prioritățile.

Dar după aceste schimbări fiecare s-a întors în formație și am completat puzzle-ul. Lumea știe că și în alte band-uri se întâmplă la fel. Muzica noastră este foarte populară și multe țări își doresc să concerteze Rednex, dar nu ne putem clona să fim în mai multe locuri în același timp.

Urban Landgreen de la Rednex clarifică: “Când organizatorii ne spun clar că vor formația originală din anii ’90, venim în această formulă”

Cum ai reușit să te adaptezi de fiecare dată?

-Avem mica familie Rednex care poate rezolva aceste probleme. Dar, sigur că da, originalul rămâne original. Când organizatorii ne spun clar că ne vor pe noi, formația originală din anii ’90, evident că venim în această formulă. De cele mai multe ori ne-au urmărit de-a lungul anilor, ne-au văzut de multe ori pe scenă, au dansat pe hit-urile noastre așa că facem tot ce putem pentru un show de nota 10.

Ați făcut cea mai bună variantă de cover a cântecului popular Cotton Eyed Joe.

-Când am auzit varianta veche a piesei care avea să devină hit-ul nostru Cotton Eye Joe, ne-am dat seama că trebuie să facem ceva haios. Aveam doar câteva versuri de cântat. Nimeni nu știa cine era autorul acestor versuri, unii credeau că au fost scrise cu 100 de ani în urmă.

În decursul anilor au existat multe variante de cover ale acestei piese. Evident că am adăugat niște versuri noi și niște pasaje muzicale pentru a complete melodia. Am mizat și pe syilul nostru, un mix de muzică euro/country/techno/acustic hillbilly.

V-ați așteptat, atunci, la un asemenea succes?

-Sincer? Părea total imposibil ca piesă să aibă succes timp de 30 de ani. Să ‘supraviețuiască’ atât de mult timp. Sigur că am simțit, de la început, că are ceva special și am vrut să verificăm. Să-i lăsăm și pe alții să asculte. Așa că piesă a explodat în numai câteva săptămâni în toate topurile.

“Ne-am zbătut foarte mult, dar nu ca să devenim celebri”

A urmat Wish you were here, o piesă care, dacă nu reușise deja Cotton Eye Joe, v-a făcut celebri. Cum ați reușit, în primă fază, să managerizați acest succes?

-Cel mai ușor este să încerci să rămâi cu picioarele pe pământ. Niciunul dintre noi nu suferea de iluzia grandorii. Toți cântam de mici și ne-am zbătut foarte mult, dar nu că să devenim celebri, să scoatem hituri sau altele de genul. Noi ne-am zbătut doar pentru muzică, ne plăcea să cântăm împreună, să devenim cât mai buni ca instrumentiști.

Ne place să chemăm oamenii în lumea noastră plină de veselie și nebunie. Nu contează cine ești și de unde vii. Și sperăm că toată lumea simte asta. Și asta ne-a ajutat să managerizăm ușor succesul. Eram fericiți și norocoși că oamenilor, de peste tot din lume, le plăcea ce făceam noi.

cred că am avut opt hituri peste tot prin lume, dar locul unu, doi și trei erau diferite în funcție de preferințele țării respective. Wish you where here era numărul unu în multe țări, iar în altele Old pop in an oak, Riding alone, Wild and free sau Roling home.

Urban Landgreen de la Rednex vorbește despre succesul pe care l-au avut la fane și fani: “Ar fi teribil de ciudat”

Erați tineri, frumoși, roiau fetele ( și băieții, că aveați și două fete superbe în trupă) în jurul vostru. Cum ați reușit să nu cadeți în ispită? Sau…ați cam căzut?

-Acest lucru este strict secret și răspunsurile la întrebările astea sunt bine securizate (râde, n. red). Când vine vorba de flirtat în cadrul trupei, nu există să spunem ceva. Ar fi teribil de ciudat. Suntem toți ca o familie, mereu am fost așa. Ar însemna că am avut relații cu frații sau surorile noastre (râde, n. red.). Probabil că nu ne-ar fi stricat o reputație de Redneckși adevărați, dar am ales să ținem lucrurile astea secrete.

Succes ați avut, dar a existat și o perioadă mai neagră a formației? Cum ați reușit să mergeți mai departe?

-Am avut, ca toată lumea care trece prin diverse schimbări. Dar ne-am susținut unul pe altul. De la lucrurile tragice din formație până la tot ce se mai putea întâmpla. Bineînțeles că ne-am sprijinit și în viață privată, suntem mereu acolo unul pentru celălalt.

Când te cunoști cu colegii tăi de atât de mult timp probabil ai și o forță lăuntrică. O forță care ne spunea că trebuie să facem bine, să fim alături unii de alții și să ne ajutăm frații sau surorile. Uneori mai simțeam că persoana respectivă avea nevoie de liniște, nu de sfaturi sau soluții la probleme.

Urban Landgreen de la Rednex, despre secretul longevității formației: “Trebuie să fii, ca artist, exact așa cum ești în realitate”

Din ’94 până acum sunt 30 de ani. Cât de greu este să menții, pe piață, un produs, atât de mulți ani?

-Noi am avut noroc pentru că multe lucruri au mers din inerție. Până la urmă, în decursul anilor, am avut organizatori care s-au ocupat de promovare și au lucrat contra cronometru pentru noi. Companiile de discuri care și-au făcut treaba bine. Dar cel mai important lucru, în care credem cu toții, este că trebuie să fii, ca artist, exact așa cum ești în realitate.

Să asculți oamenii, să fii aproape de ei, prietenos, să te porți cu cei din jur exact așa cum ai vrea să să se poarte ei cu tine. Trebuie să încerci să fii cât mai prezent în toate situațiile. Am încercat să răspundem tuturor fanilor chiar dacă aveam o grămadă de făcut în rest. Și este la fel de important să fii cinstit cu tine, să faci lucruri în care crezi sută la sută.

V-ați simțit, vreodată, folosiți?

-Dacă ne dăm seama că ceva nu merge, că cineva încearcă să ne folosească pe noi și celebritatea noastră în lucruri care nu ni se potrivesc, dăm înapoi imediat. Și mai este vorba de multe lucruri. Să împărți iubirea, să fii de ajutor, mereu orientat în a ajuta oamenii.

Atunci ne simțim bine, lumea simte asta și de aceea e este mai ușor să rămână alături de noi și să ne urmărească an după an. Astfel este mult mai ușor să rămâi în branșă.

“Am avut o democrație funcțională unde toată lumea a putut spune ce gândește și ce vrea”

Cum a fost copilăria ta?

-Am făcut, probabil, ce fac toți copii, câte puțin din fiecare. Majoritatea dintre noi au avut o copilărie frumoasă. Cu suișurile și coborâșurile pe care le are toată lumea. Noi mereu am avut școli bune, sisteme de sănătate bune, o democrație funcțională unde toată lumea a putut spune ce gândește și ce vrea. Valoarea fiecăruia este egală, nu contează de unde vii sau unde te situezi pe scara socială.

Am avut un fel de libertate care ne-a lăsat să încercăm lucruri în viață, și la tinerețe și la bătrânețe. Am avut șansa să vedem ce ne interesa, muzica în cazul nostru. Cred că vorbesc în numele tuturor când spun că am avut o copilărie bună. Cu mult timp petrecut în natură, ne plăcea foarte mult să pescuim.

Cum a fost când ai mai crescut?

-Apoi am crescut și am mai luat câte una peste ceafă (râde, n. red.). Anii de adolescență sunt cu totul altceva, pentru fiecare dintre noi. Am înțeles, de asemenea, că ne-am născut într-o țară sigură, într-un spațiu sigur pe glob în comparație cu alte țări. N-am uitat niciodată că am avut oportunitatea să călătorim peste tot în lume. Și, dacă putem face ceva ca să ușurăm viață cuiva care a duce greu, vom încerca s-o facem.

Uneori avem cerințe să mergem la un orfelinat sau la un spital, să ne întâlnim față în față cu fanii. Mereu încercăm să le facem pe toate. Dacă reușim, chiar și pentru un minut, să-i aducem o bucurie unui copil, atunci suntem bucuroși să o facem.

Urban Landgreen de la Rednex, amintiri din copilărie

Ce-ți plăcea să faci în copilărie?

-Am crescut înconjurat de muzică, multe instrumente muzicale peste tot prin casă. Uneori mă văd cu ai mei ca să mai sărbătorim ceva, dar uneori doar ca să cântăm și să stăm împreună. Am avut șansa să pot călători foarte mult, să vizitez diverse țări, să văd altă cultură și asta de la o vârstă fragedă. Asta m-a făcut să înțeleg, devreme, că oamenii au diverse oportunități, că trăiesc diferit și că respectul contează foarte mult.

Am muncit, de cele mai multe ori, în plus, ca să punem bani deoparte pentru următoarea călătorie cu familia. Am avut multe pisici și iubesc foarte mult animalele. Am trăit și trăiesc aproape de natură, îmi plac pădurile, lacurile, marile și râurile.

Am făcut arte marțiale mulți ani. Mi-a plăcut să fac și mecanică auto. Am crescut legume și altele prin grădină și îmi place să gătesc de când eram mic.

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-A trecut ușor, n-am prea simțit-o. N-am fost nici cel mai bun, dar nici cel mai prost elev. Nu pot zice c-am fost timid, aveam o siguranță de sine puternică. Poate puțin rebel, dar mereu cu o sclipire în ochi.

Eram popular în școală și încercam toate lucrurile noi, din curiozitate. Eram expert în a inventa trăsnăi noi de făcut. În general a mers bine și cu notele și cu profesorii ( râde, n.red.).

“Un subiect la care n-am trișat, am răspuns corect la toate testele”

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Nu e ceva wow de care să-mi aduc aminte, dar sigur am copiat. Dar nu în liceu, doar în primele clase. Așa cum trebuie. În țara mea învățam la școală despre educația sexuală, un subiect la care n-am trișat, am răspuns corect la toate testele (râde, n. red.).

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Hmmm, așa e cam dificil…Probabil când aveam 12 sau 13 ani. Cam greu să-ți spun care a fost dragostea adevărată sau altele de genul.

Îți mai aduci aminte care a fost cea mai mare gafă pe care ai făcut o într-o relație?

-Probabil atunci când, după o perioadă, crezi că relația cu partenera ți se cuvine. Asta pentru că săptămâni, luni și ani a mers bine. Nu trebuie să uiți să-ți faci timp pentru celălalt, chiar dacă este greu. Să-i faci curte în continuare, să vă surprindeți unul pe altul, să vă ascultați. Să râdeți mult, să va apreciați și să va iubiți.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-După ce am lucrat la un magazin alimentar. Sau când am înregistrat ceva în studioul meu de înregistrări din casa părintească. Era pentru cineva care avea nevoie de un cântec la petrecerea burlacilor. Din banii aceia i-am luat flori mamei și le-am pregătit cina părinților mei.

Urban Landgreen de la Rednex vorbește despre începuturi: “N-am vrut, mi-a fost frică să nu-mi dispară bucuria devenind un profesionist”

De ce muzică?

-Foarte simplu, nu exista altceva să mă intereseze. Am crescut înconjurat de muzică, am văzut ce bucurie aduce. Era un sentiment bun. Dar niciodată n-am vrut să am această meserie, mi-a fost frică să nu-mi dispară bucuria devenind un profesionist. Sunt făcut, însă, să mă exprim prin muzică, pictură, creație. Și asta nu se pierde.

Hobby-ul cu muzica s-a transformat, peste câțiva ani, în altceva. Dacă m-aș fi concentrat mai mult pe animale, arheologie sau orice altceva, probabil că aș fi avut alt drum.

“A trebuit să cânte de pe scaun pentru că se otrăvise și murea dacă stătea în picioare”

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

-Este una dintre cele mai bune, dar și cele mai grele întrebări. După toți anii ăștia am foarte multe și mi-e imposibil să aleg câteva. Au fost întâmplări absolut nebune, lucruri care s-au întâmplat. Când am stat în fața unui milion de oameni. De la regii și președinții pe care i-am întâlnit până cheile orașelor pe care le-am primit de la primari.

Sigur își mai aduci aminte câteva.

-Am vizitat locuri pe lumea asta unde n-am fi ajuns în mod normal. De la turneele din Asia, super momente în Australia. Am cântat pentru 50.000 de oameni după ce tocmai îmi rupsesem o mână cu 10 minute înainte de spectacol. Când KenTacky a trebuit să cânte de pe scaun pentru că se otrăvise și murea dacă stătea în picioare.

Am înregistrat clipuri haioase peste tot în lume, în Africa, Suedia, USA, Spania, Belgia. Am lucrat în căldură și în frig extrem. A trebuit să ocolim gloanțele când am trecut dintr-o țară în alta, pentru un interviu la o televiziune. Am condus într-o beznă absolută cu farurile da la mașină stinse.

Urban Landgreen de la Rednex dă cărțile pe față: “Am fost arestați în Norvegia”

Cu colegii de generație, de breaslă, ai avut întâmplări?

-Sigur. Toate întâlnirile cu colegii mei de breaslă pe care-i ascultam atunci când eram mic, unii au devenit cei mai buni prieteni ai noștri. De la Sting, Celine Dione, Britney Spears, Deep Purple, Lionel Richie, Back Street Boys și așa mai departe.

Și, bineînțeles, toți colegii noștri de anii ’90 cu care ne întâlnim, constant, de 30 de ani. Oameni cu care am trăit o grămadă de momente haioase. , , Whiggfield, Dr. Alban, East 17, Fun Factory, Snap, Corona, Pharao, Scatman John, Real McCoy, Ini Kamoze, Dj Bobo, Culture Beat, LA Bouche și mulți alții.

Multe petreceri după spectacole unde s-au întâmplat lucruri de la ciudate la de ne uitat (râde, n. red.). Ca să-ți pot răspunde la întrebarea asta trebuie să stăm și să vorbim o zi și o noapte. E bine să nu amintesc de unele ca să evit vreun proces. Da, am fost arestați în Norvegia, dar asta e altă poveste despre care vom vorbi într-o zi.

Urban Landgreen este pasionat de gătit: “Am trei restaurante”

Îți place să gătești?

-Foarte mult. Am trei restaurante și încerc să mă implic cât de mult pot. La unul dintre ele sunt bucătar șef, asta când nu sunt prin lume cu concertele Rednex.

Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Sunt interesat de toate mâncărurile din lume. Mereu înveți câte ceva sau găsești savori pe care să le ții minte. Îmi place bucătăria suedeză, bine făcută, de modă veche. Îmi este greu să aleg un singur fel, lucrurile se schimbă de la o zi la alta. Îmi place și mâncarea asiatică, dar și cea Indiana. Îmi place savoarea pură din ingrediente bune. Cu produsele bune nu trebuie să faci prea multe combinații, lasă savoarea naturală să vorbească.

Folosesc ingrediente proaspete la care adaug chilli, lime, sos de soia, ulei de susan, usturoi și diferite texturi. Încerc să folosesc cele 5 savori de bază și gata, totul e perfect.

Urban Landgreen de la Rednex dezvăluie cele mai grele momente

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Moartea celor din familie cred. Apoi divorțul… Probabil sunt mai multe dacă stau și mă gândesc mai bine, dar e ceva privat, intim. N-am nicio problemă să ți le povestesc dacă ne vom vedea într-o zi.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Pescuiesc, pictez, îmi place să grădinăresc. Iubesc animalele, sunt disperat să călătoresc, sunt un bun electrician. Îmi place o vacanță cu familia în mijlocul unei păduri, lângă un lac.

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Nu chiar, dar pot aprecia cu adevărat talentele și oamenii umili și drăguți în general. Mă încarc cu cunoștințele lor astfel încât să fiu capabil să mânuiesc un instrument, să fac muzică pentru suflet.

“Devii o persoană mai bună dacă îți asumi greșelile pe care le-ai făcut”

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta? Personal și profesional.

-Cu siguranță, în decursul vieții faci lucruri pe care le regreți, lucruri care nu ies bine sau nu ies așa cum vrei. Iei niște decizii care, la final, nu prea sunt cele bune. Eu sunt genul de om care crede că devii o persoană mai bună dacă îți asumi greșelile pe care le-ai făcut. Dacă înveți să trăiești cu ele.

În puzzle-ul care formează viața, aceste piese sunt absolut necesare. Greșelile te fac omul care devii, la final. Și experiențele bune și cele rele sunt necesare. Dacă nu ai luat decizii proaste, dacă regreți tot ce nu ți-a ieșit înseamnă că ai devenit o persoană plictisitoare sau nepoliticoasă. Nu cineva de care să fii mândru.

Care a fost cel mai scump cadou pe care ți l-ai făcut, până acum?

– Cred că o barcă.

Ce proiecte ai pentru anul 2024?

-Am un singur proiect: fiecare zi pe rând. Și, pentru moment, să rezolv tot ce am pe 2024 și începutul lui 2025. Și să fac tot ce-mi stă în putință să mai și respir, să mă odihnesc. Dar, în același timp, să rezolv niște lucruri greu de rezolvat.

Ziua are doar 24 de ore și multe deadline-uri. O combinație dificilă, uneori. Trebuie să învăț, mai des, să cer ajutorul familiei și prietenilor. Baremi să învăț să mai spun și NU. Anul asta vreau să-mi fac un studio nou de înregistrări, să reîncep să scriu mai multă muzică, să produc mai mult.

Alt proiect este să mă asigur că sunt pe drumul care trebuie, sau să aflu dacă a venit timpul să mă opresc din ceva. Fiți atenți și schimbați ceva dacă vedeți că a venit timpul.