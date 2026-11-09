„Urecheat” de Gică Hagi, Nicolae Stanciu a publicat imaginile: „Cine mă cunoaște știe!”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Ruptură musculară suferită de Stanciu și 4 săptămâni de pauză

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Tensiuni uriașe în tabăra echipei naționale înaintea meciurilor decisive cu Polonia și Bosnia & Herțegovina. La scurt timp după ce selecționerul Gică Hagi a lansat acuzații grave în cadrul unei conferințe de presă, lăsând să se înțeleagă că fotbaliștii absenți ar fi refuzat din proprie inițiativă să vină la lot, Nicolae Stanciu a reacționat dur. Căpitanul „tricolorilor” a risipit orice speculație și i-a dat replica tehnicianului publicând pe Instagram diagnosticul medical complet și radiografia piciorului la care suferă dureri.

Ruptură musculară suferită de Stanciu și 4 săptămâni de pauză

Proaspătul campion din China a atașat și o imagine sugestivă cu o gheată însângerată alături de stema echipei naționale, dorind să arate că nu s-a dat la o parte de la datorie. Raportul medical prezentat de mijlocaș este următorul: „Edem cu distribuție centrală la nivelul mușchiului tibial posterior, sugestiv pentru o ruptură musculară de gradul 2”. Cu un timp de recuperare estimat de medici la 4 săptămâni, prezența lui Stanciu la meciurile din noiembrie este imposibilă din punct de vedere fizic.

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„Faptul că am ales să încerc să joc într-un meci extrem de important și într-un picior nu înseamnă că nu vreau să vin la echipa națională sau că clubul e mai important decât echipa națională. Cine mă cunoaște știe ce înseamnă tricoul național pentru mine. Dacă veneam, nu schimba cu nimic faptul că nu mă pot antrena sau să intru în teren în locul unui alt coleg care cu siguranță ar fi putut da 100%, lucru pe care eu nu îl pot face în momentul ăsta”, a scris Stanciu la InstaStory.

Reacția fermă a mijlocașului a venit în urma . „Comunicarea noastră a fost foarte clară. El a luat decizia, e decizia lor, a lui Radu, a lui Stanciu, să vorbiți cu ei. Decizia aparține lor. La națională vii dacă simți, vii cu inima totală. Dacă nu ești convins… El are o problemă. Foarte bine, avem altul, nu am venit aici să mă plâng”, declarase selecționerul.

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Suspiciuni în cazul lui Ionuț Radu și convocare de urgență

Absența lui Stanciu se adaugă pe o listă tot mai lungă de probleme din tabăra României, alături de situațiile lui Valentin Mihăilă și Ionuț Radu. În cazul portarului de la Celta Vigo, suspiciunile s-au adâncit după ce acesta deși FRF anunțase o afecțiune veche la umăr. Surse din mediul fotbalistic susțin că goalkeeperul ar lua în calcul chiar retragerea de la națională, fiind profund dezamăgit de modul în care a fost tratat de staff-ul tehnic.

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Pus în fața acestui val de indisponibilități pe linia de atac și la mijlocul terenului, Gică Hagi a apelat la o soluție de avarie. Selecționerul l-a convocat în premieră la naționala mare pe Rareș Ilie (23 de ani), mijlocașul celor de la Mantova. Fostul rapidist vine după o serie de evoluții apreciate în Serie B și Coppa Italia ( formație pentru care a jucat 13 meciuri și pentru care a reușit un gol și trei pase decisive), urmând să lupte pentru un loc de titular în confruntările incendiare de pe Arena Națională și din Bosnia.