Uriașul de 20 de ani și 1,92 metri care închide poarta în Germania e eligibil pentru naționala României

Dennis Seimen are 1,92 metri, la doar 20 de ani, și este născut în Germania, din părinți români. El aparține de VfB Stuttgart, unde a ajuns în 2015, de la Karlsruher.

Dennis Seimen este integralist la Paderborn

Seimen a fost împrumutat anul acesta de Stuttgart la Paderborn, în Zweite Bundesliga, liga a doua din Germania. Acolo unde a ajuns unul dintre cei mai apreciați portari. Este integralist în cele 17 etape scurse până acum și are cifre excelente.

El are un procent de mingi apărate de 72,3% și a terminat șase meciuri fără gol primit. Evoluția lui a contribuit decisiv la clasarea pe locul 4 a celor de la Paderborn, echipă care speră să revină în Bundesliga, de unde a retrogradat în 2020.

Seimen s-a născut în Germania, dar deține și cetățenie română, datorită părinților. El este eligibil să joace pentru naționala României, deoarece a jucat până acum doar la echipele de juniori ale nemților, plus câteva prezențe la U21.

A jucat doar la juniori și la U21 pentru Germania

Debutul lui la U21 nu a fost cel mai fericit. A gafat în meciul cu Grecia, scor 2-3, când a încercat să dribleze în careu, dar un adversar i-a luat mingea și a marcat. În ciuda acestei erori, Dennis este socotit unul dintre cei mai de viitor portari din Germania, pasibil să ajungă titular la prima reprezentativă.

Tatăl său, Reinhold Seimen, este etnic german din Senereuș, judetul Mureș, în apropiere de Sighișoara. Mama lui, Ana, e româncă, originară din Bratovești, județul Vâlcea. Cei doi au plecat în Germania, după 1990.

VfB Stuttgart se pregătește să mizeze pe el

Fotbalistul vorbește bine limba română și vine destul de des în Ardeal, unde are rude. În urmă cu doi ani, el a fost desemnat cel mai bun tânăr portar din Germania, jucând peste 50 de meciuri pentru echipa a doua a celor de la Stuttgart.

Sezonul în curs poate fi decisiv pentru Seimen. Nu este exclus însă, ca în cazul în care Paderborn să promoveze, Dennis să rămână la echipa din landul North Rhine-Westphalia.

În cele 17 etape scurse până acum din 2 Bundesliga, Dennis Seimen a avut 47 de intevenții salvatoare pentru echipa sa. El este un portar foarte înalt, dar cu o viteză de deplasare foarte bună. Specialiștii au calculat că a alergat cu o viteză medie de 28,5 km la oră și a parcurs 101 kilometri, adică în jur de 5,9 kilometri pe meci.