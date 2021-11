Urmările conflictului dintre Maurice Munteanu și Anda Adam de la Bravo, ai stil. Fanii emisiunii au reacționat dur

Între Anda Adam și Maurice Munteanu de la Bravo, ai stil a început un adevărat război. Cântăreața și juratul și-au spus tot ce au avut pe suflet în ediția din 5 noiembrie, iar fanii emisiunii au reacționat și ei.

Artista s-a plâns de remarcile făcute de Maurice Munteanu la adresa ei, considerând că este jignită atunci când acesta îi spune că nu îi vine bine orice ținută din cauza conformației sale fizice.

Anda i-a reproșat fashionistului de la revista Elle și nota de 1 pe care a primit-o în gala Nostalgia. În respectiva finală săptămânală, vedeta cântase melodia Selecta, însă momentul ei și hainele pe care le-a purtat nu au fost pe placul lui Maurice.

ADVERTISEMENT

Maurice Munteanu și Anda Adam de la Bravo, ai stil, război total

Cântăreața a spus că nu își mai dorește să continue în acest concurs. A mărturisit că ea este convinsă că Maurice are ceva personal cu ea. De fiecare dată când își alege hainele, o încearcă un sentiment de neliniște. Simte că nu își mai găsește locul în cadrul competiției și le-a cerut fanilor ei să nu o mai voteze.

Încercând să se apropie de ea, să înțeleagă de ce vede lucrurile așa, Maurice i-a reproșat artistei că fie nu înțelege ce i se spune, fie nu vrea să asculte, vorbind mereu peste ceilalți.

ADVERTISEMENT

Anda a izbucnit în ediția de ieri și i-a spus juratului că nu consideră coerente argumentele pe care le dă la ținutele sale. Maurice a luat foc și a părăsit platou, creându-se o tensiune fără precedent în emisiune.

Fanii emisiunii, de partea juratului

Fanii au reacționat în mediul online la acest episod neplăcut din show-ul de la Kanal D. Majoritatea comentariilor au fost împotriva cântăreței, despre care telespectatorii spun că se victimizează cu orice preț, iar în persoana lui Maurice și-a găsit nașul.

ADVERTISEMENT

„Uite așa îți pierzi respectul de artist, cu aroganțe de genul eu sunt Anda Adam; Trebuie să înveți să asculți, pentru că vorbești mereu peste persoane. E frustrant și enervant deja; Maurice are mereu comentarii pertinente și la obiect;

Maurice are dreptate să procedeze așa. Femeia este extrem de enervantă și nici nu are dreptate; We love you, Maurice; Dacă nici Maurice nu este coerent…; Dar când a fost acea gală? În urmă cu 2 săptămâni. I-a luat cam mult să realizeze jignirea”, sunt doar câteva din sutele de comentarii în care fanii o pun la zid pe pe .