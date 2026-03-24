Urmărire ca-n filme pe șoselele din Argeș: focuri de armă, mașini lovite și o descoperire surprinzătoare. Cursa nebună a avut un final neașteptat

O borsetă plină cu bani a declanșat o urmărire ca în filme pe șoselele din Argeș. Trei bărbați au fugit cu orice preț, dar cursa lor s-a încheiat cu focuri de armă și descoperiri care complică ancheta.

FANATIK a obținut informații exclusive despre o urmărire ca în filme pe șoselele din România, încheiată cu focuri de armă și o captură importantă de bani. Trei bărbați au fost prinși de polițiști după o cursă periculoasă în trafic, iar detaliile scoase la iveală de anchetatori conturează un scenariu demn de un film de acțiune. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK totul ar fi început cu un furt comis în parcarea unui supermarket. Suspecții ar fi profitat de un moment de neatenție al unui bărbat care își încărca liniștit cumpărăturile în mașină și i-ar fi sustras o borsetă cu o sumă considerabilă de bani.

„Ar fi sustras o borsetă dintr-un autoturism, în timp ce proprietarul încărca cumpărăturile în parcarea unui supermarket. Suma estimată este în jur de 1.600 de euro și 1.600 lei”, au declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, surse din cadrul anchetei. De aici, lucrurile au degenerat rapid. După ce au pus mâna pe bani, cei trei ar fi încercat să dispară fără urmă, însă polițiștii au intrat pe fir și au declanșat o amplă operațiune de prindere. Urmărirea s-a desfășurat în trafic, iar suspecții au ignorat semnalele de oprire, încercând cu orice preț să scape.

Focuri de avertisment și cursă nebună în trafic

Alerta a fost dată rapid, iar pentru a intercepta autoturismul suspect. Mașina albă a fost reperată pe Drumul Expres Pitești–Craiova, însă șoferul a ignorat semnalele de oprire și a accelerat, declanșând o urmărire de mare viteză. Cursa s-a încheiat violent, în zona localității Cireșu, după ce conducătorul auto a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu trei autoturisme parcate. În loc să se predea, cei trei ocupanți au abandonat mașina și au încercat să fugă pe câmp. Polițiștii au tras trei focuri de avertisment în plan vertical, reușind în cele din urmă să-i imobilizeze și să-i încătușeze.

Momentul cheie al intervenției a venit însă în urma percheziției autoturismului. , atât în lei, cât și în valută. În plus, în mașină au fost găsite plăcuțe de înmatriculare aparținând unui alt vehicul, dar și o armă albă de tip sabie. Cercetările continuă pentru a se stabili întreaga activitate infracțională și dacă aceștia sunt implicați și în alte fapte similare.

„La data de 24 martie 2026, în jurul orei 12:00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au solicitat sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, în vederea depistării unui autoturism de culoare albă, al cărui număr de înmatriculare nu era cunoscut, având o inscripție aplicată pe luneta din spate. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pitești au identificat autoturismul în trafic, pe Drumul Expres Pitești–Craiova, pe sensul de deplasare către Autostrada A1.

Aceștia au efectuat semnal regulamentar de oprire, însă conducătorul auto nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea. În timpul urmăririi, șoferul a mărit viteza, iar la kilometrul 98, în zona localității Cireșu, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu trei autoturisme parcate în apropierea bretelei de ieșire de pe autostradă. Ulterior impactului, ocupanții ar fi abandonat autoturismul și ar fi încercat să fugă pe un teren viran. Polițiștii au executat trei focuri de avertisment în plan vertical, cu armamentul din dotare, reușind imobilizarea și încătușarea celor trei persoane”, se arată în comunicat trimis de IPJ Argeș.

Poliția dezvăluie detalii din ancheta de la Argeș

Investigațiile polițiștilor continuă, iar noi detalii ies la iveală. Conform informațiilor obținute de la autorități, suspecții au vârste între 19 și 32 de ani și provin din București. Totodată, s-a constatat că bărbatul care conducea autoturismul nu deținea permis de conducere, ceea ce adaugă gravitate situației. „În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit că cei trei bărbați au vârste între 19 și 32 de ani și sunt din București.

De asemenea, s-a constatat faptul că bărbatul care conducea autoturismul nu ar deține permis de conducere. În interiorul autoturismului a fost descoperită o armă albă de tip sabie și o sumă importantă de bani, în lei și valută, dar și plăcuțele de înmatriculare atribuite unui alt autoturism. Cercetările sunt continuate în colaborare cu polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, pentru stabilirea întregii situații de fapt și dispunerea măsurilor legale ce se impun”, sunt alte detalii din cazul celor trei bărbați urmăriți în trafic.