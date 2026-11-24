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România U17 a pierdut și al doilea meci din grupa de la turneul final din Qatar, iar acum ultima șansă a „micilor tricolori” se leagă de meciul cu Camerun. Robert Corduneanu, unul dintre starurile echipei, și Mircea Diaconescu, selecționerul naționalei U17, au oferit primele reacții după o nouă dezamăgire.

Robert Corduneanu nu ia în seamă ochii care-l privesc din tribune

Fundașul de 17 ani al celor de la Fiorentina U20 nu se lasă intimidat de trimișii cluburilor din Europa. Corduneanu a făcut un meci bun cu Venezuela, chiar dacă nu a reușit să-și ajute echipa să obțină vreun punct: „În seara asta a fost un meci destul de greu. Am fost puțin obosiți, iar acest lucru a fost principala dificultate. Ne așteptam la un meci foarte greu. Am văzut echipele, am văzut că sunt foarte buni. Trebuie să avem mai multă grijă la greșelile personale, în rest putem câștiga orice meci.

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Noi suntem foarte determinați, încercăm să ne motivăm unii pe alții, să ne dăm cele mai bune sfaturi, dar asta a fost să fie. Mă așteptam să fie buni adversarii, dar au un nivel mai ridicat decât credeam. Nu sunt obișnuit să joc la trei zile și îmi vine dificil să jucăm atât de repede. Faptul că mă urmărește lumea este un lucru care mă motivează, dar mai mult mă interesează să-mi ajut echipa”, a declarat Robert Corduneanu.

Declarația lui Robert Corduneanu după Venezuela U17 - România U17

Mircea Diaconescu știe unde s-a pierdut meciul cu Venezuela U17

Diaconescu explică faptul că, din păcate, elevii săi continuă să facă greșeli interente. Datorită sistemului de calificare, selecționata sa încă are șanse să meargă mai departe, însă are nevoie de victorie în meciul cu Camerun:

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„Din păcate în ultima treime am suferit. Am avut multe situații în care am dus mingea până la ultima pasă, care nu a fost întotdeauna cea mai bună. Nu am vrut să schimbăm foarte multe de la primul meci, care a fost OK, pe lângă greșelile inerente. Am vrut să evităm greșelile, dar, din păcate, acesta este rezultatul. Nu este diferit față de ceea ce așteptam să găsim aici. Știam ce fel de adversari urmează să întâlnim. Din păcate, facem niște greșeli în continuare, dar acești copii au potențial. Am considerat că putem duce ritmul și eu zic că am făcut-o cu brio și meciul ăsta. Nu era necesar să schimbăm prea mult. Am schimbat doar niște jucători care erau mai jos din punct de vedere fizic. La gol a fost puțină dezorganizare venită din dorința lor de a face mai mult. Jocul greșeală așteaptă. Avem încredere că vom câștiga următoarea partidă. Ei sunt aceeași care ne-au adus aici și tot ei ne vor scoate la suprafață. I-am văzut pe Camerun, nu am insistat prea mult pe ei întrucât am pregătit meciul cu Venezuela, dar din seara asta îi vor urmări în detaliu”, a declarat Mircea Diaconescu.

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