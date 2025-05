Urmașul lui Adrian Mutu din SuperLiga a împlinit 19 ani! Puștiul l-a fermecat pe „Briliant”: „Văd acelaşi tupeu ca la mine”

Gheorghe Hagi şi-a inaugurat Academia de fotbal în anul 2009, iar de atunci a promovat generaţii întregi de jucători. „Regele” a avut o contribuţie semnificativă şi în ceea ce priveşte echipa naţională, mulţi dintre fotbaliştii crecuţi de Hagi fiind oameni de bază în prima reprezentativă condusă de Mircea Lucescu.

A ajuns la Academia Hagi când avea 6 ani

De la an la an, Academia Hagi propune noi nume în fotbalul românesc, tinerii fiind promovaţi în SuperLiga de la vârste fragede şi lăsaţi „să zburde” în faţa unor adversari experimentaţi fără nicio ezitare de mentorul lor. Iar ultimul pe această listă este Luca Băsceanu. Atacantul care a împlinit recent 19 ani a debutat în octombrie 2024 şi începe să strălucească pe terenul de joc. A adunat până acum 13 meciuri în tricoul Farului Constanţa, reuşind să marcheze de două ori. A fost de ajuns ca Adrian Mutu să fie impresionat de el şi să îl numească pe Băsceanu „urmaşul” lui.

FANATIK a făcut o incursiune în cariera fotbalistică a lui Luca Băsceanu şi vă prezintă lucruri neştiute despre noua nestemată a „Regelui”. Fotbalul l-a început la Academia Hagi la vârsta de 6 ani, avându-l ca antrenor pe Cosmin Constantin. Este obişnuit de mic cu trofeele, câştigând 5 la nivel de copii şi juniori. În anul 2021 a debutat la naţionala U16 a României, fiind apoi o prezenţă constantă în naţionalele U17, U18 şi acum U19, având un total de 10 goluri înscrise în prima reprezentativă. A fost declarat de trei ori MVP-ul finalelor de juniori, ultimul astfel de premiu câştigându-l în anul 2024, cu echipa U18 a Farului Constanţa, antrenată de Stelian Banioti. A început fotbalul pe postul de mijlocaş, număr „10”, iar în prima echipă şi-a făcut debutul în 2023.

Comparaţia cu Mutu nu e întâmplătoare: bun executant al loviturilor libere, atacant cu veleităţi de număr 10

Mulţi spun că Adrian Mutu a fost ultimul număr „10” strălucitor din naţionala României. Iar faptul că „Briliantul” îl compară pe Băsceanu cu el nu e deloc întâmplător. Tânărul care a împlinit recent 19 ani este foarte bun în jocul unu contra unu, are veleităţi de număr 10 şi foloseşte ambele picioare. Are o maturitate şi o personalitate ieşită din comun, fiind un excelent executant al loviturilor libere. În meciurile de până acum s-a remarcat şi în jocul fără minge, găsind uşor spaţiile libere şi speculând foarte bine jocul la ofsaid al adversarilor. Trebuie să mai crească din punct de vedere fizic şi să-şi îmbunătăţească jocul defensiv, dar având în vedere vârsta fragedă, are tot timpul din lume să bifeze aceste caracteristici.

Adrian Mutu: „E unul dintre cele mai mari talente din ultimii ani”

Luca Băsceanu nu doar este comparat de Adrian Mutu, dar a şi fost remarcat de „Briliant”, care l-a numit fără ezitare urmaşul său, fiind impresionat de tupeul arătat de atacantul Farului. Mutu îl pune pe Băsceanu cap de listă în ceea ce priveşte transferul unui jucător din SuperLiga: „Pe cine aş lua eu? Primul jucător pe listă e Luca Băsceanu de la Farul. Este unul dintre cele mai mari talente pe care le-am văzut în ultimii 5 ani pe scena noastră. Va ajunge un mare fotbalist. Eu ştiam de el. Joacă al doilea vârf, extremă stângă. Ce a fost Florinel Coman, Denis Drăguş, tot la Farul. Ce am jucat şi eu sau Adrian Ilie.

Ştiam de el pentru că îmi spusese Marica de un puşti incredibil din Academie. Mi-a spus de el. Uite că Hagi l-a ţinut, i-a dat drumul şi ce am văzut la meciul cu Petrolul, chiar dacă a ratat, tupeul fotbalistic mi-a plăcut foarte mult. Este tânăr, nu are foarte multe meciuri. Mi se pare unul dintre cele mai mari talente din ultimii ani.

Dar dacă el trece de 1,75 metri şi pune masă musculară pe el şi capul îi stă la fotbal… Nu am mai văzut de la mine un asemenea tupeu. Să te faci că dai, la vârsta asta… Mi-a plăcut de Gică Hagi că nu l-a apostrofat. Îi place de el, putea să se comporte mai dur. Îmi place tupeul lui fotbalistic. Nu îl cunosc pe băiatul ăsta, dar ce execuții încearcă… El ar fi primul pe listă”, .

A marcat în thriller-ul cu FC Botoşani şi a adus toate punctele de la Ploieşti

Impactul lui Luca Băsceanu a fost imediat la seniorii Farului. Primul gol a venit în meciul spectaculos cu FC Botoşani, scor 3-4, în a doua etapă de play-out. Patru etape mai târziu, , reuşind să marcheze unicul gol al meciului, după două ratări uriaşe, : „S-a speriat, d-aia a dat pe lângă minge…, vrăjeală. Trebuie să fie mai serios, mult mai conectat. Are multe de învățat. Vine de la academie, a fost cel mai bun. Talentul se vede până la 18 ani, după începe concurența cu seniorii. Are mult de muncă, cel puțin la aspectul fără minge și la faza defensivă”.

Marica nu crede că Farul poate să îl ţină mult timp: „Sperăm să avem oferte şi să aducă un profit important”

Ciprian Marica este acţionar la Farul Constanţa şi e conştient de faptul că Hagi are pe mână un jucător foarte talentat. Consideră că jucătorul are toate condiţiile de a creşte sub oblăduirea lui Hagi, iar apoi poate aduce un profit important clubului: „Este un puşti cu personalitate. Se vede asta în jocul lui, are calităţi. Acum, să îl vedem la treabă. Pe Mutu îl ştiu mai bine. Mi-ar plăcea să spun că are tupeul lui Mutu, nu ştiu dacă încă la acel nivel. Dar are tupeu şi îl va ajuta. Curajul de a lua acţiunea unu la unu. Ai curaj când eşti stăpân pe tine, când ai calitate.

El trebuie să joace, să se concentreze pe ceea ce îi spune antrenorul. Are mentor pe care să-l asculte. Şi club care să îi dea şanse. Talent are, dar fără muncă nu se poate. Iar sportul de performanţă înseamnă muncă. Ştiţi foarte bine că în situaţia noastră, nu putem ţine jucătorii cât ne-am dori. Sperăm să avem oferte şi va aduce un profit important pentru club. Dar până atunci mai are de jucat şi de demonstrat la Farul”, a fost caracterizarea lui Marica, în exclusivitate pentru FANATIK.

A debutat în SuperLiga în octombrie 2024

Luca Băsceanu şi-a făcut debutul pe 21 octombrie 2024 la meciul contând pentru etapa 13, din Giuleşti, câştigat de Rapid cu 5-0. Atacantul l-a înlocuit pe Narek Grigoryan în minutul 71: „Sunt foarte bucuros că am debutat în primul eșalon, păcat că scorul nu a fost unul pozitiv. Am debutat pe Giulești, un stadion frumos, într-o atmosferă frumoasă, dar, din păcate, meciul nu a fost în favoarea noastră.

Am avut emoții la început, însă, după două – trei minute, am încercat să-mi fac cât mai bine jocul. Atât s-a putut acum. E clar că îmi doresc mult mai mult. Acesta vreau să fie doar începutul. Orice început e greu. Sper să prind cât mai multe minute și, de ce nu, să dau goluri și pase de gol”, a spus Băsceanu după debut.

Starul României la Euro U19?!

Atacantul a împlinit 19 ani pe 17 mai și va fi aproape sigur în lotul lui Ion Marin pentru Campionatul European pe care îl găzduieşte România. Băsceanu a debutat deja la naţionala U19, acolo unde a bifat prezenţe în ultimele trei meciuri. Fotbalistul Farului Constanţa ar putea străluci la vară în partidele pe care România le va disputa la turneul final. „Tricolorii” sunt într-o grupă cu Danemarca, Spania şi Muntenegru şi vor juca meciurile pe 13 iunie (vs. Muntenegru), 16 iunie (Spania) şi 19 iunie (Danemarca).

„Tavi Popescu la Farul, Băsceanu la FCSB”

Adrian Mutu propune un schimb de efect în fotbalul românesc. Vrea să îl vadă pe Octavian George Popescu de la FCSB pentru un an sub comanda lui Gică Hagi la Farul Constanţa şi pe Luca Băsceanu la FCSB, ca să vadă nivelul la care poate evolua atacantul lui Hagi: „Ar putea să facă un schimb Gigi. Să îl dea pe Tavi Popescu la Farul şi să îl ia pe Luca Băsceanu, să vedem cum e. Decât să mai stea un an acolo, eu aş face schimbul ăsta. Să vedem la ce nivel e Băsceanu la vârsta asta”, a spus Mutu. În acest sezon, Gigi Becali a plătit 1 milion de euro pentru doi tineri de la Hagi: Ionuţ Cercel şi Alexandru Stoian, cu care vrea să îşi betoneze postul „U21” în următorii ani.

Luca Băsceanu, al 63-lea jucător format de Academia Hagi care ajunge în SuperLiga

Farul Constanţa, Viitorul la acea vreme, a promovat în SuperLiga în anul 2012. De atunci, formaţia lui Gică Hagi a câştigat două titluri şi, poate mai important, a debutat nu mai puţin de 63 de jucători la nivelul primei ligi:

# născut în 1991: Aurelian Chițu;

# născuți în 1992: Romario Benzar, Alin Cârstocea;

# născuți în 1993: Cristian Gavra, Alexandru Buzbuchi;

# născuți în 1994: Ionuț Puțanu, Gabriel Iancu, Bogdan Țîru, Boban Nikolov, Florin Tănase, Bogdan Mitache;

# născuți în 1995: Mihai Bălașa, Ionuț Vînă, Alexandru Mitriță, Alexandru Tîrnovan, Robert Hodorogea;

# născuți în 1996: Răzvan Marin, Florin Cioablă, Ciprian Perju, Paul Iacob;

# născuți în 1997: Cristian Manea, Dragoș Nedelcu, Arpad Tordai, Alexandru Cicâldău, Alexandru Stoica;

# născuți în 1998: Ianis Hagi, Florinel Coman, Carlo Casap, Andrei Ciobanu, Doru Dumitrescu, Virgil Ghiță, Tiberiu Căpușă;

# născuți în 1999: Tudor Băluță, Alexandru Mățan, Denis Drăguș, Radu Boboc;

# născuți în 2000: Marius Leca, Florian Haită;

# născut în 2001: Alexandru Georgescu;

# născuți în 2002: Alexi Pitu, Louis Munteanu, Darius Grosu, Constantin Grameni, Gabriel Buta, Daniel Bîrzu;

# născuți în 2003: Ștefan Bodișteanu, Bogdan Lazăr, Luca Andronache, Roberto Mălăele, Gabriel Dănuleasă, Nicolas Popescu, Dan Sîrbu, Ionuț Cojocaru;

# născuți în 2004: Eduard Radaslavescu, Emanuel Martinovic;

# născuți în 2005: Andrei Borza, Luca Banu, Adrian Mazilu;

# născuți în 2006: Enes Sali, Ionuț Cercel, Luca Băsceanu;

# născuți în 2007: Alexandru Stoian, Iustin Doicaru.

„Se vede cu ochiul liber că e bun. Când eşti tănăr mai ai şi oscilaţii de formă, decizii pe care nu le iei în fracţiunea de secundă de care ai nevoie. Astea vin cu timpul, cu experienţa. Asta dacă nu eşti Yamal” Ciprian Marica

„Mă înțeleg foarte bine cu el, este un jucător foarte, foarte talentat. De mult nu am mai văzut un așa talent în România. Sper să se țină de treabă și să fie serios. Dacă va continua așa, va ajunge mare” Denis Alibec

„A fost cel mai bun din academie, a fost campion național, mai are unele lucruri, trebuie să crească, dar cred eu că în plan ofensiv a fost înzestrat de tăticu’ și mămica! Trebuie să interpreteze jocul mai bine defensiv, dar este un jucător ofensiv foarte bun” Gheorghe Hagi