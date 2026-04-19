Urmașul lui Cătălin Cherecheș la primărie, trimis în judecată pentru delapidare, a acuzat o companie că i-a falsificat semnătura. E implicată și firma sa ajunsă în faliment

Doru Ioan Dăncuş (52 de ani), primarul din Baia-Mare, a fost trimis în judecată acum câteva zile pentru delapidare în formă continuată, fiind acuzat că a folosit maşinile instituţiei în interes personal, pe vremea când era viceprimar. Potrivit rechizitoriului procurorilor, faptele ar fi fost comise în 2023, când Dăncuş ar fi făcut ”deplasări repetate de pe raza municipiului Baia Mare pe raza localităţilor Ieud şi Finteuşu Mare, judeţul Maramureş, pe o distanţă cumulată de 620 de kilometri”.

Firma lui Doru Dăncuș a achiziționat în leasing un autoturism de peste 56.000 euro

Dăncuș a colaborat, ca viceprimar, cu Cătălin Cherecheș (47 de ani), care a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare pentru luare de mită, și i-a urmat acestuia în funcția de primar. Numele lui Dăncuş Ioan Doru apare în calitate de contestator, alături de o altă persoană fizică, D.M.D., într-un dosar al cărui obiect este „contestație la executare”, înregistrat pe 30 mai 2022 la Judecătoria Baia-Mare. Intimat figurează Mercedes Benz Leasing IFN SA, dar și fosta firmă a lui Dăncuș, Art Tradition Production SRL, aflată în insolvență.

În dosarul consultat de FANATIK se arată că, la data de 16.07.2014, între Mercedes Benz Leasing IFN SA și Art Tradition Production SRL a fost încheiat contractul de leasing financiar având ca obiect finanțarea achiziționării unui autoturism marca Mercedes. Contractul de leasing a fost semnat de Doru Dăncuș, care la momentul încheierii actului și până la data de 28.06.2016 a avut calitatea de administrator și asociat al societății, iar celălalt contestator a deținut calitatea de asociat minoritar al societății, calitate pe care o deține și în prezent.

A precizat că, conform condițiilor impuse de Mercedes Benz Leasing IFN SA, la încheierea contractului de leasing au fost înmânate reprezentanților intimatei mai multe bilete la ordin emise în alb în numele Art Tradition Production SRL de către contestatorul Doru Dăncuș, care la acel moment deținea funcția de administrator al societății emitente ale acestor titluri de credit. S-a mai precizat că la emiterea acestor bilete nu au fost completat decât rubrica ”semnătura emitentului”, celelalte rubrici fiind lăsate în alb, cu excepția rubricii care conține datele emitentului, rubrică ce a fost completată de unitatea bancară Garanti, anterior eliberării biletelor către reprezentantul emitentului. Dăncuș a arătat că a fost ridicat de la bancă și biletul la ordin ce constituie titlu executoriu în dosarul de executare silită.

S-a mai arătat că acest bilet la ordin a fost emis în alb, fără a fi completate niciuna din rubricile scrise olograf în cuprinsul său, cu excepția rubricii „semnătura emitentului” și apoi predat reprezentanților intimatei Mercedes Benz Leasing IFN SA împreună cu alte 11 bilete la ordin emise în aceleași condiții. , Doru Dăncuș a menţionat că, din prețul de achiziție al autoturismului de 56.329 euro, suma de 11.265,80 euro a fost achitată cu titlu de avans, iar prin contractul de leasing a fost finanțată suma de 45.063,20 euro pe o perioadă de 60 de luni, valoarea totală a ratelor de leasing cu dobânzi, însumând 52.160,40 euro, astfel că rata lunară de leasing a fost stabilită la 869,34 euro (52.160,40 euro împărțit la 60 de luni) şi valoarea reziduală a fost stabilită în procent de 0,1% din valoarea de achiziție, respectiv 56,33 euro.

Firma lui Doru Dăncuș nu a mai putut să achite ratele

Doru Dăncuș a amintit că ratele de leasing au fost achitate de către Art Tradition Production SRL, până la sfârșitul anului 2017, iar de la începutul anului 2018 ratele de leasing nu au mai fost achitate, astfel că la data de 31.08.2018 contractul de leasing a fost reziliat unilateral de intimată, iar la data de 02.11.2018 autoturismul care a făcut obiect al contractului de leasing a fost predat reprezentanților intimatei. Doru Dăncuș a arătat că, având în vedere că valoarea autovehiculul predat a fost mai mare decât suma ratelor de leasing și a primelor de asigurare restante, (în valoare totală de 38.059,02 lei), reprezentanții Art Tradition Production SRL care au predat vehiculul au considerat că această valoare va fi compensată cu valoarea autoturismului predat intimatei, pe care aceasta l-a și valorificat ulterior cu suma de 57.126,52 lei.

A arătat că intimata a comunicat administratorului judiciar imputația sumelor din Contractul de leasing financiar, după cum urmează: l. Facturi neachitate: 38.059,02 lei; 2.Daune interese: 46.709,33 lei; 3.Penalități km. suplimentari: 37.409,78 lei (sumă care a fost ulterior rectificată la valoarea de 28.273,04 lei); 4.Cheltuieli servicii revânzare auto 5.450,74 lei; TOTAL: 118.491,13 lei. A mai arătat că din totalul sumelor pretinse de Mercedes Benz Leasing IFN SA, aceasta a scăzut valoarea cu care a valorificat autoturismul, respectiv suma de 57.126,52 lei, rămânând în opinia intimatei un debit în sumă de 61.366,51 lei.

S-a precizat că, în realitate, în urma operațiunilor de adunare a valorilor și de scădere a valorii de valorificare a autoturismului, rezultă un debit în sumă de 61.364,61 lei. Urmare a faptului că suma de 61.366,51 lei nu a fost achitată, a mai precizat că reprezentanții intimatei au completat cu această sumă biletul la ordin, emis în alb către Art Tradition Production SRL și care a fost predat de emitent Mercedes Benz Leasing IFN SA în jurul datei de 17.07.2014, înscriind ca dată a emiterii 12.05.2021, iar ca dată a scadenței 03.02.2022.

Expertiza criminalistică a arătat că semnăturile nu aparțin lui Doru Dăncuș și partenerului său

În privința datei emiterii înscrisă pe biletul la ordin ce face obiectul contestației, a învederat că este evident faptul că data de 12.05.2021 este necorespunzătoare adevărului, deoarece la acel moment contestatorul Doru Dăncuș nu avea nici o calitate în societatea emitentă a biletului, iar societatea emitentă se afla în insolvență. În iunie 2021 s-a dispus trecerea la faliment a Art Tradition Production SRL. Cu toate că la momentul predării biletului la ordin, acesta nu a fost semnat la rubrica avalizat de către niciunul din contestatori, a arătat că aceştia au constatat cu prilejul comunicării actelor de executare silită, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Doru Dăncuș a mai menționat faptul că contestatorii nu cunosc cine sunt autorii falsului, dar este evident faptul că aceștia nu pot proveni decât din rândul reprezentanților Mercedes Benz Leasing IFN SA, deoarece garantarea cu aval a titlului cambial are ca efect juridic sporirea șanselor de încasare a biletului la ordin de către intimată. Instanța a arătat că, din data de 25.09.2023 a rezultat faptul că prima semnătură poziționată la mențiunea semnătură avalist de pe biletul la ordin din data de 12 mai 2021, nu a fost executată de către numitul Doru Dăncuș. În egală măsură, din același raport de expertiză criminalistică a rezultat faptul că cea de-a două semnătură poziționată la mențiunea semnătură avalist de pe biletul la ordin din data de 12 mai 2021, nu a fost executată de către numitul D.M.D.

În consecință, instanța a constatat că, în cauză, înscrisul invocat ca titlu executoriu împotriva contestatorilor Doru Dăncuș și D.M.D., respectiv biletul la ordin, nu a fost avalizat de către contestatori, situație în care apreciază că Mercedes Benz Leasing IFN SA nu a dovedit existența consimțământului persoanelor care figurează în biletul la ordin în calitate de avalist. Pe 13 august 2024, Judecătoria Baia-Mare a admis contestația la executare formulată de Doru Dăncuș și D.M.D, anulând executarea silită demarată de Mercedes Benz Leasing IFN SA împotriva contestatorilor în dosarul de executare silită, ca urmare a nulităţii obligaţiei cambiale a contestatorilor-avalişti precum şi toate actele de executare silită efectuate în dosarul de executare inclusiv înştiinţarea, somaţia cambială şi încheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare silită.