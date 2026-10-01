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Cine este noul număr 7, urmașul lui Cristiano Ronaldo de la naționala Portugaliei

Cine este urmașul lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei. Un alt fotbalist a primit tricoul legendar cu numărul 7 după fuga vedetei: despre cine este vorba
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.10.2026 | 13:13
Cine este noul numar 7 urmasul lui Cristiano Ronaldo de la nationala Portugaliei
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Urmașul lui Cristiano Ronaldo de la naționala Portugaliei! Cine este noul număr 7. Foto: Hepta
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Se poate spune că într-o anumită măsură a fost deja ales „urmașul” lui Cristiano Ronaldo (41 de ani) la naționala Portugaliei, după „fuga” starului din cantonament înaintea meciului din Danemarca din Liga Națiunilor de joi seară. Un alt fotbalist cu nume a primit în acest context legendarul tricou cu numărul 7, după ce în spațiul public a început să se discute despre faptul că Ronaldo ar fi decis deja să se retragă de la prima reprezentativă.

În absența lui Cristiano Ronaldo, Rafael Leao este noul număr 7 de la naționala Portugaliei

Potrivit A Bola, este vorba despre Rafael Leao (27 de ani), jucător transferat în această vară de la AC Milan la Galatasaray, „pilon” destul de important în echipa lusitană în ultimii ani. Portughezii au trimis la UEFA lotul oficial pentru partida de la Copenhaga, fără Cristiano bineînțeles, iar din acea listă reiese că Leao este, în absența lui Ronaldo, noul „șeptar” al lui Jorge Jesus (72 de ani).

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Ce s-ar fi întâmplat între Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus

Edu Aguirre, un apropiat al fotbalistului, a prezentat în spațiul public varianta jucătorului de la Al-Nassr vizavi de acest conflict deja bine cunoscut al lui cu selecționerul Portugaliei: „Într-o discuție între Cristiano Ronaldo, președintele Federației și Jorge Jesus, antrenorul i-a cerut iertare lui Cristiano pentru că l-a lăsat să se încălzească pentru 30 de minute și apoi nu l-a băgat pe teren (n.r. la meciul din Norvegia). Jorge nu doar că a cerut iertare, dar de asemenea i-a promis lui Cristiano că își va prezenta în mod public scuzele în conferința de presă (n.r. de dinaintea meciului din Danemarca) și va admite că a greșit față de el duminică.

Jorge Jesus nu și-a ținut promisiunea. A spus despre Cristiano că este un jucător ca toți ceilalți în conferința sa de presă, asta l-a făcut pe Cristiano să explodeze de furie. Realitatea este că se simte trădat de Jorge Jesus. Imaginați-vă că antrenorul vine la voi și spune:

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‘Nu am gestionat bine lucrurile, suntem cu toții în asta, dar iartă-mă, voi clarifica lucrurile în conferința de presă și îmi voi prezenta scuzele. Totul va fi bine, nu îți face griji’. Iar după aceea antrenorul se duce la conferința de presă și vrea să arate că el este în control, iar Cristiano este doar un jucător obișnuit. Furia lui a fost evidentă. Atunci Ronaldo a spus: ok, mă duc acasă’. Este o trădare clară”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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