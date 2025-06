Următorul Cristiano Ronaldo al Portugaliei vine de la U21! Puștiul pe care s-au plătit mai bine de 50 de milioane de euro se anunță urmașul starului portughez

Geovany Quenda a făcut spectacol , unde a reușit trei goluri și două pase decisive în cele trei partide disputate pentru lusitani.

Mijlocașul stânga legimitat la Sporting Lisabona originar din Guineea Bissau a impresionat la turneul final și deja mulți îl compară cu , mai ales că au început fotbalul la acceași echipă, iar CR7 evolua la vârsta lui tot pe postul de extremă stânga.

