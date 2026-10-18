Sport

„Urmează 6 puncte!”. Toate calculele calificării Universității Craiova în primăvara Conference League

Adrian Baciu
18.10.2026 | 07:40
Urmeaza 6 puncte Toate calculele calificarii Universitatii Craiova in primavara Conference League
EXCLUSIV FANATIK
Universitatea Craiova poate lua 6 puncte în următoarele două meciuri din Conference League, spune Giovanni Becali. Sursa foto: colaj Fanatik
Un personaj cu mare experiență în fotbalul românesc este de părere că pentru U Craiova „urmează 6 puncte” în etapele 2 și 3 din Conference League. Calculele calificării oltenilor.
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După punctul mare obținut cu Getafe, echipă de prim-plan din La Liga în sezonul trecut, pentru Universitatea Craiova ar trebui să urmeze 6 puncte în grupa de UEFA Conference League. Un om cu mare experiență în fotbalul românesc și în cel internațional prevede două succese pentru olteni în cupele europene: cu Inter Club d’Escaldes și cu FK Egnatia.

Giovanni Becali, convins că Universitatea Craiova va lua 6 puncte în următoarele două meciuri din Conference League

Universitatea Craiova a început cu un rezultat pozitiv aventura din grupa de Conference League. Campioana din SuperLiga a fost egala locului 7 din sezonul trecut de La Liga, Getafe, scor 1-1. Într-un meci bun făcut de elevii lui Filipe Coelho (45 de ani), Assad Al Hamlawi (25 de ani) a deschis scorul în minutul 59. Golul egalării a venit în urma unui șut superb de la mare distanță, opera veteranului croat Nemanja Gudelj (34 de ani), în minutul 81.

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U Craiova a ratat în sezonul trecut, în ultimele clipe ale meciului de la Atena cu AEK, calificarea în fazele eliminatorii. Acum, oltenii vor să facă uitat acel eșec dureros și să nu mai rateze top 24 în grupa mare de Conference League. În emisiunea „Giovanni Show”, cel mai important impresar de fotbaliști din România ultimilor decenii, Ioan Becali (74 de ani), a dat verdictul după ce a văzut U Craiova – Getafe.

Agentul este de părere că, în viitorul apropiat, oltenii mai bagă în traistă 6 puncte. „(n.r. Urmează pentru Craiova meci în deplasare cu Inter Club d’Escaldes, apoi acasă cu Egnatia) Urmează 6 puncte pentru Universitatea Craiova. Cu cele de aseară (n.r. joi, 1-1 cu Getafe) înseamnă o apropiere de calificare. Apoi mai au ultimul meci, acasă, cu Copenhaga. Depinde mult cum va fi și echipa din Danemarca atunci”, afirmă Giovanni.

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Toate calculele calificării Universității Craiova în primăvara Conference League

În emisiunea de la FANATIK, Ioan Becali a trecut în revistă, la general, calculele calificării celor de la Universitatea Craiova în primăvara Conference League. Impresarul scoate în evidență faptul că cele 6 puncte cu andorrezii de la Inter Club d’Escaldes, apoi acasă cu albanezii de la FK Egnatia sunt obligatorii pentru ca oltenii să spere la calificare. Giovanni este realist și nu crede că „Știința” poate emite pretenții cu puternica Brighton. În schimb, în Kazahstan și cu Copenhaga sunt speranțe.

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La Brighton e greu să emiți pretenții. La Kairat Almaty (n.r. meciul din etapa a 5-a din Conference League) Craiova poate să ciupească un punct. Cu 8 puncte, Universitatea merge mai departe. Primele 8 merg direct, apoi următoarele (9-24) joacă un meci de baraj (n.r. play-off) pentru optimi. Aici, Craiova va da de un adversar mai greu. Dar totuși e un meci în plus, în care Craiova ia bani în plus pentru meciul respectiv”, a mai adăugat Ioan Becali.

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Programul oltenilor în grupa de Conference League, etapele 2 – 6:

  • 22 octombrie 19:45 Inter Club d’Escaldes – Universitatea Craiova
  • 5 noiembrie 22:00 Universitatea Craiova – KF Egnatia
  • 26 noiembrie 19:45 Brighton – Universitatea Craiova
  • 10 decembrie 17:30 FC Kairat Almaty – Universitatea Craiova
  • 17 decembrie 22:00 Universitatea Craiova – FC Copenhaga

„Urmează 6 puncte!”. Toate calculele calificării Universității Craiova în primăvara Conference League

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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