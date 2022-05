Urmează o nouă minivacanţă pentru români. Calendarul zilelor libere legale rămase în 2022

După minivacanța de Paști, conform Codului Muncii, românii se vor putea bucura de o nouă minivacanță, în luna iunie. Sunt incluși aici atât angajații de la stat, cât și cei de la privat.

În iunie urmează o nouă minivacanță pentru români

Mai exact, în prima jumătate a lunii iunie urmează o minivacanță de trei zile, cu ocazia sărbătoririi Rusaliilor: 12, 13 și 14 iunie.

ADVERTISEMENT

Pe lângă acestea, conform calendarului zilelor libere legale în 2022, ar mai urma minivacanțe de:

1 iunie (miercuri),

15 august (luni) – minivacanță,

Adormirea Maicii Domnului,

Sfântul Andrei,

1 Decembrie 2022,

Zilele de Crăciun 25 decembrie şi 26 decembrie.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu angajații care vor lucra în minivacanțe

Unii salariați vor lucra în zilele libere legale menționate. Sunt vizați cei din domenii precum: sănătate, urgențe, presă, alimentație publică, HORECA, poliție, auto sau call center.

Tot în Codul Muncii apare că angajatorii sunt obligați să le acorde angajaților compesanții sau alte libere. În caz contrar, ei trebuie să le ofere un spor de cel puțin 100%, pe lângă salariu.

ADVERTISEMENT

”Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unităţile sanitare şi pentru cele de alimentaţie publică, în scopul asigurării asistenţei sanitare şi, respectiv, al aprovizionării populaţiei cu produse alimentare de strictă necesitate, a căror aplicare este obligatorie (…)

Salariatilor care lucreaza in unitatile prevazute la art. 140, precum si la locurile de munca prevazute la art. 141 li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile.

ADVERTISEMENT

In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru”, apare în Codul Muncii.

ADVERTISEMENT

Dacă angajatorul nu respectă cele precizate în urma unei plângeri la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM).