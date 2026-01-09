Urmează transferurile la CFR Cluj! Anunțul lui Daniel Pancu după amicalul cu Gent

ADVERTISEMENT

CFR Cluj s-a văzut învinsă în primul meci de pregătire din cantonamentul din Spania. Ardelenii au cedat în duelul cu Gent. Echipa din Belgia s-a impus cu 2-0, însă Daniel Pancu rămâne optimist. Antrenorul formației din Gruia a declarat după joc că așteaptă întăriri.

CFR Cluj, învinsă de Gent în primul amical al iernii

Gent a câștigat fără prea mari probleme duelul cu CFR Cluj. Ambele goluri înscrise de belgieni au fost marcate în prima repriză. Daniel Pancu a încercat să le dea minute tuturor jucătorilor deplasați în cantonament, pentru a-i aduce în formă maximă.

CFR Cluj va juca pe 13 ianuarie cu spaniolii de la Atzeneta, apoi lotul va reveni în România pentru reluarea campionatului. Pe data de 18 ianuarie, feroviarii vor da piept cu Oțelul, în Gruia.

Daniel Pancu anunță transferuri la CFR Cluj!

Deși CFR a fost învinsă, Daniel Pancu a scos în evidență lucrurile pozitive după meciul cu Gent. În plus, a spus clar că, în perioada imediat următoare, vor veni noi jucători la echipă. Tehnicianul nu a dat însă nume.

„Un antrenament foarte bun. Venim după două zile de încărcătură foarte mare și solicitare mare în antrenamente. S-a văzut lucrul acesta la mulți dintre jucători. Am fost nevoiți să ținem fundașii centrali mai mult de o repriză, mai mult decât ne-am propus la nivelul nostru de pregătire actual, după nivelul de încărcătură. Una peste alta, un antrenament bun.

Am urmărit să nu ne accidentăm. La mine nu contează niciodată rezultatul în meciurile amicale. Bine, să nu ne facem de rușine, să nu fie diferența foarte mare. Asta contează, pentru că e în joc numele clubului.

Sunt doar antrenamente, de mare intensitate. Astăzi, un joc împotriva unei echipe dintr-un campionat mai bun decât cel al României. E clar acest lucru. Am urmărit consolidarea unor relații de joc și să integrăm ușor, ușor jucătorii noi. Deocamdată este cazul doar la Alibek. Dacă avem o problemă, pentru că timpul ne presează, aceasta este legată de jucătorii care vor veni zilele viitoare, pentru că vor veni jucători. Vor veni pentru a avea doi jucători pe post de aceeași valoare și pentru a ne efectua bine antrenamentele.

Antrenamentele sunt grele, foarte solicitante, dar este normal. Este perioada aceasta, pauza a fost scurtă, au avut programul de vacanță. De luni, chiar dacă mai avem un meci de pregătire marți, trebuie să începem să pregătim meciuri de campionat”, a declarat Daniel Pancu.