Sport

Urmează transferurile la CFR Cluj! Anunțul lui Daniel Pancu după amicalul cu Gent

Ce a declarat Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, după amicalul pierdut în fața belgienilor de la Gent. „S-a văzut lucrul acesta la mulți dintre jucători”.
Alex Bodnariu
09.01.2026 | 18:10
Urmeaza transferurile la CFR Cluj Anuntul lui Daniel Pancu dupa amicalul cu Gent
ULTIMA ORĂ
Ce a spus Daniel Pancu după primul amical al iernii pentru CFR Cluj
ADVERTISEMENT

CFR Cluj s-a văzut învinsă în primul meci de pregătire din cantonamentul din Spania. Ardelenii au cedat în duelul cu Gent. Echipa din Belgia s-a impus cu 2-0, însă Daniel Pancu rămâne optimist. Antrenorul formației din Gruia a declarat după joc că așteaptă întăriri.

CFR Cluj, învinsă de Gent în primul amical al iernii

Gent a câștigat fără prea mari probleme duelul cu CFR Cluj. Ambele goluri înscrise de belgieni au fost marcate în prima repriză. Daniel Pancu a încercat să le dea minute tuturor jucătorilor deplasați în cantonament, pentru a-i aduce în formă maximă.

ADVERTISEMENT

Ardelenii mai au un amical programat în cantonamentul din Spania. CFR Cluj va juca pe 13 ianuarie cu spaniolii de la Atzeneta, apoi lotul va reveni în România pentru reluarea campionatului. Pe data de 18 ianuarie, feroviarii vor da piept cu Oțelul, în Gruia.

Daniel Pancu anunță transferuri la CFR Cluj!

Deși CFR a fost învinsă, Daniel Pancu a scos în evidență lucrurile pozitive după meciul cu Gent. În plus, antrenorul echipei din Gruia a spus clar că, în perioada imediat următoare, vor veni noi jucători la echipă. Tehnicianul nu a dat însă nume.

ADVERTISEMENT
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de...
Digi24.ro
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară

„Un antrenament foarte bun. Venim după două zile de încărcătură foarte mare și solicitare mare în antrenamente. S-a văzut lucrul acesta la mulți dintre jucători. Am fost nevoiți să ținem fundașii centrali mai mult de o repriză, mai mult decât ne-am propus la nivelul nostru de pregătire actual, după nivelul de încărcătură. Una peste alta, un antrenament bun.

ADVERTISEMENT
”Situație bizară”: verișoara copiilor a devenit mama lor vitregă, iar noii lor frați...
Digisport.ro
”Situație bizară”: verișoara copiilor a devenit mama lor vitregă, iar noii lor frați le sunt și verișori! ”Este trist”

Am urmărit să nu ne accidentăm. La mine nu contează niciodată rezultatul în meciurile amicale. Bine, să nu ne facem de rușine, să nu fie diferența foarte mare. Asta contează, pentru că e în joc numele clubului.

Sunt doar antrenamente, de mare intensitate. Astăzi, un joc împotriva unei echipe dintr-un campionat mai bun decât cel al României. E clar acest lucru. Am urmărit consolidarea unor relații de joc și să integrăm ușor, ușor jucătorii noi. Deocamdată este cazul doar la Alibek. Dacă avem o problemă, pentru că timpul ne presează, aceasta este legată de jucătorii care vor veni zilele viitoare, pentru că vor veni jucători. Vor veni pentru a avea doi jucători pe post de aceeași valoare și pentru a ne efectua bine antrenamentele.

ADVERTISEMENT

Antrenamentele sunt grele, foarte solicitante, dar este normal. Este perioada aceasta, pauza a fost scurtă, au avut programul de vacanță. De luni, chiar dacă mai avem un meci de pregătire marți, trebuie să începem să pregătim meciuri de campionat”, a declarat Daniel Pancu.

Spectator de lux la FCSB – Beșiktaș! „Magicianul”, surprins în tribune la amicalul...
Fanatik
Spectator de lux la FCSB – Beșiktaș! „Magicianul”, surprins în tribune la amicalul roș-albaștrilor. Foto
Tottenham, în negocieri avansate pentru transferul lui Radu Drăgușin! Oferta pregătită de AS...
Fanatik
Tottenham, în negocieri avansate pentru transferul lui Radu Drăgușin! Oferta pregătită de AS Roma
Alibec și Tavi Popescu au ratat startul amicalului FCSB – Beșiktaș și s-au...
Fanatik
Alibec și Tavi Popescu au ratat startul amicalului FCSB – Beșiktaș și s-au dus direct la vestiare! Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Dumitru Dragomir a anunțat un transfer spectaculos din Liga 1: 'Am înțeles că...
iamsport.ro
Dumitru Dragomir a anunțat un transfer spectaculos din Liga 1: 'Am înțeles că pleacă. Poate juca titular în Anglia'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!