Urmează un „tsunami economic” în România. Scumpirile abia de acum încep: de la masa de Paște la cursa cu taxiul. Ce se întâmplă, de fapt, cu rafinăriile oprite

România intră într-o perioadă extrem de tensionată din punct de vedere energetic și economic. Conflictul din Orientul Mijlociu a adus deja o explozie a prețului petrolului, iar efectele încep să se resimtă treptat și în țara noastră.

Tsunami economic perfect: România, în pragul unor scumpiri inevitabile

Dacă în urmă cu doar o lună barilul de petrol se tranzacționa în jurul valorii de 70 $/baril, acum a depășit pragul psihologic de 100. Creșterea rapidă a prețului petrolului vine într-un moment dificil pentru România. În paralel cu turbulențele internaționale, două dintre cele mai importante rafinării ale țării se află în revizie tehnologică, ceea ce înseamnă că producția internă de carburanți este temporar redusă.

Specialiștii spun că aceste revizii nu ar trebui să ne preocupe, căci lucrurile par a fi sub control, dar, chiar și așa, nu scăpăm de scumpiri. În aceste condiții, următoarele săptămâni vor aduce scumpiri în lanț: de la carburanți și transport până la prețurile alimentelor și serviciilor.

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a produs un efect imediat pe piețele energetice internaționale. Prețul petrolului a crescut brusc, iar România, la fel ca majoritatea statelor europene, este dependentă de importuri. Analistul economic Adrian Negrescu spune că românii nu au simțit încă impactul real al scumpirii petrolului, dar acest lucru se va schimba foarte curând.

„Urmează o săptămână decisivă pentru economia românească în care vom vedea adevărata dimensiune a scumpirilor la pompă ca urmare a creșterii semnificative a prețului petrolului. În urmă cu o lună petrolul era la 70 de dolari pe baril, acum e la 100”, a declarat acesta, în exclusivitate pentru FANATIK.

Conform analistului, există un decalaj tehnologic între momentul în care petrolul este cumpărat la un preț mai mare și momentul în care carburantul rezultate ajunge la pompă. „Primele efecte le vom simți abia de săptămâna viitoare, având în vedere procesul tehnologic care necesită undeva la două-trei săptămâni între momentul în care începem să importăm petrol mai scump și momentul în care benzina și motorina ajung cu noul preț în stațiile de carburanți”, explică Negrescu.

Când apare primul șoc pe piața de carburanți

Cu alte cuvinte, scumpirile serioase abia de acum urmează. Potrivit estimărilor specialiștilor, prețurile la pompă vor crește și mai multe de acum înainte. Adrian Negrescu avertizează că vom avea un adevărat șoc pe piața carburanților. „Săptămâna viitoare (n. red.: din 16 martie) vom vedea un prim șoc pe piața de carburanți, urmat de un al doilea șoc inflaționist pe care îl vom simți din săptămâna următoare în ceea ce privește prețurile serviciilor, mai ales a transportului de marfă și de curierat”, spune analistul.

Estimările sale, făcute pentru FANATIK, indică faptul că prețul la pompă va sări de 9 lei: „Din punctul meu de vedere, prețurile carburanților vor trece cu siguranță de 9 lei pentru majoritatea sortimentelor, iar asta se va simți printr-o scumpire la majoritatea serviciilor”.

Cu cât va crește o cursă cu Bolt sau taxi și la cât ar putea ajunge o călătorie cu metroul

Printre primele servicii afectate se află transportul, fie că vorbim de taxiuri, transportul public sau aplicațiile de ride-sharing de tip Bolt sau Uber. Expertul în energie Dumitru Chisăliță spune, la fel ca Negrescu, că majorările sunt inevitabile, deoarece combustibilul reprezintă o componentă esențială a costurilor. „Putem să discutăm între 7 și 10% creșterea la ce înseamnă transport, că e bilet STB, Uber sau taxi, mers cu trenul sau orice altceva”, a declarat acesta pentru FANATIK.

În practică, asta ar însemna că o cursă cu taxiul sau Uber de 30 de lei ar putea ajunge la 33 sau mai mult, în funcție de fiecare operator de pe piață. Chisăliță oferă și un exemplu concret: „Dacă acum o călătorie cu metroul e 5 lei, ne putem aștepta la o creștere la 5,50”.

Pe de altă parte, transportul aerian deja a început să simtă presiunea creșterii costurilor. „Avem deja creșteri spectaculoase în zona transportului aerian. Mi-e teamă că pentru mulți dintre români să zboare cu avionul va deveni o misiune aproape imposibilă. Vacanțele noastre vor fi din ce în ce mai scumpe, mai ales cele externe”, avertizează Adrian Negrescu.

Masa de Paște va fi și ea mai scumpă

Un alt efecte este creșterea prețurilor la alimente. Transportul mărfurilor depinde în mare parte de motorină, iar orice majorare ajunge rapid la raft „Vom vedea scumpiri și la raft. Prețurile alimentelor vor crește în medie cu 5-10%. Sunt valuri de șocuri economice care vor lovi România până în apropierea Paștelui”, spune Negrescu. La scumpirile obiective se adaugă și specula pe care unii comercianți o fac mai ales în preajma sărbătorilor, deci creșterile ar putea fi mult mai mari.

„Falimente în lanț” dacă războiul nu se oprește

Unul dintre sectoarele cele mai vulnerabile este cel al transportului rutier, în special firmele mici. În țara noastră, există mii de companii de transport public cu capital redus, care depind aproape exclusiv de prețul carburanților. Negrescu susține că situația ar putea deveni critică în următoarele luni. „În orizontul următoarelor trei-patru luni, dacă acest război va continua, să ne așteptăm la falimente în lanț mai ales în zona companiilor mici de transport”, ne-a spus acesta.

Problema majoră a transportatorilor este lipsa capitalului și accesul firav la finanțare. „Peste 80% dintre firmele de transport sunt slab capitalizate, nu au acces la creditare bancară, la credite menite să le facă să își continue activitatea într-o perioadă în care scumpirea carburanților le va crea mari probleme”, explică analistul.

Rafinării cu producție sistată

În timp ce pe piața petrolului există dificultăți, România se confruntă cu o situație delicată în ceea ce privește producția internă de combustibili. Rompetrol Rafinare a anunțat, recent, că rafinăriile Petromidia Năvodari și Vega Ploiești și-au sistat temporar activitatea pentru realizarea unei revizii tehnologice programate. Lucrările au început pe 24 februarie și au fost fixate pentru o perioadă de 20 de zile. Conform companiei, aceste intervenții sunt absolut necesare pentru buna funcționare a instalațiilor. Petromidia e cea mai mare rafinărie din România, având o capacitate de procesare de aproximativ 5,9 milioane de tone pe an, adică aproape jumătate din capacitatea totală de rafinare a țării.

În acest moment, rafinăria OMV Petrom de la Petrobrazi rămâne singura unitate operațională majoră din România. Situația e complicată de faptul că rafinăria Petrotel Ploiești este afectată de sancțiunile impuse companiei ruse Lukoil. Expertul în energie Dumitru Chisăliță ne liniștește, spunând că aceste revizii sunt normale și nu ar trebui să provoace panică.

Reviziile de la rafinării nu ar trebui să ne afecteze

„Aceste rafinării au obligații atât legale cât și de necesitate tehnologică, pentru că aceste revizii se fac în general într-o perioadă în care cererea nu este una foarte mare și se fac cu scop preventiv sau reactiv”, explică expertul. Pe scurt, oprirea temporară a rafinăriilor este menită să prevină incidente grave, care ne-ar costa enorm pe termen lung. „Mai bine opresc, se uită peste tot și îi dau apoi drumul. De aceea se fac aceste activități”, spune Chisăliță. În mod normal, companiile își pregătesc stocuri suficiente pentru a evita perturbări ale pieței. „Se lucrează pe stocuri suficient de mari încât piața să nu vadă lipsa acelor cantități”, explică expertul.

În opinia specialistului, probabilitatea unei crize reale de carburant în România este relativ redusă. „Dacă stocurile au fost realizate la un nivel suficient de mare, nu există niciun pericol prin faptul că aceste rafinării sunt scoase din producție”, spune Chisăliță. Aceste revizii sunt planificate cu mult timp înainte. „Decizia se ia cu luni înainte. S-a suprapus însă cu acest conflict din Orient”, adaugă Chisăliță. Chiar și așa, contextul internațional pare să complice situația: „Încet, încet ne îndreptăm către țiței și motorină achiziționate după începerea războiului la prețurile mari apărute ulterior”.

Bogdan Ivan, contrazis de Rompetrol

Adrian Negrescu e de părere că România nu e chiar atât de bine pregătită pe cât ar părea la prima vedere: „Toate economiile europene și-au făcut stocuri de carburanți. Noi le-am făcut pe cele minime de trei luni de zile”. În opinia sa, autoritățile nu au anticipat suficient riscurile, având în vedere că războiul din Iran era unul iminent. Aici se referă la declarațiile contradictorii pe care , le-a avut imediat după ce a pornit războiul, spunând că ba nu crește , ba crește.

„Ne va lovi un adevărat tsunami economic vizavi de creșterea prețului la carburanți, dar și la gaze. Economia va resimți din plin evoluția negativă”, avertizează Adrian Negrescu. „Ideea de recesiune va deveni realitate în contextul în care războiul va continua mai mult de două săptămâni de acum încolo”, concluzionează analistul.

De altfel, chiar recent ministrul energiei a fost contrazis, în tot haosul privind temerile creșterilor la carburanți, de Rompetrol. Ivan spusese că revizia de la Petromidia ar fi fost amânată, lucru care pare să nu fie așa.

„Am crescut foarte mult importurile de petrol brut, am reușit să amânăm temporar o revizie tehnică a rafinăriei Petromidia, lucrăm la capacitate maximă și la Petrobrazi, tocmai pentru a ne asigura că în România avem o stabilitate”, a spus Bogdan Ivan. „Dorim să vă reamintim că, în prezent, activitățile de producție din rafinăria Petromidia sunt sistate pentru desfășurarea lucrărilor de revizie programată, acestea fiind în curs, conform graficului agreat”, susține compania, ca replică la afirmațiile făcute de Ivan în spațiul public.