Urmează zilele decisive pentru Vladislav Blănuță! Lăsat pe bară de Dinamo Kiev la succesul din Cupa Ucrainei, atacantul român poate reveni în SuperLiga

Dragos Petrescu
23.05.2026 | 20:13
Dinamo Kiev a câștigat pentru a 14-a oară în istorie Cupa Ucrainei, după ce i-a învins pe cei de la Cernigov în marea finală, scor 3-1. Vladislav Blănuță (24 de ani) nu a făcut însă parte din lotul echipei pregătite de Ihor Kostyuk, iar despărțirea sa de gruparea care activează pe stadionul „Valeriy Lobanovskyi” pare doar o chestiune de timp. Arcadie Zaporijanu, impresarul fotbalistului, a oferit ultimele detalii despre viitorul său.

Vladislav Blănuță poate pleca de la Dinamo Kiev în vară! Impresarul anunță zile decisive

Vladislav Blănuță a semnat cu Dinamo Kiev în vara anului trecut, fiind transferat de la FC U Craiova în schimbul a 2 milioane de euro, însă timpul de joc pe care l-a primit la fosta campioană a Ucrainei a fost unul extrem de redus (doar 11 meciuri în toate competițiile, timp în care a izbutit să înscrie un singur gol), motiv pentru care cele două părți ar putea încheia colaborarea chiar în viitoarea perioadă de mercato.

În următoarele zile, atacantul va purta o discuție cu antrenorul său de la Dinamo Kiev, Igor Kostyuk, dar și cu patronul Igor Surkis, un eveniment care urmează să decidă viitorul lui Blănuță la fosta campioană a Ucrainei, anunță Arcadie Zaporojanu, impresarul fotbalistului.„După ultimul meci de campionat, conducerea clubului va discuta cu fotbalistul și cu antrenorul principal și va lua o decizie. Dar această discuție va avea loc finele sezonului. Undeva pe marți sau miercuri se va face ‘totalul’ și vor avea dialogul în trei. Patronul, antrenorul și fotbalistul”, a declarat Arcadie Zaporojanu pentru sport.ro.

Vladislav Blănuță poate reveni în Superligă! Dinamo este din nou pe urmele sale

O posibilă viitoare destinație ar fi o revenire în campionatul autohton, principala echipă cu care Blănuță ar putea să semneze fiind Dinamo București. În cazul în care va ajunge să joace în cupele europene, gruparea de pe „Ștefan cel Mare” va dori să-și întărească lotul și are în plan câteva mutări importante. Printre țintele celor din conducere se află și un atacant, iar Blănuță ar putea fi soluția perfectă. Cele două părți au mai purtat negocieri și în trecut, dar până la urmă, mutarea nu s-a mai concretizat.

Întrebat ce șanse are Blănuță să semneze cu Dinamo, impresarul Zaporojanu a răspuns: „Nu știu, nu pot să spun acum. Au fost acele discuții în vară, în perioada de transferuri, acum nu. Nu pot să vă dau detalii concrete pentru că nu le am. În aceste două zile nu se decide nimic, nici ei nu au un răspuns”. In prezent, atacantul român este cotat la 1,5 milioane de euro (Transfermarkt).

Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
