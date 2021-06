Urs Meier, dezvăluiri la 18 ani de la Danemarca – România 2-2: “Am cerut protecţia poliţiei din Copenhaga”

Istoria echipei naţionale a României are câteva episoade negre, iar unul dintre ele este egalul cu Danemarca din toamna lui 2003. Atunci, tricolorii remizau la Copenhaga, scor 2-2, şi ratau calificarea la .

ADVERTISEMENT

La aproape 18 ani de la acel meci, Urs Meier a vorbit în ultimul număr al revistei FourFourTwo despre ce s-a întâmplat după partida jucată pe 10 septembrie 2003. Arbitrul elveţian a fost acuzat că a prelungit meciul pentru ca danezii să egaleze, ceea ce s-a şi întâmplat în minutul 90+5.

Amintirile lui Urs Meier la 18 ani de la Danemarca – România 2-2: “Prima oară când am primit ameninţări cu moartea”

Urs Meier a vorbit în paginile revistei FourFourTwo despre ameninţările primite după meciul Danemarca – România 2-2 şi şi-a adus aminte cum a cerut să fie protejat de poliţiştii din Copenhaga. Fostul arbitru se temea să nu fie atacat de fanii tricolori.

“Prima oară când am primit ameninţări cu moartea s-a întâmplat cu nouă luni înainte de EURO 2004. A fost după un meci din preliminarii între Danemarca şi România, iar oaspeţii aveau nevoie de o victorie ca să obţină calificarea.

ADVERTISEMENT

România a fost clar echipa mai bună şi, la scorul de 2-1 pentru ea, am intrat în cele patru minute de prelungiri. Au început să tragă de timp într-un mod obscen, cu jucători care abia păşeau la schimbări.

“Eram speriat de ce mi-ar fi putut face fanii României”

A trebuit să-i dau galben unuia dintre jucători, care trăgea de timp la un corner. Le-am spus că voi mai adăuga minute la prelungiri. Îţi dai seama ce a urmat. În minutul 94 şi 36 de secunde, Danemarca a marcat şi s-a calificat în locul României.

A doua zi, 5.000 de fani au protestat împotriva mea în faţa ambasadei Elveţiei. Presa din România a acuzat că am acordat prea uşor penalty-ul din prima repriză şi că a fost ofsaid la al doilea gol, dar nimic nu a fost adevărat.

ADVERTISEMENT

Cineva din presă a descoperit e-mail-ul meu şi l-a publicat. Am primit sute de ameninţări cu moartea. A fost prima oară când am păţit aşa ceva. Eram speriat de ce mi-ar fi putut face fanii României dacă m-ar fi văzut prin Copenhaga, aşa că am cerut protecţia poliţiei ca să pot pleca acasă. Din fericire nu s-a întâmplat nimic”, a povestit Urs Meier.

Cum s-au deteriorat amintirile lui Urs Meier. Ce s-a întâmplat în finalul meciului de la Copenhaga

În interviul acordat, Urs Meier susţine că i-a dat un cartonaş galben unui fotbalist român pentru că trăgea de timp la executarea unui corner în prelungiri. Adevărul e cu totul altul.

Ultimul galben arătat de elveţian a fost în minutul 81, lui Adrian Mutu, în timp ce Dorinel Munteanu a executat corneul din final la 37 de secunde de când mingea ieşise în afara terenului.

Urs Meier a fost corect cu România la EURO 2000

Chiar dacă a fost blamat pentru ceea ce s-a întâmplat în 2003, Urs Meier a contribuit decisiv la cea mai bună performanţă a României la un Campionat European. La , în minutul 89 al meciului cu Anglia, arbitrul elveţian a acordat o lovitură de la 11 metri după ce Phil Neville l-a faultat în careu pe Viorel Moldovan. Ionel Ganea a executat perfect penalty-ul şi tricolorii s-au calificat în sferturile de finală.