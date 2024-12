”Urșii din Rotunda”, izgoniți de la festivalul de Crăciun din Suceava după ce i-au lăudat pe Călin Georgescu și Vladimir Putin: ”Pregătiți topoare și furci”

Urșii din Rotunda au fost invitați să coboare de pe scena festivalului de Crăciun de la Suceava, după ce solistul grupului a avut o urare în care i-a lăudat pe Vladimir Putin și Călin Georgescu.

Urșii din Rotunda au rămas fără sunet

Scandal uriaș la festivalul ”Crăciun în Bucovina”, eveniment organizat de Trupa ”Urșii din Rotunda” au fost dați jos de pe scenă iar microfonul le-a fost oprit, după ce solistul a avut un moment pro-Putin și pro-Călin Georgescu.

Evenimentul s-a petrecut vineri seara și a fost postat pe al liderului ”urșilor”.

Solistul grupului ”Urșii din Rotunda” denunță cenzura CJ Suceava

”Acum zece minute am fost pe scenă, la Bucovina, invitați de domnul Călin Brătianu. Am urat pe scenă, probabil că o să apară multe clipuri cu ce s-a întâmplat azi la Suceava. Am așteptat cu 40 de urși de la ora 09:00, până seara, la ora 17:00, să ne facem și noi treaba.

Am urat două minute și atât am zis – că turul doi l-au anulat, de Călin Georgescu s-au speriat, că au furat atât de multe milioane încât caută și ei o portiță de scăpare, să nu ajungă soarta lui Ceaușescu, frațioare…

Pentru treaba asta mi s-a oprit microfonul, mi s-a oprit tot… A venit domnul Călin Brătianu, m-a ciupit de picior să nu mai ur… Cum există așa ceva, de ce se zice urătură, adică tradițiile astea sunt din moși-strămoși.

Noi, țăranii, nu putem să ne exprimăm altfel, că nu avem putere, nu suntem vedete, să ne audă mai mulți oameni. Noi avem tradiții, noi compunem urături prin care ne mai spunem și noi oful”, a declarat Vlad, liderul grupului Urșii de la Rotunda.

Numărul ”Urșilor din Rotunda” cuprinde referiri la decizia Curții Constituționale de anulare a alegerilor și este un îndemn către români ”să pregătească furcile și topoarele”.

De asemenea, politicienilor ”la costum și cravată” li se transmite că vor avea soarta lui Nicolae Ceaușescu, despre Iohannis se spune că vrea ”să ne bage în război”, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski este caracterizat drept ”bandit”.

Versurile ”urăturii” Urșilor din Rotunda

Veniți fraților acasă, c-avem o țară frumoasă Și pregătiți topoarele, pregătiți și furcile Suntem nevoiți să facem revoluție Constituția a fost încălcată de un domn cu costum și cu cravată Care a jurat credință până la moarte Turul doi l-a anulat, de Călin Georgescu s-a speriat S-au speriat atât de tare, c-au furat multe milioane Și caută și ei o portiță de scăpare, să nu ajungă soarta lui Ceaușescu, frățioare V-aș mai spune de război, dar mi-e că vag frica-n voi Domnul Putin ne iubește, el pe Ucraina o lovește Cu bombe și cu trancane, ca să nu-i sperie de foame Dar Zelenski, fiind bandit, în România a venit, cu Iohannis a vorbit Și a pus țara la cale cu tancuri americane și drone de apărare Au pretenții, frățioare, să mergem noi la înaintare Cu diaspora-mpreună să fim o forță nebună Că Iohannis, fiind nemțoi, s-a cam săturat de noi și ne bagă în război Dar cum noi nu știm nimic, cu Șoșoacă am vorbit Așteptăm, măi frățioare, de Paști o minune mare, să nu vină-ncorporare

Momente de stupoare în rândul organizatorilor

Cu toate că mai urma o strofă din urare, prezentatorul spectacolului de Crăciun a intervenit și le-a mulțumit ”urșilor” pentru prezență, invitându-i să coboare de pe scenă.

”Ne-a-nchis microfonul, ce să mai… nu mai avem ce ura. Băi, lasă-mă să ur(ez), am stat de la amiază aici. Gălăgie, faceți gălăgie, Rotunda!”, a reacționat Vlad, solistul trupei. ( )

Ulterior, microfonul acestuia a fost tăiat, în schimb s-a auzit o voce din culise, cu un mesaj către sunetistul evenimentului: ”Domnul Dan Lungu, sunetul vă rog, răspundeți la telefon”.