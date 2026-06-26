Uruguay – Spania, LIVE VIDEO în grupa H de la CM 2026, etapa 3. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

ADVERTISEMENT

Uruguay și Spania se duelează în ultima etapă a grupei H, iar cele două formații vor avea un meci extrem de dificil, în contextul clasării finale. În primele două runde disputate la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, reprezentativele au avut evoluții oscilante.

Uruguay – Spania LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Uruguay 2026-06-27T00:00:00Z Spania

Clasament Grupa H

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Group Stage Locul 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Mexic 3 3 0 0 6 0 +6 9 2 ▲ Africa de Sud 3 1 1 1 2 3 -1 4 3 ▼ Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3 4 ▼ Cehia 3 0 1 2 2 6 -4 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Elveția 3 2 1 0 7 3 +4 7 2 Canada 3 1 1 1 8 3 +5 4 3 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4 4 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Brazilia 3 2 1 0 7 1 +6 7 2 Maroc 3 2 1 0 6 3 +3 7 3 ▼ Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3 4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 SUA 3 2 0 1 8 4 +4 6 2 Australia 3 1 1 1 2 2 0 4 3 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 4 Turcia 3 1 0 2 3 5 -2 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Germania 3 2 0 1 10 4 +6 6 2 Coasta de Fildeș 3 2 0 1 4 2 +2 6 3 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4 4 Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Olanda 3 2 1 0 10 4 +6 7 2 Japonia 3 1 2 0 7 3 +4 5 3 ▼ Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4 4 Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Egipt 2 1 1 0 4 2 +2 4 2 ▼ Iran 2 0 2 0 2 2 0 2 3 ▲ Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2 4 ▼ Noua Zeelandă 2 0 1 1 3 5 -2 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Spania 2 1 1 0 4 0 +4 4 2 ▼ Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2 3 ▲ Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2 4 ▼ Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Franța 2 2 0 0 6 1 +5 6 2 ▼ Norvegia 2 2 0 0 7 3 +4 6 3 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0 4 Irak 2 0 0 2 1 7 -6 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Argentina 2 2 0 0 5 0 +5 6 2 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3 3 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3 4 Iordania 2 0 0 2 2 5 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Columbia 2 2 0 0 4 1 +3 6 2 Portugalia 2 1 1 0 6 1 +5 4 3 ▼ RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 Uzbekistan 2 0 0 2 1 8 -7 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Anglia 2 1 1 0 4 2 +2 4 2 Ghana 2 1 1 0 1 0 +1 4 3 ▲ Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3 4 ▼ Panama 2 0 0 2 0 2 -2 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ SUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4 2 ▼ Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4 2 ▼ Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1 3 ▼ Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1 3 ▼ Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1 3 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4 4 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 5 ▼ Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3 5 ▼ Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1 5 ▼ Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1 6 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3 6 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Spania 1 0 1 0 0 0 0 1 7 ▼ Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1 7 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3 7 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3 8 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2 9 ▼ Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1 9 ▼ Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1 10 ▼ Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2 11 ▼ Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0 11 ▼ Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0 11 ▼ RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1 12 ▼ Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0 12 ▼ Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

ADVERTISEMENT

Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți. Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Uruguay – Spania

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Uruguay – Spania LIVE la CM 2026, ce au făcut echipele în primele două meciuri de la Mondiale

Uruguay este una dintre naționalele ce au obținut rezultate sub așteptări în primele două etape ale Campionatului Mondial. Reprezentativa din America de Sud a remizat surprinzător, scor 1-1, cu Arabia Saudită, ca duelul contra Capului Verde să se termine 2-2. Cu o rundă rămasă de disputat, reprezentativa speră la o victorie, în perspectiva asigurării locului secund.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, Spania a dezamăgit în partida de debut de la Campionatul Mondial. , însă revanșa a venit în duelul cu Arabia Saudită, când s-au impus cu 4-0. Înainte de confruntarea contra Uruguay, jucătorii sunt obligați să obțină cel puțin un rezultat de egalitate, asta pentru a-și asigura prima poziție în Grupa H.

ADVERTISEMENT

La ce oră se joacă Uruguay – Spania și cine transmite la TV

este programat în dimineața zilei de 27 iunie, de la ora 03:00 (ora României) și va fi găzduit de Estadio Akron din Zapopan. Partida poate fi urmărită la TV pe Antena 1 și online pe Antena Play. Totodată, FANATIK vă ține la curent cu toate detaliile importante din acest duel.

ADVERTISEMENT

Cote pariuri Uruguay – Spania

FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră, dacă doriți să includeți acest meci într-un pariu. La SUPERBET, cota pentru victoria Uruguay este de 6.40, în timp ce cota victoriei Spaniei este de 1.53. O remiză a primit cota de 4.30. Cei care preferă golurile, pot lua în calcul una dintre variantele „peste 2,5 goluri” sau „ambele echipe marchează: Da”, unde cotele sunt 1.83, respectiv 1.95.