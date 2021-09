US Open 2021, optimi de finală. Carlos Alcaraz, gata să scrie istorie! Adolescentul care a uimit la New York, favorit la calificare

— US Open Tennis (@usopen)

US Open 2021 intră în fazele superioare ale competiţiei şi în a doua săptămână de întreceri de mare spectacol pe arenele din complexul USTA Billie Jean King de la Flushing Meadows, în New York. Este ultimul turneu de Grand Slam al anului şi am cosemnat deja câteva mari surprize, în special în competiţia feminină.

Programul optimilor de finală la US Open 2021

Masculin

Duminică, 5 septembrie

van den Zandschulp – Schwarzmann

Medvedev – Evans

Luni, 6 septembrie

Gojowycz – Alcaraz

Tiafoe – Auger-Aliassime

Djokovic – Broobsky

Opelka – Harris

Otte – Berrettini

Zverev – Sinner

Feminin

Duminică, 5 septembrie

SIMONA HALEP – Elina Svitolina

– Elina Svitolina Kerber – Fernandez

Mertens – Sabalenka

Luni, 6 septembrie

Krejcikova – Muguruza

Bencic – Swiatek

Pliskova – Pavliucenkova

Rogers – Răducanu

Sakkari – Andreescu

Vestea bună pentru jucători şi pentru numeroşii spectatori care au luat cu asalt în special tribunele arenelor principale de la US Open este că vremea pare a ţine ca lumea cu tenisul, pentru că se anunţă un timp frumos, fără precipitaţii, pentru cel puţin patru zile de acum înainte.

Turneul din acest an, primul la care a revenit şi publicul în tribune, s-a dovedit a fi cu adevărat unul de o înaltă ţinută spectaculară, cu foarte multe meciuri cu adevărat execpţionale, unul dintre acestea fiind considerat şi cel dintre Simona Halep şi Elena Rybakina din turul 3, câştigat de româncă în trei seturi.

Carlos Alcaraz, noul fenomen al tenisului spaniol

În turneul masculin Novak Djokovic a scăpat de un adversar incomod din noua generaţie, grecu Stefanos Tsitsipas capitulând după meci fabulos, în cinci seturi, în faţa noului Rafael Nadal, noul fenomen din tenisul spaniol, Carlos Alcaraz, care are numai 18 ani.

Alături de Nole mai speră la trofeu rusul Daniil Medvedev şi germanul Alexander Zverev, ultimul calificat după ce americanul Jack Sock a abandonat în setul patru, la scorul de 2-1, fiind acidentat. Şi sud-africanul Lloyd Harris e o revelaţie, el ajungând în optimi după un 3-0 sec cu Denis Şapovalov din Canada.

Medvedev – Evans, cel mai tare meci la masculin

Djokovic va juca în optimi cu americanul Broobsky şi evident că este mare favorit. Un meci nu tocmai uşor, dar pe care îl poate trece cu bine, îl va avea Daniil Medvedev în compania britanicului Daniel Evens iar Alexander Zverev se va duela într-un alt joc al tinerei generaţii, cu italianul Jannik Sinner.

În competiţia feminină s-a produs un adevărat cutremur. Primele două favorite şi-au făcut deja bagajele spre casă. a pierdut în trei seturi în faţa americancei Shelby Rogers, o jucătoare decentă, dar nicidecum de Top 10, semn că ar avea nevoie de o pauză mai lungă, de refacere.

Evoluţii excelente pentru Bianca Andreescu şi Emma Răducanu

Şi ocupanta locului secund, Naomi Osaka, a capitulat la una dintre marile speranţe ale tenisului feminin, candadianca de numai 18 ani, Leylah Fernandez, o jucătoare de culoare cu calităţi excepţionale. În schimb, Simona Halep a urcat în optimi şi cele două jucătoare de sorginte română, canadianca Bianca Andreescu şi britanica Emma Răducanu la fel, cea de a doua fiind de-a dreptul impresionantă la al doilea ei Grand Slam din carieră.

De pe întreg tabloul optimilor confruntarea de la feminin Simona Halep – Elina Svitolina e considerată capul de afiş, urmată tot de o partidă la feminin între Bianca Andreescu şi grecoaica Maria Sakkari. De la masculin cel mai interesant meci este văzut între Daniil Medvedev şi Daniel Evans.

Leylah Fernandez, o nouă stea pentru Canada

La feminin este clar că orice este posibil până la final, inclusiv să câştige o jucătoare care nu avea nici o şansă la startul turneului. În momentul de faţă opinia specialiştiloir este că dacă va trece de Elina Svitolina-Monfils atunci românca va deveni una dintre primele trei favorite la câştigarea US Open, alături de Aryna Sabalenka şi Angelique Kerber din Germania.

Însă trebuie mare atenţie la evoluţiile valului nou al tenisului feminin, Leylah Fernandez, Emma Răducanu precum şi la cele ale Barborei Krejcikova şi Maria Sakkari. Emma Răducanu o va avea în faţă pe învingătoarea lui Ashleigh Barty iar Fernandez pe Angelique Kerber.