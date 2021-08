US Open 2021. Program, rezultate, informaţii de ultimă oră. Patru românce intră în concurs din prima zi

Luni, 30 august, porneşte motoarele ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, care se desfăşoară până duminică, 12 septembrie, pe terenurile din complexul Billie Jean King de la Flushing Meadows, in New York. Este ediţia cu numărul 141 a unuia dintre cele mai vechi turnee de tenis din lume, la început destinat numai jucătorilor americani.

Principalele meciuri din turul 1 la US Open 2021

Masculin

Luni, 30 august

A. Murray – S. Tsitsipas

A. Rublev – I. Karlovic

Marți, 31 august

A. Zverev – S. Querry

R. Gasquet – D. Medvedev

J. Chardy – M. Berrettini

Miercuri, 1 septembrie

N. Djokovic – H. Rune

Feminin

Luni, 30 august

ora 18:00 SIMONA HALEP – Camila Giorgi

ora 21:30 IRINA BEGU – Andreea Petkovic

ora 21:30 GABRIELA RUSE – Marketa Vondrusova

ora 22:00 ANA BOGDAN – Rebeka Masarova

C. Gauff – M. Linette

E. Svitolina – R. Marino

Marți, 31 august

ora 22:00 SORANA CÎRSTEA – Veronika Kudermetova

N. Stojanovic – A. Sabalenka

M. Bouzkova – N. Osaka

E. Răducanu – J. Brady

A. Barty – V. Zvonareva

Ka. Pliskova – C. McNally

Miercuri, 1 septembrie

V. Golubic – B. Andreescu

Ediţia din acest an este dotată cu premii în valoare de 57,5 milioane de dolari, mai puţin decât în anii anteriori, motivul fiind evident pandemia de coronavirus. De altfel, valoarea premiilor a scăzut anul acesta la toate turneele, nu numai la cele de Grand Slam.

Foarte importante însă sunt şi punctele, 2000 pentru câştigători atât la feminin cât şi la masculin, 1200 pentru finalişti, 720 pentru semifinale şi 360 pentru sferturi de finală. Câştigătorii în ambele concursuri la simplu vor fi recompensaţi cu suma de 2.500.000 de dolari, iar cei care ajung în finală şi pierd se aleg cu 1.250.000 de dolari.

Ce bani se dau pentru fiecare tur

Pentru accesul în semifinale cu oprire în această fază se plătesc 675.000 de dolari, pentru sferturi 425.000. optimi 265.000, turul 3 180.000, turul 2 115.000 şi turul 1 75.000. Jucătorii care au trecut de calificări şi pierd au deja în conturi suma de 42.000 de dolari iar cei care au pierdut în ultimul tur de calificări (Buzărnescu, Cristian,Niculescu) au primit 32.000 de dolari.

Competiţia va fi transmisă în România, ca de obicei, în ultimii ani, în exclusivitate de către posturile Eurosport 1 şi Eurosport 2, transmisiunile în direct începând în fiecare zi de la ora 18:00., ora României şi mergând către dimineaţă. Multe dintre aceste meciuri le veţi putea urmări şi pe site-ul FANATIK.RO, în special ale româncelor, în format LIVE VIDEO.

Novak Djokovic, favorit la masculin

În turneul masculin favoritul principal este sârbul Novak Djokovic, actualul lider mondial. Djokovic revine pe teren după derapajul de la JO de la Tokyo, unde a avut momente reprobabile ca reacție la faptul că nu a putut ajunge în finală pentru a câștiga singurul trofeu important din carieră care îi lipsește.

În absența celorlalți doi corifei ai tenisului masculin, Highlander Roger Federer, cu tot mai multe probleme medicale care îl fac să nu mai joace până la finalul acestui an și spaniolul Rafael Nadal, Djokovic este cu adevărat mare favorit pentru a bifa la New York al 21-lea succes într-un turneu de Grand Slam.

Lupii tineri, în fața liderului mondial

Vor încerca să îl oprească lupii din tânara gardă, respectiv rusul Daniil Medvedev, grecul Stephanos Tsitsipas și germanul Alexander Zverev, posibile surprize mai putând apărea din partea altui jucător rus, Andrei Rublev și italianul Matteo Berrettini. Însă opinia generală este că un Djokovic pus la punct mental nu poate fi oprit.

În concursul feminin nu lipsește nici un nume important. Australianca Ashleigh Barty, liderul mondial detașat la ani lumină de restul jucătoarelor, e logic prima favorită, urmată de bielorusa Aryna Sabalenka, care nu a mai fost niciodată favorita nr.2 la un turneu de Grand Slam.

Simona Halep, favorita 12, Barty, Sabalenka și Osaka pe primele trei poziții

Sabalenka a sărit peste nipona Naomi Osaka, revenită și ea într-un Grand Slam iar jucătoarea cehă Karolina Pliskova ocupă locul 4, urmată de soția francezului Gael Monfils, ucraineanca Elina Svitolina. Americanii nu ascund faptul că ar dori să vadă o evoluție bună a puștoaicei Cori Gauff, considerată a fi urmașa celebrei Serena Williams, singura celebritate care nu va fi prezentă, dar lumea s-a obișnuit în ultimii ani cu forfaiturile Serenei.

revine și ea după abandonul de la Cincinnati, dar, conform tradiției la US Open, va avea un obstacol greu chiar din primul tur, pe Camila Giorgi din Italia, care a câștigat Mastersul de la Montreal. Pe tabelul principal mai se află dintre jucătoarele noastre finalista de la Cleveland, Irina Begu, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan și .