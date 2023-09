US Open 2023, finala masculină. Novak Djokovic – Daniil Medvedev se joacă acum. Break rapid, la zero!

Djokovic - Medvedev, pentru a treia oară într-o finală de Grand Slam. Sursă foto: Twitter US Open

. Meciul celor doi tenismeni se va desfășura duminică, 10 septembrie, de la ora 23:00, ora României. Duelul va avea loc în New York pe “Arthur Ashe Stadium”. Confruntarea celor doi poate fi urmărită pe în format live stream pe FANATIK.RO, iar la TV pe Eurosport 1.

Finala masculină US Open 2023, Novak Djokovic vs Daniil Medvedev

În finala US Open 2023 la masculin, se vor duela locul 2 ATP, Djokovic și locul 3 ATP Medvedev. Sârbul are 11 victorii consecutive. Ultima înfrângere suferită a fost în fața lui Carlos Alcaraz, primul loc ATP, în finala de la Wimbledon. Pentru rus lucrurile stau puțin diferit. Daniil Medvedev a legat doar 6 victorii la rând, iar ultimul meci pierdut a fost în optimile de finală de la Cincinnati, împotriva germanului Zverev, locul 12 ATP. Înainte de finala cu Djokovic, rusul l-a întâlnit pe spaniolul Alcaraz, pe care l-a învins, scor 3-1 (7-6, 6-1, 3-6, 6-3).

Confruntările directe ale celor doi au început încă din 2017. În cele 14 dueluri, Djokovic îl conduce detașat pe Medvedev la victorii, 9-5. Însă, în cele două meciuri din acest an, unde cei doi s-au întâlnit, scorul este egalitate, 1-1. Ambii tenismeni au învins cu 2-0, Djokovic în ianuarie la Adelaide, iar Medvedev în martie la turneul din Dubai.

Djokovic este cu un pas mai aproape să facă istorie

La meciul de duminică, sârbul este cu un pas mai aproape să facă istorie. Novak Djokovic este, alături de Serena Williams, al doilea jucător cu cele mai multe trofee de Grand Slam câștigate în carieră, anume 23. După finala de la US Open, Djokovic are șansa de a intra în istoria tenisului și să câștige titlul cu numărul 24, ceea ce îl va face tenismenul cu cele mai multe Grand Slam-uri câștigate în acest sport, împreună cu o altă jucătoare de tenis, Margaret Court.

Pe linia masculină a jucătorilor cu cele mai multe Grand Slam-uri câștigate, în top 3 mai sunt: Roger Federer cu 22 și Rafael Nadal cu 20. Pe partea feminină, după Margaret Court și Serena Williams, mai sunt: Helen Wills cu 19, Chris Evert și Martina Navratilova, ambele cu 18 titluri de Grand Slam.

Anunțul lui Djokovic, înainte de finala cu Medvedev

În semifinală, Novak l-a învins pe americanul Ben Shelton cu 6-3, 6-2, 7-6. care ar putea fi ultima din carieră. Sârbul susține că de un timp, știind că retragerea este aproape, apreciază diferit finalele de tenis.

“Ei bine, adevărul este că la 36 de ani, fiecare finală de Grand Slam, nu șitu, cred că ar putea fi ultima. Cred că, probabil, prețuiesc aceste ocazii și oportunități de a câștiga un alt Slam mai mult decât acum 10 ani. Pentru că acum 10 ani am simțit că, hei, mai am câțiva ani înaintea mea.

Nu știu câți am în față acum, sau nu știu câți dintre anii în care joc patru Slame-uri în tot sezonul voi mai avea în față. Deci, desigur, sunt conștient de ocazie. Însă, încerc să abordez meciul de duminică ca orice alt meci, cu intenția de a câștiga. Știu că va fi cea mai grea provocare, fără îndoială, nu doar pentru că este o finală, ci și pentru că joc cu cei doi tipi pe care ultima dată i-am confruntat într-o finală de Grand Slam și am pierdut. Carlos la Wimbledon și apoi Daniil aici în finala US Open din 2021.

Așa că înțeleg importanța acestui lucru și, bineînțeles, amândoi sunt într-o formă excelentă. Cred că și eu sunt într-o formă foarte bună, așa că îmi plac șansele mele. Nici măcar nu vreau să mă gândesc să părăsesc tenisul sau să mă gândesc la un sfârșit dacă sunt încă în vârful jocului. Probabil că voi lua în considerare să fac asta. Doar dacă îmi dau cu piciorul în fund de băieți tineri în Grand Slams în anii următori.”, a spus Novak Djokovic.