US Open 2023, turul 1. Cinci românce pe tabloul principal, Sorana Cîrstea e cap de serie

În perioada 28 august – 10 septembrie are loc la New York, pe arenele din cadrul complexului Billie Jean King de la arenele Flushing Meadows, ediția cu numărul 143 a ultimului turneu de Grand Slam al anului, US Open. Suprafața de joc este una rapidă și foarte dură, materialul numindu-se Laykord.

Ce reguli de desfășurare are US Open 2023

Prima ediție a Grand Slam-ului de la New York a avut loc la Centrul Național de Tenis în 1978. La actuala ediție în setul decisiv, dacă se ajunge la tie-break, se joacă un super tie-break de 10 puncte. Meciurile au loc pe 17 dintre cele 22 de terenuri ale complexului acoperit, arenele principale fiind Arthur Ashe Stadium, Louis Armstrong Stadium și Grandstand Stadium. Organizatorii au decis ca jucătorii de tenis ruși și bieloruși pot să concureze la această ediție, dar nu sub steagurile țărilor lor.

Tehnologia Hawkeye monitorizează impactul mingii pe toate terenurile. Este sistemul electronic prin care se detectează automat locul în care o minge a aterizat pe teren sau în afara ei. US Open a devenit primul Grand Slam care a folosit tehnologia Video Review pentru a judeca momentele controversate. Aceasta este disponibilă în cele trei arene principale și pe terenurile Grand Courts 5 și 17. Un jucător poate solicita revizuirea de trei ori într-un set (și a patra oară în tie-break) a unei situații.

50 de ani de când premiile sunt egale la femei și bărbați

Acestă ediție marchează 50 de ani de premii egale în bani pentru bărbați și femei. În 1972, campioana Billie Jean King a primit 10.000 de dolari pentru câștigarea titlului, în timp ce campionul masculin, Ilie Năstase, a încasat 25.000 de dolari. King și-a arătat dezacordul în legătură cu discrepanța premiilor. Ea intenționa să boicoteze din acest motiv ediția 1973, dar nu a mai fost nevoie. În 1973, US Open a devenit primul dintre cele patru turnee de Grand Slam care a oferit femeilor paritate financiară cu bărbații.

La actuala ediție, valoarea premiilor ajunge la 65 de milioane dolari. Este o creștere cu 6 la sută față de ediția precedentă. US Open rămâne turneul cu cele mari premii de ani de zile. Campionii în probele de simplu vor pleca acasă cu un cec în valoare de 2,6 milioane de dolari (2,4 milioane de euro), iar finaliștii vor fi mai bogați cu câte 1,3 milioane de dolari (1,2 milioane de euro).

US Open 2023 va fi al nouălea an consecutiv în cadrul unui contract de 11 ani și 825 de milioane de dolari cu postul de televiziune ESPN, iar la noi continuă tradiția ca Eurosport să dețină exclusiv drepturile de difuzare pentru toate cele patru turnee de Grand Slam ale anului.

Revine nevaccinatul Novak Djokovic în competiția masculină

Turneul masculin îl are în prim plan pe recordamnul de succese în Grand Slam-uri, revenit la New York, în cartierul Queen, unde sunt situate arenele de la Flushing Meadows după ce anul acesta, în luna iunie guvernul SUA a ridicat interdicția persoanelor nevaccinate anti COVID să intre pe teritoriul Statelor. Din acest motiv, Djokovic nu a putut fi prezent la ultima ediție. Nole are trei succese la US Open, ultimul în 2018.

Marele rival este învingătorul de la ediția precedentă, spaniolul Carlos Alcaraz, între cei doi fiind o diferență de vârstă de 16 ani. Alcaraz deja l-a învins pe sârb la Wimbledon, în finală, în acest an.

Pot ajunge în faze superioare, respectiv sferturi de finală sau semifinale, italianul Jannik Sinner, germanul Alexander Zverev, rusul Daniil Medvedev. Nu par a fi în cea mai bună formă danezul Holger Rune, norvegianul Casper Ruud și grecul Stefanos Tsitsipas.

Iga Swiatek și Aryna Sabalenka, rivalele la titlu, Sorana Cîrstea singurul cap de serie dintre românce la US Open 2023

Liderul mondial, poloneza Iga Swiatek și bielorusa Aryna Sabalenka sunt primele două favorite în turneul feminin. Acolo unde România are cap de serie nr. 30 pe Sorana Cîrstea, cu o misiune relativ ușoară în primul tur, contra americancei Kayla Day.

Irina Begu o va întâlni pe jucătoarea germană Tamara Korpatsch și este favorită. Ana Bogdan, locul 59 WTA, are o misiune foarte grea, adversara ei, cu care este la egalitate, 1-1, fiind americanca Sofia Kenin, câștigătoarea a unui Grand Slam la Australian Open. Marele regret este faptul că

Patricia Țig a profitat de clasamentul protejat, pentru că altfel se află pe locul 705 WTA și va juca împotrIva canadiencei Rebecca Marino. a avut ghinion la tragerea la sorți, adversară fiind Karolina Pliskova din Cehia, aflată, ce e drept, într-un mare declin.

Jaqueline Cristian și Miriam Bulgaru au ieșit încă din turul 1 al calificărilor. Am avut în calificări și un băiat, pe Nicholas Ionel, învins încă din turul 1 de australianul Polmans cu 2-1.