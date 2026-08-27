US Open 2026, live blog. Tragere la sorți, programul și tot ce trebuie să știi despre Grand Slamul american

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Cea de-a 146-a ediție a turneului de Grand Slam de la US Open se desfășoară în perioada 30 august – 13 septembrie 2026. Iar FANATIK îți aduce toate informațiile de care ai nevoie de la New York. Doar două reprezentante va avea România pe tabloul principal de simplu feminin. În timp ce, la masculin, niciun român nu va fi prezent.

US Open 2026. Tot ce trebuie să știi despre competiția la masculin

US Open 2026, ultimul Grand Slam al anului, debutează pe 30 august. 128 de jucători vor fi pe tabloul principal. Iar cea mai mare absență este, fără doar și poate, cea a lui Jannik Sinner, actualul număr 1 mondial, câștigător la New York în 2024 și finalist în 2025. Italianul și-a anunțat retragerea din turneu cu 9 zile înainte de startul acestuia, din cauza unor probleme medicale.

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În aceste condiții, Alexander Zverev, campion la Roland Garros 2026 și finalist la Wimbledon 2026, devine cap de serie 1, iar Carlos Alcaraz va fi cap de serie 2. Spaniolul are nu mai puțin de 7 titluri de Grand Slam, inclusiv două la US Open (2022 și 2025), și va încerca să-și apere trofeul cucerit anul trecut. De altfel, la casele de pariuri, Alcaraz este favorit, nu Zverev, care are a doua cotă. Iar pe locul 3 se află legendarul Novak Djokovic, care va încerca să cucerească cel de-al 25 Grand Slam al carierei, un record absolut.

US Open 2026. Tot ce trebuie să știi despre competiția la feminin

Pe tabloul feminin, Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial și campioana ultimelor două ediții la US Open, este marea favorită și de această dată. Cu toate acestea, bielorusa poate pierde șefia clasamentului WTA, chiar dacă va lua al treilea trofeu consecutiv. Asta pentru că Elena Rybakina va deveni automat numărul 1 WTA, dacă ajunge în semifinalele competiției de la New York. Tot pentru prima poziție mondială luptă și Jessica Pegula și Coco Gauff. Pentru asta, oricare dintre cele două trebuie să ia trofeul, iar Rybakina să nu ajungă în semifinale. Cea mai importantă absență de la această ediție este cea a Emmei Răducanu, campioana din 2021.

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Venus Williams are wildcard

Organizatorii turneului newyorkez au oferit 8 wildcarduri pentru tabloul principal. Venus Williams, la 46 de ani, a primit unul dintre ele și va juca pe „hardul” de la Flushing Meadows la 27 de ani de la prima ei participare la acest turneu!!! În 1997, când avea doar 17 ani, pierdea finala în fața Martinei Hingis 0-6, 4-6.

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Români la US Open 2026

România va fi reprezentată la US Open 2026 doar la feminin. și Gabriela Ruse (28 de ani, 63 WTA) sunt singurele jucătoare române între cele 128 de pe tabloul principal. Jaqueline Cristian (40 WTA) și Irina Begu (462 WTA) s-au retras înainte de startul competiției.

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Cazul Irinei Begu este unul special, pentru că ea ar fi beneficiat de Special Ranking pentru a fi pe tabloul principal, acolo unde apare ca locul 82. Gabi Ruse va lua startul și în proba de dublu. Partenera ei de competiție va fi ucraineanca Marta Kostyuk.

Programul de la US Open 2026. Când se desfășoară fiecare rundă

Prima săptămână a turneului a fost dedicată calificărilor și turneului de dublu mixt. Pentru probele de simplu și dublu, meciurile de pe tabloul principal debutează pe 30 august. Tragerea la sorți a tablourilor de simplu masculin și feminin are loc joi, 27 august, de la ora 19:00, ora României. Iată datele importante din programul turneului, stabilit de organizatori:

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Duminică, 30 august: încep meciurile din turul 1 pentru probele de simplu masculin și feminin

încep meciurile din pentru probele de Miercuri, 2 septembrie: încep meciurile din turul 2 pentru probele de simplu masculin și feminin

încep meciurile din pentru probele de Joi, 3 septembrie: încep meciurile din turul 1 pentru proba de dublu feminin

încep meciurile din pentru proba de Vineri, 4 septembrie: încep meciurile din turul 3 pentru probele de simplu masculin și feminin și turul 1 pentru proba de dublu masculin

încep meciurile din pentru probele de și pentru proba de Sâmbătă, 5 septembrie: încep meciurile din turul 2 pentru proba de dublu feminin

încep meciurile din pentru proba de Duminică, 6 septembrie: încep meciurile din optimi (turul 4) pentru probele de simplu masculin și feminin

încep meciurile din pentru probele de Luni, 7 septembrie: încep meciurile din turul 3 pentru proba de dublu feminin

încep meciurile din pentru proba de Marți, 8 septembrie: încep meciurile din sferturile la simplu masculin și feminin , turul 2 pentru proba de dublu masculin, sferturi la dublu feminin,

încep meciurile din la , pentru proba de la Miercuri, 9 septembrie: încep sferturile la dublu masculin și semifinalele la dublu feminin

încep la și la Joi, 10 septembrie: semifinalele la simplu feminin , semifinalele la dublu masculin

la , la Vineri, 11 septembrie: semifinalele la simplu masculin și finala la dublu feminin

și Sâmbătă, 12 septembrie: finala la simplu feminin (ora 23:00) și finala la dublu masculin

Duminică, 13 septembrie: finala la simplu masculin (ora 21:00)

Premiile de la US Open 2026

Cea de-a 146-a ediție a turneului de la US Open are fond total de premiere de 108 milioane de dolari. Această sumă se împarte pentru toate probele, masculin și feminin, simplu și dublu, dublu mixt, juniori etc. Campionii de simplu, atât la masculin, cât și la feminin, vor încasa cele mai mari premii din concurs, câte 5,5 milioane de dolari, cu 10% mai mult decât în 2025. De asemenea, câștigătorii turneelor de simplu de la New York vor primi și 2.000 de puncte ATP, respectiv WTA.

Premiile în bani și puncte ATP / WTA pentru probele de simplu de la US Open 2026

Câștigător: 5.500.000 dolari / 2.000 de puncte ATP sau WTA

5.500.000 dolari / 2.000 de puncte ATP sau WTA Finalist: 2.800.000 $ / 1.200 de puncte ATP sau 1.300 de puncte WTA

2.800.000 $ / 1.200 de puncte ATP sau 1.300 de puncte WTA Semifinalist: 1.450.000 $ / 720 de puncte ATP sau 780 de puncte WTA

1.450.000 $ / 720 de puncte ATP sau 780 de puncte WTA Sfert de finală: 780.000 $ / 360 de puncte ATP sau 430 de puncte WTA

780.000 $ / 360 de puncte ATP sau 430 de puncte WTA Turul 4: 480.000 $ / 180 de puncte sau 240 de puncte WTA

480.000 $ / 180 de puncte sau 240 de puncte WTA Turul 3: 290.000 $ / 90 de puncte ATP sau 130 de puncte WTA

290.000 $ / 90 de puncte ATP sau 130 de puncte WTA Turul 2: 190.000 $ / 45 de puncte ATP sau 70 de puncte WTA

190.000 $ / 45 de puncte ATP sau 70 de puncte WTA Turul 1: 140.000 $ / 10 de puncte ATP sau WTA

Sportivii veniți din calificări mai primesc 30 de puncte ATP, respectiv 40 puncte WTA, în afara celor acordate pentru turul 1 pe tabloul principal.

Cine transmite la tv US Open 2026

Turneul de Grand Slam de la va fi transmis la tv în România pe canalele Eurosport. Cei care preferă să urmărească partidele online o pot face prin intermediul platformei de streaming HBO Max, care necesită abonament. În plus, ca de fiecare dată, meciurile care contează sunt pe site-ul FANATIK, în format LIVE TEXT, împreună cu toate informațiile importante legate de turneu, dar și de evoluțiile sportivilor români.

Cote și ponturi pariuri US Open 2026

Dincolo de spectacolul de pe hardul newyorkez, US Open 2026 reprezintă un punct de atracție și pentru pariori. Cu Sinner retras, Carlos Alcaraz are prima șansă în viziunea bookmakerilor, cu o cotă de 2,60. În urma spaniolului, vine Alexander Zverev. Germanul cu două finale de Grand Slam în 2026 (câștigător la Roland Garros și pierzător la Wimbledon) are cotă 4,00 să pună mâna pe trofeu. Podiumul e completat de Djokovic – cotă 8,00.

În competiția feminină, Sabalenka este marea favorită. Bielorusa, campioană la US Open 2024 și 2025, are cotă 4,00. Aryna Sabalenka a avut evoluții dezamăgitoare la Roland Garros (sferturi) și Wimbledon (turul 4) anul acesta. Doar la Australian Open a performat, ajungând până în finală. Din punct de vedere al cotelor, topul favoritelor continuă cu Iga Swiatek (6,00), Coco Gauff (7,00), Elena Rybakina (8,00), Naomi Osaka și Jessica Pegula (ambele cu 11,00).