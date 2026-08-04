US Open, ultimul Grand Slam al carierei pentru Sorana Cîrstea?! Antrenorul Adrian Cruciat a făcut lumină: „Toată lumea mă întreabă asta”

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Sorana Cîrstea are parte de un sezon senzațional în ultimul an al carierei din circuitul WTA. Sportiva din România ocupă, la 36 de ani, locul 17 în clasamentul mondial și visează la calificarea la Turneul Campioanelor. Antrenorul ei, Adrian Cruciat, a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre pregătirile pentru finalul sezonului de hard.

Adrian Cruciat a dat verdictul: Poate sau nu Sorana Cîrstea să ajungă la Turneul Campioanelor

Sportiva din București a impresionat în acest sezon. Sorana Cîrstea a anunțat că 2026 va fi ultimul an al carierei sale în tenisul profesionist. Românca a reușit rezultate remarcabile în prima parte a sezonului și se pregătește acum pentru US Open, ultimul turneu de Grand Slam înaintea retragerii.

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În prezent, Sorana Cîrstea se recuperează Urmează câteva turnee de pregătire pe continentul nord-american, înaintea debutului la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al sezonului 2026.

Sorana Cîrstea, față în față cu cea mai mare provocare a carierei înainte de retragere

, a vorbit pentru FANATIK despre planurile pentru finalul de sezon. Tehnicianul consideră că obiectivul calificării la Turneul Campioanelor este realizabil, însă subliniază că sportiva trebuie să fie ferită de problemele medicale pentru a-și putea atinge potențialul maxim.

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Domnule Adrian Cruciat, Sorana se află la cel mai bun sezon din carieră. Ce urmează pentru ea în circuit în acest final de an?

– Începe circuitul nord-american cu două turnee WTA 1000 de la Toronto și Cincinnatti, apoi bineînțeles turneul de Grand Slam de la US Open. Jumătate din acest sezon de hard e în SUA, iar ultima parte în Asia, cu două turnee care vor stabili ierarhia mondială.

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Sorana nu stă rău deloc, e locul 17…

– Da, se află într-un pluton urmăritor. Dacă va reuși să mențină forma bună și nu văd de ce să nu o facă, cu puțină șansă putem spera chiar la mai mult decât am reușit în prima parte a sezonului care a fost destul de bun.

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Adrian Cruciat, convins că Sorana Cîrstea poate reuși un parcurs de senzație în acest sezon

Se putea mai mult?

– Așa am simțit și eu și ea. Au fost câteva meciuri pe care le putea câștiga. Meciuri în faze finale, cu multe puncte, când ai ocazia să faci rezultate mari. Sperăm că le putem gestiona mai bine în partea a doua a acestui sezon.

Sorana lasă impresia că gestionează mult mai bine totul din punct de vedere mental.

– Într-adevăr, a făcut progrese mari, facem eforturi în această direcție, dar în continuare cred că este ceea ce o desparte de jucătoarele de top care câștigă Grand Slam-uri și se află pe primele 3-4 locuri în clasament. Ea își poate depăși nivelul din punct de vedere al tenisului, gestionează mai bine anumite momente de tensiune și s-a văzut și la duelul cu Noskova pe care a învins-o de două ori în acest an și a pierdut la Wimbledon după ce a avut mingi de meci ratate și după ce câștigase primul set cu 6-2. Aici mai avem de lucrat pentru Linda a reușit să revină deși era groggy.

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Ce a schimbat Sorana Cîrstea din punct de vedere mental

Cum a primit Sorana această înfrângere?

– Discutăm mult, lucrăm și a acceptat această provocare, încercăm să învățăm și să îmbunătățim și avem o abordare dezvoltare, nu pentru un jucător 100% format și asta cred că este foarte bine pentru că îi permite în continuare să progreseze.

În acest moment are șanse reale să se califice la Turneul Campioanelor. E un obiectiv?

– Da, de ce nu? Până la urma de asta mai joacă la 36 de ani, pentru a face performanțe pe care până acum nu le-a reușit. Matematic se situează într-o poziție care îi dă voie să se gândească la acest lucru și normal că ne dorim și pentru asta muncim, ne pregătim intens pentru toate turneele.

S-a luptat cu o accidentare care a necesitat o atenție deosebită

Sorana se află deci într-o perioadă de pregătire intensă?

– Da, dar și de recuperare pentru că a avut o accidentare suferită la Wimbledon în primul tur. E genul de jucătoare care trece peste durere, chiar mai mult decât e cazul, are această ambiție și toleranță, dar asta uneori îi agravează mici accidentări. A avut o leziune musculară în zona abdominală pentru că la tenis se solicită foarte mult această zonă la serviciu. A mai avut o accidentare aici și fiind vorba de o recidivă a trebuit să fim foarte atenți.

Dacă nu ar fi fost vorba de Wimbledon probabil nu ar mai fi forțat. Astfel s-a prelungit puțin perioada de refacere și a ratat și turneul de la Iași. Încă nu e 100% dar când va intra în teren la Toronto va fi totul bine, mai ales că intră mai târziu în competiție deoarece are tur liber.

Ce ar însemna pentru Sorana să termine sezonul în top 10?

– Mai este până acolo. În general jucătorii de top nu se gândesc la clasament în mod direct. Este undeva acolo ca un nor care plutește deasupra lor, dar ideea e să joci cât mai bine poți, să câștigi meciuri și apoi vine și locul în clasament. Nu poți să te concentrezi pe un astfel de obiectiv sau pe un număr de puncte pentru că mai mult te distrage. Trebuie doar să joace tenis bine, să se refacă așa cum trebuie și lucrurile se așează de la sine pentru că e foarte greu de calculat.

US Open, cântecul de lebădă al Soranei Cîrstea?

US Open, ultimul turneu de Grand Slam din carieră?

– Toată lumea mă întreabă asta și pe ea și pe mine, dar noi chiar nu ne gândim la asta și ne concentrăm pe ce avem de făcut în acest sezon. La final ea va decide și chiar nu ne stă gândul la asta. Avem destule detalii la care să fim atenți și nu mai putem să ne concentrăm și pe asta. Am vorbit strict de calendarul până la finalul acestui sezon.

De ce?

– Păi de exemplu poate este un turneu unde forma te îndreptățea să obții ceva și poate dacă nu faci un număr de puncte de stresezi și te dă peste cap, mai ales pe jucătorii mai tineri. Apoi poate curg punctele 2-3 săptămâni consecutive. Jucătorii cu experiență se concentrează doar pe antrenamente și pe meciuri, altfel ești taxat indiferent de valoare pentru că este un sport individual.

De ce ai nevoie să câștigi un turneu de Grand Slam? Sorana are și experiența și cel mai bun tenis din carieră.

– Trebuie să ai două săptămâni perfecte din toate punctele de vedere. Zi de zi, aproape fără pași greșiți sau incidente.

Strategia pentru sezonul de hard

Sunt multe lucruri care din afară nu se văd…

– Da, fusuri orare, un zbor întârziat, clima, o intoxicație alimentară. Poate la hotelul unde stai nimerești o petrecere sau o nuntă și nu poți să dormi înainte de meci. S-a întâmplat. Apoi pare că ești lipsit de energie și lumea se întreabă de ce. Nu poți să expui imediat astfel de lucruri sau să le maschezi.

Aveți o strategie prin care să ajungă în cea mai bună formă fizică și sportivă la US Open?

– Da, evident, dar asta nu înseamnă că neglijăm în vreun fel turneele dinainte. Sunt și ele la fel de importante și un rezultat bun acolo îți dă încrederea necesară să ai o prestație bună la US Open. O semifinală la Toronto înseamnă foarte multe puncte. Astfel de turnee sunt un obiectiv pentru toate jucătoarele de top, nu doar pentru Sorana. Dacă un turneu de 250 sau 500 de puncte îți permiți să îl tratezi cu o încărcare fizică bună înainte, când e un turneu de 1000 de puncte sau de Mare Șlem, absolut toată lumea dă ce are mai bun de la primul meci.

Care ar putea fi ultimele turnee din cariera Soranei Cîrstea

Apoi Sorana va participa la turneele de la Beijing și Wuhan…

– Da, și acolo sunt două turnee de 1000 de puncte și cred că încă trei de 500 de puncte. Deci mai sunt multe în joc și acesta ar finalul anului competițional.

Ce s-a schimbat la Sorana față de prima perioadă în care ați antrenat-o în 2017. Au trecut aproape 10 ani de atunci…

– Noi am colaborat foarte bine încă de la început și acesta a fost și motivul pentru care am decis să lucrăm din nou împreună. Nu știu dacă s-a schimbat mare lucru, dar clar este o continuare a acestui drum pe care l-a început cu Marius Comănescu. A început să se pregătescă din ce în ce mai bine, să lupte pentru fiecare minge, după ce în prima perioadă a carierei a fost o jucătoare care s-a bazat mai mult pe talent.

Cum a reușit cea mai bună jucătoare de tenis din România să se reinventeze la 36 de ani

Și totuși ce s-a schimbat?

– Poate atunci însă nivelul circuitului nu era atât de sus și poate era de ajuns. E totuși ceva subiectiv pentru că talentul se poate manifesta cu lejeritate în joc, motricitate foarte bună, care i-a dat voie să joace la un nivel înalt chiar dacă poate nu avea ceva mai bună pregătire, așa cum o are acum. După jumătatea carierei a făcut o alegere conștientă și a schimbat abordarea. A căutat să progreseze, să învețe lucruri noi, o mentalitate mai degrabă de junioare pentru a putea evolua.

Nu cred că e ușor pentru o jucătoare cu personalitate…

– Da, pentru niciun jucător de top care și-a făcut un nume și apoi să se reconfigureze, să își regândească din temelii jocul și abordarea. Dacă vă uitați la un meci de acum 10 ani al Soranei este cu totul altă jucătoare. În continuare caută în continuare și de aceea a avut și cel mai bun an din carieră.

Din punct de vedere statistic, la 36 de ani, în anul 20 de carieră era foarte puțin probabil să reușești cel mai bun sezon, chiar dacă e o jucătoare consacrată. Iată că ea a reușit asta și avem senzația că am lăsat destul de mult în farfurie în această jumătate de sezon și sperăm să facem lucrurile mai bine și să continuăm lucrurile bune.

Secretul formei fizice de invidiat

Sorana a avut deci modestia și totodată ambiția să își dorească mai mult după o carieră de 20 de ani la nivel înalt, nu?

– Da, și-a dorit să adauge mereu lucruri în ultimii ani, dar scheletul de bază a rămas. E foarte important însă să te privești mereu cu un ochi critic și să observi tot ce poți să faci mai bine și să depui munca necesară.

E remarcabil forma fizică pe care o arată la 36 de ani. Care este secretul?

– Recuperare la cel mai înalt nivel pentru că uzura fizică este foarte mare. Sunt meciuri extrem de multe și cu toate astea a reușit să fie la același nivel sau mai bun în fața unor adversare mult mai tinere chiar.

Cum arată o zi din viața unei jucătoare aflată pe locul 17 WTA

Parcă nu a mai avut atât de multe izbucniri nervoase care o făceau să piardă puncte importante în momente-cheie.

– Sunt mai puține, dar încă există pentru că este o jucătoare temperamentală într-un sport în care cinismul te ajută să iei deciziile mai bune, să fii mai disciplinat. Ea reușește în 90% din timp, dar are 3-5 minute în timpul unui meci care o costă în fața unor adversare din top 10. Chiar am discutat înainte să reluăm pregătirea și sperăm să obținem un plus la acest capitol la turneele din SUA.

Cum arată o zi de pregătire cu Sorana Cîrstea?

– Depinde unde ne aflăm, dacă e la turneu totul funcționează foarte optim pentru că are masa asigurată cu toți nutrienții de care ai nevoie serviți la minut, sala de fitness imediat lângă terenul de antrenament, zona de refacere tot acolo. Când este în România intervin și alte lucruri în afara tenisului care trebuie rezolvate, mai ales că vine destul de rar în țară. În București mănânci pe unde apuci, te deplasezi mai mult, ai și alte lucruri de rezolvat. Din fericire sau din păcate nu avem multe săptămâni de pregătire în România pentru că aici suferă mai mult.

Meniu strict și „otrăvurile” interzise

Deci la un turneu cum arată o zi de antrenament?

– Păi cu totul cred că ajunge la 10-12 ore de pregătire. Uneori ai chiar două antrenamente dinamice, plus încălzire 45-50 de minute și pregătire fizică. Sunt deci 6-7 ore dedicate doar antrenamentului, la care se adaugă și refacerea. Toată ziua e subordonată tenisului dacă ai acest vis să realizezi ceva. Altfel nu se mai poate. Nivelul din punct de vedere fizic a crescut foarte mult.

Cum arată meniul unei campioane?

– Nu există alcool sau zahăr. Astea sunt otrăvuri pentru un sportiv. Sorana poate gustă un deget de vin dacă este o ocazie ziua cuiva apropiat sau a ei. Are experiență și știe foarte bine ce alimente îi fac bine și ce fel de zi are în față. Ne uităm și la temperatură, diferă puțin dacă e zi de antrenament sau de meci, ori dacă este antrenament de forță.

Organizatorii se implică din acest punct de vedere?

– La turnee există o listă cu alimentele obligatorii și cuprind absolut toți macro-nutriențiii și varianții în bufet. Ai deci diversitate mai mare și poți să mai schimbi puțin, să acoperi toate necesitățile. E foarte disciplinată și îi mai dăm și noi sugestii, o ajutăm cu nutriționistul.

Are nevoie de multă proteină cu carbohidrați care să îi dea energie să se poată reface din punct de vedere muscular. Cam fiecare masă conține asta. Mănâncă foarte multe legume, zahăr aproape deloc. La cât efort depune, dacă vrea poate să guste puțină ciocolată sau să guste dintr-o prăjitură dar în niciun caz nu face parte din meniul ei zilnic.

Cum își găsește un sportiv motivația la 36 de ani

Diferă pregătirea pentru sezonul de hard față de cel de iarbă de exemplu?

– Ne adaptăm în primul rând la tenis și mai puțin la pregătirea fizică. Ai 30 de săptămâni de competiție și trebuie să te pregătești activi, nu prea mai cauți un vârf de formă cum e la alte sporturi unde te pregătești pentru Jocurile Olimpice sau un Campionat European ori Mondial. Ai 9 turnee de 1000 de puncte WTA și 4 turnee de Mare Șlem.

Practic ai 13 obiective de-a lungul sezonului și mai ai câteva turnee la care vrei să joci bine, mai ales în țara ta. Am văzut-o pe Swiatek care făcea antrenamente de forță înaintea unui meci la un turneu de 500 puncte WTA. A reușit atunci să ajungă pe primul loc. A câștigat deși făcea genuflexiuni cu greutăți de 100 de kilograme. E fantastic să poți să reziști la ritmul acesta infernal.

Nu e cu atât mai lăudabil că Sorana are încă această motivație?

– Da, o motivează că face față și e conștientă de munca bună și își dorește mai mult și reușește să își transforme această dorință în motivație.

Cât de mare e staff-ul unei jucătoare de top

Câte persoane există în staff-ul Soranei Cîrstea?

– Un minim necesar e unul, preferabil doi antrenori. Cam toată lumea are doi. Apoi un preparator fizic și un terapeut. Nutriționistul, agentul, care fac parte din staff, dar nu sunt tot timpul prezenți. Trebuie să ai un medic bun cu care să colaborezi, chiar dacă nu te asistă permanent.

Marius Comănescu a rămas apropiat de Sorana Cîrstea. Mai colaborați?

– Da, este în primul rând o persoană extraordinară și pentru mine a fost și antrenor, chiar mai mult decât atât, a fost un mentor. M-a ajutat mult când m-am mutat de la Timișoara la București. M-a făcut să îmi doresc să continui să îmi doresc performanță în tenis. Cred că avem o legătură foarte strânsă cu el și e foarte apropiat de Sorana, îl respectă foarte mult, știe foarte bine lumea tenisului și o apreciază și pe ea mult.

Viitoarea Sorana Cîrstea

Cine ar putea fi noua Sorana Cîrstea?

– Nu trebuie să fie o nouă Sorana Cîrstea. Se termină practic o generație când se va retrage, dar vor veni și alte jucătoare din spate. Cea mai dragă mie îmi este Anca Todoni, fac parte din staff-ul ei, dar din păcate este accidentată acum.

Poate să revină?

– Cred foarte mult în ea și o văd în viitor capabilă să facă performanțe de nivelul Soranei. Mai sunt și alte fete. Jaqueline Cristian e clasată foarte bine, plus că avem junioare foarte bune care apar mereu.