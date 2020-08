Deşi puţină lumea credea posibil şi multe voci din rândul autorităţilor s-au auzit considerând că se face o nebunie în contextul sanitar actual din lume, organizatorii US Open 2020 şi-au văzut de treabă şi au pus la punct un plan extrem de minuţios pentru ca turneul de Grand Slam să se poată desfăşura la New York în cele mai bun condiţii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

New York a fost oraşul unde putem spune că s-a aflat în SUA epicentrul pandemiei de coronavirus, de departe cel mai afectat şi ca număr de cazuri şi ca total al deceselor. Iniţial, organizatorii US Open luaseră în calcul varianta de a muta competiţia la Indian Wells, acolo unde anual are locul unul dintre turneele Premier, cu premii foarte mari, dar anul acesta tot COVID 19 l-a anulat.

În cele din urmă, poate şi ca o formă de orgoliu pentru a nu muta o competiţie care face parte din categoria celor patru Grand Slam-uri ale anului, s-a decis să se joace tot la New York, mai precis pe terenurile complexului Billie Jean King de la Flushing Meadows.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Măsuri sanitare severe pentru cei care participă la US Open 2020

Numai că participarea jucătorilor şi jucătoarelor implică un întreg set de măsuri sanitare extrem de severe şi chiar şi aşa există destule nume sonore care au preferat să spună pas, în frunte cu liderul mondial feminin, australianca Ashleigh Barty, sau multiplul campion spaniol Rafael Nadal.

Nici prezenţa Simonei Halep nu este clară, la început românca anunţând că nu va merge la New York, pentru ca recent să revină şi să spună că încă nu s-a decis ce va face, astfel că organizatorii au trecut-o pe listă, alături alte nume importante: Karolina Pliskova, Bianca Andreescu, Kiki Bertens, Belinda Bencic sau Serena Williams.

ADVERTISEMENT

Ce reguli trebuie respectate la turneul ce se va disputa între 31 august şi 13 septembrie

Dacă va participa, Halep va trebui să urmeze cu stricteţe măsurile sanitare stabilite de organizatori, altminteri va risca, asemenea oricărui alt sportiv prezent, excluderea din competiţie plus o amendă serioasă. Competiţia va avea loc între 31 august şi 13 septembrie, după care, în mod excepţional, pentru că nu s-a putut juca în iunie, se va derula şi Grand-Slam-ul de la Paris, de la Roland Garros.

Iată care sunt regulile pe care orice jucător sau jucătoare prezentă au obligaţia să le respecte:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT