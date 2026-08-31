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Competițiile de simplu de la US Open sunt pe cale să înceapă. Organizatorii au anunțat programul complet pentru prima zi de concurs, în timp de jucătorii au ieșit la rampă și au dezvăluit care este, de fapt, mirosul îngrozitor ce îi deranjează.

Ce-i afectează pe sportivii de la US Open

Tenismena de origine britanică Katie Boulter (30 ani) se pregătește să o înfrunte pe americanca Carol Young Suh Lee (24 ani), beneficiară a unui wildcard. Cele două jucătoare se întâlnesc în primul tur al ultimului turneu de Grand Slam din acest sezon. Competiția are loc la Flushing Meadows, în New York, Statele Unite ale Americii.

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Sportiva, care este clasată pe locul 62 la nivel mondial în clasamentul WTA, s-a plâns de o duhoare neplăcută. Jucătoarea susține că mirosul de canabis îi afectează concentrarea, fapt care a ieșit la iveală și cu alte ocazii. De-a lungul anilor au discutat pe marginea acestui subiect Novak Djokovici şi Alexander Zverev.

Peste Ocean consumul acestei substanțe este legal pentru persoanele cu vârsta de peste 21 de ani. relatează că fumatul nu este permis în incinta turneului, însă mirosul de canabis vine din parcul Corona situat în apropiere. Astfel, ajunge pe teren și îi deranjează extrem de tare pe sportivii care vor să dea totul în cadrul competiției.

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„Nu sunt o mare fană a acestui lucru. Ştiu că mulţi jucători s-au plâns în legătură cu anumite terenuri. Am jucat pe unul dintre ele înainte şi am simţit mirosul în timpul meciului meu. Este ceva ce nu mi-ar plăcea să simt în mijlocul meciului meu. Încerc să mă concentrez.

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Evident, asta te scoate din momentul respectiv, iar tu chiar nu vrei asta. Nu ai nevoie de factori care să-ţi distragă atenţia. Aşa că da, nu mi-a plăcut deloc”, a explicat Katie Boulter, care tenismenul australian Alex de Minaur, care o ceruse în căsătorie cu foarte puțină vreme înainte. Cuplul s-a logodit de Crăciun.

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Mirosul, o situație mai veche la US Open

Katie Boulter nu este singura jucătoare de tenis care se arată deranjată de mirosul de canabis. Din păcate, turneul se confruntă cu această situație neplăcută de mai mulți ani. Spre exemplu, în anul 2022, campionul de dublu de la Australian Open, Nick Kyrgios, s-a plâns că un suporter îi provoca crize de astm pentru că fuma chiar lângă teren.

A fost determinat să apeleze la arbitrul de scaun care le-a solicitat fanilor din tribune să se abţină. Un an mai târziu, Maria Sakkari a semnalat aceeași problemă deranjantă chiar în mijlocul unui set. În acest sens, Asociaţia de Tenis a Statelor Unite (USTA) a anunțat că face tot posibilul pentru a remedia această chestiune delicată.

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Mai mult decât atât, organizatorul competiției a transmis că în prezent colaborează cu poliţia locală şi cu departamentul de parcuri pentru a reduce fumatul în zona limitrofă a complexului aflat în cartierul Queens din New York. În schimb, aceștia sunt conștienți că nu pot controla ce se întâmplă în afara incintei Centrului Naţional de Tenis Billie Jean King al USTA.