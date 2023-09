US Open, turul 4. Sorana Cârstea – Belinda Bencic se joacă acum pentru sferturi de finală la Flushing Meadows

, US Open, a ajuns exact la jumătatea cursei în sensul numărului de zile. Duminică, 10 septembrie și luni, 11 septembrie, pe terenurile din cadrul complexului Billie Jean King de la Flushing Meadows, New York, se vor juca partidele programate în faza optimilor de finală. Spre marea noastră bucurie Sorana Cîrstea va încerca să continue un parcurs minunat până acum, dar are un adversar dificil în persoana elvețiencei Belinda Bencic.

Djokovic a întors formidabil meciul cu compatriotul său Laszlo Djere

Era cât pe ce să nu mai avem nici o finală în turneul masculin între cei doi mari favoriți, sârbul Novak Djokovic și spaniolul Carlos Alcaraz. Ambii au avut probleme în turul 3. Alcaraz a avut nevoie de patru seturi contra englezului Daniel Evans, pe care l-=a dovedit în cele din urmă cu scorul de 3-1.

În schimb, cei prezenți la întâlnirea dintre sârbii Laszlo Djere și Novak Djokovic s-au frecat la ochi nevenindu-le să creadă ceea ce vedeau. Djere a jucat fantastic primele două seturi, în care Nole nici nu a mișcat și se întrevedea marea surpriză, dar brusc situația s-a întors, la pupitru a trecut Djokovic, care a luat set după set și a câștigat meciul.

Programul meciurile din optimi masculin la US Open 2023

Duminică, 4 septembrie

ora 18:00 Medvedev – De Minaur

ora 19:00 Paul – Shelton

ora 22:00 Hijikata – Tiafoe

Luni, 4 septembrie

ora 00:00 Stricker – Fritz

ora 02:00 Gojo – Djokovic

Alcaraz – Arnaldi

Drapper – Rublev

Al Zverev – Sinner

Un croat în calea lui Nole, meciul noului val, Zverev – Sinner

În optimi va avea în față un croat, pe Borna Gojo și în mod normal nu ar trebui să se repete emoțiile din meciul cu Djere. Nici Carlos Alcaraz nu ar trebui să își facă griji cu italianul Matteo Arnaldi, pe care ar trebui să îl execute rapid, poate chiar în trei seturi. Greu meci are rusul Daniil Medvedev cu alt jucător din noul val, australianul Alex De Minaur.

Se anunță o partidă de zile mari confruntarea dintre Alexander Zverev, cu ceva mai mare decât oponentul său din Italia, Jannik Sinner. Zverev e mai experimentat dar Sinner are foarte multa calitate în joc și sigur va ieși o partidă foarte spectaculoasă. Apariții total nescontate la acest nivel sunt australianul Hijikata, elvețianul Stricker sau englezul Drapper, dar toți au șanse mici să înainteze în sferturi.

Sorana Cîrstea are 2-1 la directe cu Belinda Bencic

Sorana Cîrstea a provocat surpriza turului 3 în turneul feminin la US Open, reușind să treacă după o bătălie epică de învingătoarea de la Wimbledon 2022, kazaha Elena Rybakina, în trei seturi și mai bine de două ore de joc. Cu acest rezultat Sorana a stabilit, până acum, cea mai bună performanță a ei la US Open.

Acum o are în față pe numărul 13 mondial, elvețianca Belinda Bencic, aceasta calificându-se și ea greu, 2-1 cu chinezoaica Zhu. La scorul general al meciurilor directe Sorana are 2-1, victorii la Cincinnati în 2022 și la Melbourne în 2021 și eșec aici, la US Open, în 32-imi, anul trecut. Se anunță un meci în care sportiva noastră are destule șanse pentru a merge mai departe.

Programul meciurilor din optimi feminin la US Open 2023

Duminică, 3 septembrie

ora 18:00 Muchova – Wang

ora 19:30 CÎRTSTEA – Bencic

ora 21:00 Gauff – Wozniacki

Luni, 4 septembrie

ora 04:00 Swiatek – Ostapenko

Jabeur – Zheng

Kasatkina – Sabalenka

Keys – Pegula

Stearns – Vondrousova

Marile favorite, Swiatek și Sabalenka, merg ceas până acum

Marile favorite în turneul feminin, poloneza Iga Swiatek și bielorusa Aryna Sabalenka, merge fără greșeală până acum. În optimi Swiatek va avea primel meci mai greu, contra letonei Jelena Ostapenko iar Sabalenka se va bate cu rusoaica Daria Kasatkina, de asemeni un meci deloc simplu.

Ambele reprezentante ale gazdelor, Jessica Pegula și Cori Gauff, au intrat în optimi, Pegula depășind-o cu 2-1 oe ucraineanca Elina Svitolina. Cori Gauff va juca în optimi cu Caroline Wozniacki, revenită în activitate după trei ani iar Pegula va avea un derby american în care e mare favorită în fața lui Maddison Keys.