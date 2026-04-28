Usain Bolt, zărit pe străzile din București! Cu ce scop a venit, de fapt, în România cel mai rapid om din istorie

Usain Bolt, considerat cel mai mare sprinter din toate timpurile, se află în acest moment în România! Cum a fost surprins fostul atlet pe străzile din București
Ciprian Păvăleanu
28.04.2026 | 14:35
De ce se află, de fapt, Usain Bolt în România. Foto: Hepta.ro
Usain Bolt (39 de ani) nu mai concurează la nivel profesionist de aproape un deceniu, iar în prezent își produce banii prin intermediul altor activități. Cel mai mare sprinter din toate timpurile a fost surprins pe străzile din București în timp ce filma pentru o reclamă.

De ce a venit, de fapt, Usain Bolt în România

Chiar dacă este retras din 2017, Usain Bolt nu s-a oprit din a câștiga bani. Desigur, cea mai mare parte din averea sa, care este estimată la 90 de milioane de dolari, a fost adunată în urma sponsorizărilor din timpul carierei de atlet, însă acestea nu s-au oprit nici după ce jamaicanul a pus punct sportului profesionist.

În prezent, imaginea sa globală continuă să genereze venituri impresionante din reclame și sponsorizări. Dacă staruri precum Vinicius, Messi, Cristiano Ronaldo sau Mbappe au avut luxul de a participa într-o reclamă doar cu imaginea, prin inteligență artificială, Usain Bolt nu a avut același noroc.

El a fost surprins în România, pe străzile din București, în timp ce realiza o reclamă la detergent, conform iAM Sport. Îmbrăcat într-un echipament complet portocaliu al sponsorului său, fostul sportiv a fost filmat în timp ce-și spunea replicile în fața camerei.

Ce performanțe a reușit Usain Bolt de-a lungul carierei sale

Originar din Jamaica, Usain Bolt a dat peste cap toate recordurile cu viteza sa uluitoare. Fostul sprinter este optuplu campion olimpic și deține recordurile mondiale la probele de 100 de metri, 200 de metri și ștafetă 4 x 100 de metri. Totodată, el este singurul sportiv care a câștigat aurul la 100 și 200 de metri la trei ediții consecutive de Jocuri Olimpice.

El este cel mai de succes atlet din istoria Campionatelor Mondiale, unde a reușit să câștige nu mai puțin de 11 titluri, iar realizările sale i-au adus porecla „Fulgerul”. În 2009, la Campionatele Mondiale de la Berlin, Bolt a stabilit recordul mondial absolut la proba de 100 de metri (9,58 secunde), cât și la cea de 200 de metri (19,19 secunde). La 17 ani de la acel moment, recordurile sale continuă să rămână în picioare.

