USR, atac dur la adresa lui Marcel Ciolacu: ”Este protectorul privilegiilor lui Klaus Iohannis”

la adresa premierului Marcel Ciolacu pe care l-a acuzat că este protectorul privilegiilor președintelui Klaus Iohannis ”şi complice la cadoul din Aviatorilor 86”.

”Este protectorul privilegiilor lui Klaus Iohannis”

USR susține că șeful Executivului dă dovadă de o ipocrizie uriașă prin afirmațiile conform cărora va cere secretarului general al Guvernului să facă publice „cheltuielile şi repartiţia vilei lui Iohannis”.

”Au trecut mai bine de 9 luni de când USR a cerut oficial Guvernului pe care Marcel Ciolacu îl conduce documente şi explicaţii cu privire la milioanele de euro investite din banii românilor în „palatul împăratului”. 9 luni în care atât premierul, cât şi oamenii săi încalcă legea şi îi sfidează pe românii cărora acum le cer votul”, printr-un comunicat.

La rândul său, Ionuţ Moşteanu a declarat că în timp ce PSD şi PNL mimează că se ceartă în coaliţie, renovarea vilei din Aviatorilor 86 continuă pe banii românilor.

”Marcel Ciolacu este protectorul privilegiilor lui Klaus Iohannis. În timp ce PSD şi PNL mimează ceartă în coaliţie, renovarea vilei din Aviatorilor 86 continuă, pe banii românilor, într-un proiect de cel puţin 7 milioane de euro”, a spus liderul deputaţilor USR.

”Marcele, cu ce te are la mână?”

Acesta i-a cerut președintelui PSD să nu mai tragă de timp și l-a întrebat cu ce îl are la mână Klaus Iohannis de îl protejează.

”Singurul partid care a avut curajul să ceară desecretizarea costurilor reale a fost USR. Şi mereu am fost refuzaţi. Iar acum, Ciolacu vine cu ipocrizie şi ne spune că va începe procedurile pentru transparentizarea cheltuielilor. Ca şi cum nu ar fi fost premier în ultimul an şi jumătate. Ca şi cum nu ar fi avut şi până acum pârghiile să facă ceva, dacă chiar ar fi vrut asta. Marcele, nu mai trage de timp, nu îl mai proteja pe Klaus Iohannis! Cu ce te are la mână?”, a afirmat Moșteanu.

Mai mult, USR a subliniat că încă de la sfârșitul lunii februarie a arătat că este de datoria Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) să clarifice dacă ”reşedinţa unifamilială de lux de 1.200 de metri pătraţi pregătită pe Bulevardul Aviatorilor nr. 86 este destinată cuplului Klaus şi Carmen Iohannis, ca locuinţă de protocol după încheierea mandatului prezidenţial”.

Având în vedere implicarea fondurilor publice într-un proiect de renovare a unei clădiri civile, reprezentanții formațiunii politice au cerut explicații în ceea ce privește motivul pentru care a fost secretizat contractul şi criteriile care justifică această clasificare.

De asemenea, USR spune că i-a cerut premierului, secretarului general al Guvernului şi şefului RA-APPS, să confirme oficial dacă beneficiarul reşedinţei de lux este Klaus Iohannis, însă ”au refuzat să ofere răspunsuri şi să clarifice situaţia vilei din Aviatorilor 86”.