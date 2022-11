USR depune un nou proiect pentru demascarea copiilor de securiști. Inițiativa, depusă în ziua numirii lui Tîlvăr ca ministru

Odată cu numirea lui Angel Tîlvăr la șefia Ministerului Apărării Naționale, în presă a apărut informația legată de faptul că tatăl acestuia a lucrat în fosta Securitate, Petre Tîlvăr fiind colonel și șef al Contrainformațiilor din Vrancea. Exact în ziua în care a fost numit Tîlvăr, deputatul USR Claudiu Năsui a depus la Parlament un proiect de lege prin care ar urma ca numele părinților demnitarilor de prim rang din statul român să fie făcute publice în cazul în care au lucrat la Securitate.

„Lustrație” fără sancțiuni pentru copiii de securiști

USR încearcă pentru a doua oară în această legislatură să reglementeze o listă cu politicienii descendenți ai securiștilor. Primul proiect a fost inițiat tot de către fostul ministru Claudiu Năsui, cu susținerea colegilor de partid. Acesta prevedea ca pentru funcțiile de președinte al României, deputat/ senator, europarlamentar, ministru, Avocat al Poporului și primar, CNSAS să furnizeze la cerere date legate de existența unor rude de până la gradul III inclusiv care au lucrat la Securitate.

Proiectul a fost depus în 2021 și respins în același an, astfel că un proiect pe această temă nu mai putea fi depus de aceeași semnatari în cursul acestei legislaturi. Numai că USR a recurs la un subterfugiu pentru a ocoli această interdicție, noul proiect prevăzând accesul la informații legate de rudele din Securitate ale actualilor politicieni doar până la gradul I, pe linie ascendentă, ceea ce înseamnă doar părinții.

„La nivelul societății române persistă ideea că foștii lucrători ai Securității precum și copiii acestora controlează principalele instituții și demnități românești. Astfel cum a reținut CEDO în mod repetat, legăturile demnitarilor cu fosta Securitate sunt de maxim interes public, iar în acest sens românii încă sunt preocupați de aceste legături în ceea ce privește demnitarii și funcționarii care conduc principalele instituții politice din România”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege pe care USR l-a înregistrat luni la Parlament. Proiectul nu conține niciun fel de interdicții privind accesul la funcții publice al copiilor de securiști.

Reluarea acestei discuții în Parlament în contextul numirii lui poate pune PSD într-o situație delicată întrucât social-democrații au deja un ministru al cărui tată a fost ofițer de Securitate, fiind vorba de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Copiii refuză să plătească pentru păcatele părinților

Cei doi nu sunt singurii demnitari de prim rang ai căror părinți au fost securiști cu carte de muncă însă dezvăluirea acestor informații nu a avut repercusiuni asupra carierei politice a descendenților. De altfel, politicienii în cauză au folosit ca argument o idee care este, de altfel, punctul slab al inițiativelor celor de la USR, anume că pentru păcatele părinților nu pot fi trași la răspundere copiii.

„Mi-aş dori foarte mult să trăiesc într-o ţară în care dosarele de cadre să fie mai puţin importante decât activitatea fiecăruia. Mi-aş dori foarte mult ca, prin munca pe care am făcut-o şi pe care o fac, să demonstrez că orice cetăţean al acestei ţări este dispus să pună umărul la progresul acestei ţări (…) Eu nu am făcut niciodată un secret din ceea ce sunt, ceea ce am făcut, ce fac şi ce voi face”, a răspuns Tîlvăr unei întrebări legate de tatăl său ce i-a fost pusă imediat după ce PSD a decis să-l nominalizeze ca ministru.

Un răspuns asemănător a dat și Alexandru Rafila, atunci când a apărut informația că tatăl său ar fi lucrat la Securitatea din Arad la sfârșitul anilor 40. „Nu văd unde este vina mea pentru că sunt fiul tatălui meu. Mi se pare absolut de nepermis modul în care este prezentat acest lucru. A fost un atac concertat, în mod evident, legat de opțiunea politică pe care am avut-o”, declara Rafila în octombrie 2020, într-o emisiune la B1 TV. Mai mult, Rafila a invocat și faptul că tatăl său ar fi fost dat afară din Securitate în 1949 fiind socotit ca „element dușmănos” de regimul comunist.

În aceeași categorie mai intră și fostul prim-ministru Ludovic Orban, al cărui tată, în anii 50. „Nu a fost nici pe departe torționar, lucra pe contrainformații pe o regiune cu mai multe județe cu populație maghiară. A fost degradat de la funcția de căpitan, iar în ultima perioadă preda la școala de ofițeri. A fost dat afară pentru că a raportat un schimb de experiență cu ofițeri din altă țară unde s-a băut, s-a tras cu pisotolul. Pentru că și-a permis să raporteze, a fost trecut în rezervă. Când m-am născut eu, nu mai era ofițer”, afirma Orban în martie 2021.

Spre deosebire de tații celor trei politicieni menționați, tatăl lui Vlad Voiculescu a fost doar informator al Securității, informații fiind vehiculată la începutul anului 2020, când Voiculescu era desemnat candidat al USR pentru Primăria Capitalei. Ulterior, fostul ministru a renunțat la candidatură pentru ca partidul său să susțină același candidat cu PNL, pe actualul primar Nicușor Dan. Trecutul tatălui său nu a fost o piedică pentru desemnarea lui Voiculescu drept ministru al Sănătății în guvernul Cîțu.