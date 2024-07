USR, despre calendarul prezidențialelor. Cristina Prună: „Calcule politice făcute de Ciolacu și Ciucă, așa le-a dat mai bine intereselor de partid”

Cristina Prună, deputată USR, a comentat, joi seara, calendarul prezidențialelor și parlamentarelor, nou stabilit, spunând că este rezultatul „calculelor politice” făcute de Marcel Ciolacu și de Nicolae Ciucă, pentru că „așa le-a dat mai bine pentru interesele de partid”.

„Rezultatul a fost că alegerile sunt la termen”

Cristina Prună, deputată USR, a comentat joi seara noul calendar stabilit pentru alegerile prezidențiale și cele legislative. Alegerile prezidențiale vor avea loc la 24 noiembrie și 8 decembrie, în timp ce cele legislative se vor desfășura la 1 decembrie.

În opinia deputatei USR, acest calendat al alegerilor prezidențiale și parlamentare este rezultatul unor „calcule politice” făcute de președintele , Marcel Ciolacu, și de președintele PNL, Nicolae Ciucă, pentru că „așa le-a dat mai bine pentru interesele de partid”.

„Noi am discutat trei-patru săptămâni despre datele acestea, despre nimic până la urmă, pentru că uitați-vă, rezultatul a fost că alegerile sunt la termen și nu e vorba de ce spunea domnul Balanișcu, că deodată și-au adus aminte că există opoziție în țara asta și uitați cum ascultă PSD și PNL vocea opoziției. Nici pe departe, este vorba de niște calcule politice pe care atât Marcel Ciolacu, cât și Nicolae Ciucă le-au făcut și așa le-a dat mai bine pentru interesele de partid, a declarat Cristina Prună pentru .

„Nu a existat stabilitatea clamată de PSD-PNL”

Deputata USR a subliniat că stabilitatea atât de des invocată atât de liderul PSD cât și de cel al , nu a existat cu adevărat, ba chiar țara se află „în continuă criză” legată de economie dar și de alte rezultate dezamăgitoare, cum ar fi cele de la Evaluarea Națională, sperând că rezultatele de la BAC să nu reprezinte „același dezastru”.

„Păi calculul, de fapt, vine din cine intră în turul 2. Probabil că s-au gândit că dacă intră doar un partid și nu celălalt, atunci asta o să afecteze rezultatul la parlamentare, dacă ar fi comasat turul 2 al alegerilor prezidențiale cu alegerile parlamentare. Dar haideți să nu ne mințim, până la urmă e doar un calcul politic. N-a existat acea stabilitate, care a tot fost clamată de PSD și PNL pentru că, uitați-vă, țara e într-o continuă criză”, a spus Cristina Prună.

„Noi am discutat de alegerile acestea și de 2 date sau de 3 date în ultimele 3 săptămâni, când, de fapt, uitați-vă că se întâmplă lucruri în economia reală, cu E-factura, avem rezultate la Evaluarea Națională, care sunt dezastruoase, efectiv. Nu am văzut-o pe doamna Deca, să vină să ne spună acele legi, acea reformă ‘România educată’, cum a ajutat în ultimul an să avem rezultate mai bune la Evaluarea Națională. O să vină și rezultatele la BAC. Sper să nu fie un nou dezastru, așa cum am văzut la Evaluarea Națională”, a adăugat deputata USR.

„S-au jucat și cu data alegerilor prezidențiale”

Întrebată dacă noul calendar al prezidențialelor și parlamentarelor este agreeat de USR, Cristina Prună a răspuns: „Eu cred că nu trebuie să fie despre interesul unui partid politic sau al altuia. Până la urmă, datele acestea sunt reglementate de niște legi sau au fost, până s-au jucat și cu data alegerilor prezidențiale. Știți că a fost legea aceea în Parlament, în care au mutat posibilitatea de la o lună, de organizare a alegerilor înainte de expirarea mandatului președintelui, cu trei luni înainte și am avut toată dezbaterea asta, care n-a folosit la nimic, iar eu cred că ar trebui să facem pasul acesta de maturizare a democrației noastre și să avem niște date fixe, care, orice se întâmplă, oricine vine la putere, până la urmă să ofere o predictibilitate și să știe tot poporul român că în datele respective avem și noi alegeri”.