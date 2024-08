USR îi cere premierului să reducă cheltuielile de la stat. „Ciolacu și Boloș iau tot mai mulți bani de la oamenii care muncesc cinstit”

USR îl acuză pe premierul Marcel Ciolacu că, în ciuda faptului că a anunțat măsuri de reducere a unor cheltuieli inutile ale aparatului de stat, nu s-au văzut măsuri care să fi dus la efecte concrete. „România este țara care cheltuie cel mai mult peste sumele pe care le produce și le încasează”, potrivit USR.

„Record negativ” înregistrat de România

România este țara din care va înregistra cel mai mare deficit în acest an, a avertizat , arată USR. „Adică, dintre toate țările europene, România este țara care cheltuie cel mai mult peste sumele pe care le produce și le încasează”.

„Recordul negativ pe care îl înregistrează România guvernată de Marcel Ciolacu în 2024 nu este o premieră. Și anul trecut statul a cheltuit mai mult decât veniturile și a împins deficitul peste ținta convenită cu Executivul comunitar”, se arată într-un .

USR: Nu s-a terminat cu „șmecheria”

USR afirmă că premierul Marcel Ciolacu declara, în urmă cu nouă luni, în Parlament, că „s-a terminat cu șmecheria”, adică va reduce cheltuielile inutile ale statului. Dar, afirmă partidul, liderul nu a luat măsuri cu efecte concrete în acest sens. Mai mult, spun cei de la USR, cheltuielile cu personalul au înregistrat o creștere cu 23,1% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

„La finalul anului trecut, anunțam că deficitul va fi de cel puțin 7%, chiar dacă domnul Boloș ne mințea că va fi 5%. Acum, ce să vezi, că ne apropiem mai degrabă de 8,4%, adică e mai rău decât cele mai pesimiste scenarii. Toate astea se vor plăti scump de la anul, când vor crește taxele masiv”, potrivit lui , deputat USR, fost ministru al Economiei.

„Guvernul Ciolacu a crescut cheltuielile statului enorm”

USR le solicită premierului Marcel Ciolacu și ministrului Finanțelor Marcel Boloș să taie din schema „mult prea încărcată” a aparatului bugetar, să pună stop împrumuturilor foarte mari, digitalizarea ANAF, combaterea reală a evaziunii fiscale și recuperarea banilor de la marii datornici, „în loc să-i hărțuiască pe antreprenorii și contribuabilii corecți”.

„Guvernul Ciolacu a crescut cheltuielile statului enorm. Noi agenții de stat cu salarii imense au tot apărut. Iar toate astea se plătesc cu taxe din ce în ce mai mari. Românii suferă deja cele mai mari taxe pe salariile mici din toată Europa. Iar de la anul scopul domnului Ciolacu e să crească și mai puternic”, a declarat Claudiu Năsui.

„Boloș îi chinuie pe români”

Potrivit USR, Marcel Boloș „nu face decât să-i chinuie pe românii care mai încearcă să plătească taxe în România”, în condițiile, afirmă partidul, unor taxe mari și unei birocrații absurde care stimulează evaziunea fiscală. „E-Factura nu-l chinuie pe cel care nu dă factură, ci pe cel care dă. La fel și casele de marcat în rețeaua ANAF. Suferă cei care dau bon, nu cei care nu dau. Creșterea taxelor nu duce automat la creșterea încasărilor”, se arată în comunicat.

Potrivit USR, după primul semestru al acestui an s-a înregistrat un deficit bugetar de 63,67 miliarde de lei, aproape de două ori mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. „ Aproape în întregime din cauza creșterii cheltuielilor”, afirmă USR. Mărirea taxelor „impuse de PSD și PNL de la 1 ianuarie 2024” au adus un plus la bugetul de stat de 13,5% însă, spun cei de la USR, aceste fonduri s-au „topit sub avalanșa cheltuielilor statului care au crescut în ultimele luni cu 21,2%, pe fondul numărului tot mai mare de apropiați politici pe care Guvernul Ciolacu îi hrănește cu bani publici”.

Soluțiile USR

„USR somează PSD și PNL să nu-i mai mintă pe români în ceea ce privește situația bugetară reală a țării și să ia, de urgență, măsuri pentru reducerea risipei din bani publici și, implicit, a deficitului bugetar. Soluția este una singură, cea propusă de USR de mult timp: reforma din temelii a statului, care să conducă la reducerea drastică a cheltuielilor publice și la mai mulți bani în buzunarul oamenilor și în economie”, potrivit comunicatului.

Coaliția aflată la guvernare, arată USR, trebuie să desființeze „sutele” de agenții de stat, să facă reforme ale pensiilor și administrativ-teritorială „ca să nu mai avem comune cu câteva sute de locuitori care nu se autosusțin”, să reformeze companiile de stat, „ca să nu mai avem 1.400 de companii de stat care stau pe subvenții din taxele și impozitele celor din economia reală”. „Nu în ultimul rând, PSD și PNL trebuie să reducă aparatul de stat, deja umflat în mod artificial cu ministere, institute și agenții inutile”, încheie USR.