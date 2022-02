USR a ajuns obiect de ironie pentru Marcel Ciolacu. „Mă bucur că a început să preia din programele Gabrielei Firea”

Marcel Ciolacu se amuză, mai exact, după ce USR a propus ca procedurile de fertilizare in vitro să fie decontate de stat, deoarece proiectul a fost derulat și de Gabriela Firea, când deținea funcția de primar al Capitalei.

Ironic, liderul PSD a precizat că se bucură, mai ales că inițial USR s-ar fi opus proiectului. Marcel Ciolacu a mai punctat că nu-și va acuza de plagiat adversarii politici.

Marcel Ciolacu: ”Nefiind un proiect ştiinţific, nu îi putem acuza de plagiat”

”Mă bucur că USR a început să preia din programele Gabrielei Firea. După ce le-a refuzat la nivelul municipiului Bucureşti, acum propune să fie aplicate în întreaga ţară.

Nefiind un proiect ştiinţific, nu îi putem acuza de plagiat. Nu poate decât să ne bucure această nouă abordare a USR, de a susţine proiectele promovate de Gabriela Firea când era primar general al Capitalei”, a spus Marcel Ciolacu într-o conferință de presă.

Adrian Câciu, ministrul finanțelor, îl susține pe Marcel Ciolacu

Mnistrul finanţelor, Adrian Câciu, prezent și el la conferință, a declarat că în momentul de față , deoarece este inclusă în programul de guvernare al PSD.

”Asta este frumos, că în politică există paralelisme. În sensul că un partid politic văzând programul de guvernare aprobat de Parlament, se trezeşte şi mai pune o iniţiativă legislativă care se suprapune peste acel program de guvernare.

Acest program există în programul de guvernare şi, evident, avem şi, chiar o să vedeţi în scurt timp, finanţare. O să-l vedeţi exact în priorităţile Ministerului Familiei.

Cum spunea şi domnul preşedinte (Marcel Ciolacu – n.red.), e bine că şi USR-ul începe să înţeleagă ceea ce e necesar pentru România. Sperăm să o facă într-un mod structurat sau să devină o chestie mai permanentă”, a precizat și Adrian Câciu.

Toate aceste afirmații vin după ce deputata USR, Cristina Rizea, a depus, joi, un proiect prin care femeile fără posibilități finciare și care-și doresc să apeleze la să aibă decontate de stat toate cheltuielile.

O astfel de procedură ar duce la creșterea natalității în România, după ce statisticile au arătat o scădere a populației țării, în ultimii ani.

”Statul are obligaţia de a acţiona în mod proactiv şi de a stimula natalitatea prin măsuri dovedite ştiinţific că au rezultate, precum tehnicile de reproducere umană asistată medical. În România, există, pe hârtie, un Subprogram Naţional de Fertilizare in Vitro. Acest Subprogram are aceeaşi reglementare încă din anul 2017, prevederile fiind în mod constant prorogate prin diverse ordine de ministru. În prezent, Ordinul nr. 978/2019 al Ministrului Sănătăţii prorogă acest subprogram până la finalul lunii în care se împlinesc 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2022. Cu toate acestea, alocările bugetare din 2020 şi 2021 au fost aproape inexistente”,