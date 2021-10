USR-PLUS, la o lună după demiterea lui Berceanu de la Garda de Mediu: ”Poluarea în Capitală a crescut cu 97%”

”Arderile ilegale de deseuri au reînceput iar în octombrie poluarea în București a crescut cu 97%”, spun reprezentanții USR făcând referire la faptul că s-a ajuns într-o astfel de situație la o lună după demiterea lui Octavian Berceanu de la conducerea Gărzii de Mediu.

Așadar, calitatea aerului nu este deloc una bună, senzorii de măsurare înroșindu-se chiar și mai mult de cinci ori decât limita legală, mai punctează formațiunea politică.

USR-PLUS: ”Senzorii de măsurare a calității aerului s-au înroșit din nou”

”Rezultatele obținute de Octavian Berceanu, în cele 6 luni ca șef al Gărzii Naționale de Mediu, au dispărut în fumul gros care a reînceput să intoxice plămânii bucureștenilor.

La o lună de la demiterea lui Octavian Berceanu de către Florin Cîțu, arderile ilegale de deșeuri de la marginea Bucureștiului au reînceput în forță, iar senzorii de măsurare a calității aerului s-au înroșit din nou, arătând valori de peste 5 ori mai mari față de limita legală. Doar în luna octombrie nivelul de poluare din București a crescut cu 97% față de perioada iulie-septembrie a anului acesta”, au scris reprezentanții USR-PLUS

USR-PLUS acuză că nu se mai desfășoară controale pentru depistarea arderilor ilegale

Membrii formațiunii politice acuză că nu se mai fac controale pe teren pentru a depista arderile ilegale. Asta în timp ce în se desfășurau peste 1.500 pe zi sau chiar noapte, aplicându-se amenzi usturătoare.

”Cu Octavian Berceanu comisar-șef la Garda de Mediu, s-au efectuat peste 1.500 de controale în teren, zi și noapte, care au rezultat în sesizări penale. De 10 ori mai multe față de anul anterior. În plus, valorile amenzilor aplicate s-au dublat față de 2020.

A fost cea mai de succes perioadă a instituției din ultimii 20 de ani. Ca rezultat, o perioadă am respirat aer normal. Performanța lui Octavian Berceanu a fost, însă, sancționată cu demiterea, iar în locul lui a fost reinstalată Mărioara Gătej, cea care a condus instituția în 2020, când toți indicatorii de poluare erau roșii și când România a fost condamnată de Curtea de Justiție pentru eșecul sistematic de a reduce poluarea din București.

Sperăm că cei responsabili de rezolvarea problemei poluării vor realiza că respirăm cu toții același aer și vor lua măsurile necesare”, au mai precizat membrii USR-PLUS.

Miercuri, pe rețelele de socializare, Octavian Berceanu a publicat câteva imagini în care se văd

”Fer dă București!Imi cer scuze fata de bucureșteni pentru ca nu am putut sa fac ca locuitorii palatelor Victoriei si Cotroceniului sa înțeleagă ca respiram toti același aer! Furnalele metropolei lucrează în draci, ca sa recupereze zilele “dă sărbători trăcute”. Pe de alta parte plămânii noștri sunt obositi de poluare, gata pregătiți pentru comorbiditate.

Fumurile se ridica voioase langa Bucuresti, se vad de pe Parlament si totusi, nimeni, dar absolut nimeni nu-si misca fundul puturos de politician pana acolo.

Am mers la Sintesti nu numai cu Garda, Politia și Jandarmeria, dar și cu toate televiziunile importante din Europa, și o perioada am respirat aer normal. Nu e vina politicienilor ca sunt corupți si incompetenți, ca promovează nulități si hoti in institutiile statului, e mai mult vina mea de cetățean”, a scris și Octavian Berceanu.

De ce a fost demis Octavian Berceanu de la Garda de Mediu

Pe data de 20 septembrie Octavian Berceanu a fost demis de Florin Cîțu din șefia Gărzii de Mediu. Ca motiv a gestului său, Florin Cîțu a invocat că Berceanu a rămas fără sprijin politic, în condițiile în care USR a plecat de la guvernare.

”Domnul Berceanu a fost numit politic si nu l-am demis eu, de fapt, i-a fost retras sprijinul politic atunci cand USR a iesit de la guvernare, asa cum a fost retras, spre exemplu, daca tineti minte, prefectul Bucurestiului, domnul Berbeceanu. Era de la PNL, dar cand a venit noua coalitie imediat a fost inlocuit cu o persoana de la USR, pentru ca acesta a fost algoritmul politic. In acest moment, toti cei care au fost numiti politic in coalitie, in momentul in care li s-a retras sprijinul politic trebuie sa fie inlocuiti.

Am vazut discutiile in spatiul public si aici trebuie sa facem iarasi o precizare: nu a fost numit nimeni in locul domnului Berceanu, doar atributiile au fost delegate adjunctului domnului Berceanu care era acolo din martie, impreuna cu domnul Berceanu, lucrau impreuna si niciodata nu am primit de la domnul Berceanu vreun semnal ca adjunctul domniei sale nu ar fi capabil sa duca mai departe sau sa faca lucrurile”, a afirmat Florin Citu într-o conferință de presă.