USR și gruparea Orban, ignorate de conducerea PNL. Dacian Cioloș: „Cîțu mi-a spus că o să încerce să discute cu noi”

În momentul de față, sunt două grupări politice care își doresc refacerea coaliției în forma anterioară crizei politice, USR și gruparea din PNL reunită în jurul lui Ludovic Orban, însă la două zile după demiterea cabinetului Cîțu, conducerea liberalilor nu a inițiat niciun fel de negocieri pe această temă.

Cei 41 de parlamentari liberali care au semnat scrisoarea deschisă prin care cer ca Ludovic Orban să negocieze refacerea coaliției și să conducă viitorul guvern încă speră că liderii PNL îi vor chema să discute pe această temă, cel mai probabil în cursul săptămânii viitoare.

Din partea USR, președintele Dacian Cioloș a precizat că l-a întrebat pe omologul său liberal, Florin Cîțu, dacă are de gând să-i invite pe foștii aliați la negocieri, însă răspunsul lui Cîțu a fost că „o să încerce”. Cioloș nu exclude posibilitatea ca PNL să aibă deja o înțelegere neasumată cu PSD, însă social-democrații au respins până acum această variantă.

Disidenții din jurul lui Orban speră să fie chemați la discuții

Deocamdată, premierul demis Florin Cîțu are de înfruntat nu doar o majoritate parlamentară care îi este ostilă, ci și „rebeliunea” unui care, imediat după ce adoptarea moțiunii, l-au cerut pe Orban premier al unui guvern tot în formula PNL-USR-UDMR. Până acum însă, conducerea partidului i-a ignorat pe cei 41 de parlamentari, unul dintre semnatarii scrisorii, senatorul Viorel Badea, precizând pentru FANATIK că nu au fost invitați de noua conducere la discuții.

„Nu, am vorbit și cu alți colegi și încă nu, dar probabil se va întâmpla acest lucru pentru că orice om responsabil își dă seama că 51 de parlamentari reprezintă ceva într-un partid. Cu siguranță, la un moment dat, cineva va vrea să dialogheze să vadă care este proiectul colegilor”, a declarat Viorel Badea.

Acesta a estimat totuși că la începutul săptămânii viitoare grupul din jurul lui Orban va fi invitat de la discuții legate de cerințele din scrisoare. Deocamdată, conducerea PNL nu a catadicsit nici măcar să recurgă la amenințări împotriva disidenților din partid.

Întrebat cât de funcțional ar fi un guvern condus de Orban și susținut de PNL-ul condus de Florin Cîțu, în condițiile în care relația dintre cei doi nu a mers când primul conducea partidul și al doilea Guvernul, Viorel Badea a lăsat de înțeles că decizia stă acum în mâinile președintelui Klaus Iohannis.

„Noi continuăm să credem că asta poate fi o soluție viabilă. Acum depinde foarte mult de PNL în totalitatea sa dacă se va lua o asemenea decizie și, bineînțeles, de președintele României care va decide care va fi propunerea de premier. Noi credem că, logic vorbind, Ludovic Orban este la momentul acesta persoana care poate să dezghețe situația pentru că are abilitatea de negociator pentru a putea aduce lucrurile la situația la care erau înainte de a se ajunge la această criză politică”, a mai spus Badea.

Florin Cîțu nu se grăbește să se vadă cu USR

Deși s-a cerut la negocieri imediat după adoptarea moțiunii, și USR-ul lui Cioloș a fost ignorat de către PNL. Într-o emisiune la TVR1, Dacian Cioloș a precizat că nu a avut decât un schimb de mesaje pe telefon cu Florin Cîțu.

„Nu, n-am vorbit. Am avut niște schimburi de mesaje cum am avut și cu alți lideri și chiar l-am întrebat dacă intenționează să organizeze o întâlnire cu noi, cu UDMR. Mi-a spus că o să încerce (…) Discuții directe nu am avut. Așteptăm în continuare să vedem dacă PNL e dispus să aibă o discuție. Viziunea noastră este deja cunoscută și nu s-a schimbat. Avem nevoie de un premier predictibil cu care să putem discuta, să fie capabil să conducă un guvern de coaliție, nu unul pe persoană fizică”, a spus Cioloș.

Alianța cu PSD ar aduce un sprijin parlamentar mai puternic

Liderul USR nu exclude varianta ca liberalii să aibă deja planuri legate de o colaborare viitoare cu social-democrații. „Probabil există o înțelegere neasumată cu PSD să susțină un guvern cu Florin Cîțu premier. Nu e nicio problemă, dar să-și asume lucrurile asta și nici nu era nevoie să ne țină în criză atâta vreme. Și moțiunea noastră de la începutul lunii septembrie a fost tergiversată prin tot felul de chestiuni procedurale ca să nu fie supusă la vot pentru că noi putem avea rezultatul de ieri de câteva săptămâni și acum am fi avut guvern”, a mai spus președintele USR.

Temerile lui Cioloș nu sunt justificate de pozițiile exprimate în ultimele zile de către președintele PSD, Marcel Ciolacu, care a afirmat în repetate rânduri că exclude varianta susținerii unui guvern minoritar al PNL. Pe de altă parte, o eventuală aliere, oficializată sau nu, a PNL cu PSD ar avea o majoritate clară în Parlament, chiar și în cazul în care gruparea Orban s-ar alătura opoziției.

Fără cei 41 de parlamentari, PNL mai are 94 de deputați și senatori. Cu cei 157 de parlamentari PSD la care se adaugă alți 30 de la UDMR, un guvern minoritar ar avea o susținere parlamentară confortabilă, cu 281 de voturi asigurate.