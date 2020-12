Declarații USR PLUS după exit-poll: „Va fi nevoie de o coaliție, refuzăm acest lucru cu PSD”

USR mergea la luptă în 2016 cu Nicușor Dan, urmat de fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea.

Fostul ministru al Culturii Vlad Alexandrescu spera și el în acel moment să prindă un loc în Senat.

Desigur, cei mai cunoscuți USR-iști, în frunte cu Dan Barna sau Cosette Chirchirău nu puteau lipsi nici atunci de pe listă.

USR PLUS vrea o alianță politică pentru a conduce România

UPDATE / Dacian Cioloș vorbește la finele alegerilor din 6 decembrie 2020: „Vom avea în Parlament o echipă solidă de deputați și senatori, probabil număr dublu față de ce am avut până acum, mulțumită votului. Dacă datele vor confirma numărătoarea voturilor finală, e clar că românii nu au dat un mandat clar niciunui partid, va fi un guvern de coaliție. Din punctul nostru de vedere credem că am primit mandat foarte clar. În ciuda pandemiei, România are nevoie în următorii ani de onestitate și profesionalism, aceasta e mandatul cu care mergem în Parlament și mandatul cu care vom negocia intrarea la Guvernare. Pentru că obiectivul nostru e clar, nu vom abdica de la cererile de reformă, cu acest obiectiv vom iniția discuțiile pentru formarea unei majorități de guvernare. Avem program de guvernare. Refuzăm o colaborare cu PSD”.

Dan Barna a transmis și el „câteva cuvinte” din izolare: „Mulțumesc colegilor și românilor, le cer să rămână în secții până la finalizarea fiecărui proces verbal. USR e forța reformatoare”.

Dacian Cioloș: „Am văzut astăzi inclusiv în diferitele sondaje făcute, că USR Plus a evoluat sistematic până acuma. Ne așteptăm ca acest trend să continue, plus voturile care vin din Diasporă și n-au fost calculate. Ne așteptăm să ne apropiem de 18-19%. Îi vom propune să propună un premier care să coaguleze o majoritate în Parlament. Nu mai merge și așa, nu mai poate să continue ca până acuma. Multe instituții ale statului și-au pierdut credibilitatea. Mediul economic așteaptă o perspectivă clară, e clar că deficitul bugetar va crește. Avem fondurile proprii, este o șansă și oportunitate nesperată să aibă banii necesari ca să antameze aceste reforme la nivelul educației și sănătății. Menținem poziția cu Dacian Cioloș premier. Nu excludem nicio variantă dacă va fi premier care să își asume, chiar și Ludovic Orban”.

Declarații USR PLUS după înfrângerea din 6 decembrie 2020

Pe fondul unui absenteism masiv la vot, USR a strâns doar 8.87% din totalul de voturi, în condițiile în care PSD a câștigat cu 45.47% și PNL a strans 20.04%.

În 2020, absenteismul a fost și mai ridicat, astfel că progresul USR PLUS a fost minim, în ciuda alianței cu partidul condus de Dacian Cioloș.

Iată cum a arătat în 2016 împărțirea voturilor:

La Camera Deputaților:

PSD – 45,47%, 154 mandate

PNL – 20,04%, 69 mandate

USR – 8,87%, 30 mandate

UDMR – 6,18%, 21 mandate

ALDE – 5,62%, 20 mandate

PMP – 5,34%, 18 mandate

La Senat:

PSD – 45,67%, 67 mandate

PNL – 20,41%, 39 mandate

USR – 8,92%, 13 mandate

UDMR – 6,24%, 9 mandate

ALDE – 6,00%, 9 mandate

PMP – 5,65%, 8 mandate

Înainte de alegerile din 2020, Dan Barna declara: „Adevărata miză după alegerile parlamentare este constituirea unei majorităţi reformiste în România, care nu poate fi decât USR-PLUS-PNL”. Rămâne de văzut care va fi reacția oficială a liderilor USR PLUS după ce vor fi numărate toate voturile.