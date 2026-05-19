UTA Arad a câştigat play-out-ul în SuperLiga! Meszar a anunţat antrenorul pentru sezonul viitor: “Acord 100%” Ce datorii are clubul și cine pleacă de la echipă

UTA Arad a câştigat play-out-ul în acest sezon de SuperLiga. Alexandru Meszar, patronul arădenilor, a făcut radiografia clubului după această stagiune și a spus ce urmează de la anul.
Mihai Dragomir
19.05.2026 | 15:31
UTA a ratat play-off-ul în acest sezon, însă a făcut un play-out admirabil. Arădenii au reușit în ultima etapă să devanseze FCSB și să ocupe primul loc din a doua parte a campionatului. Patronul Alexandru Meszar a intrat a doua zi în direct după victoria cu Unirea Slobozia și a anunțat ce urmează de acum la „Bătrâna Doamnă”, care nu deține licență pentru cupele europene.

Concluziile lui Alexandru Meszar după ce UTA a câștigat play-out-ul

Victoria celor de la UTA cu 1-0 din ultima etapă a play-out-ului, coroborată cu eșecul cu 0-2 al celor de la FCSB pe terenul lui Hermannstadt, au stabilit ierarhia finală. Arădenii au ocupat prima poziție după mai multe rezultate bune spre foarte bune. Alexandru Meszar a enumerat în direct lucrurile bune făcute de echipa sa în acest sezon, lăudând mai ales invincibilitatea în fața campioanei Universitatea Craiova. „Avem echipe sub noi sau la o diferență foarte mică de noi, dar care au bugete mai mari decât noi. Cred că suntem singura echipă în țară pe care Craiova n-a bătut-o sezonul acesta. Noi avem o victorie și un egal cu Craiova, victorie chiar la ei. N-am pierdut puncte la Dinamo, n-am pierdut de la FC Argeș, de la FC Argeș chiar am luat șase puncte. Am luat patru puncte sau trei de la CFR Cluj, deci am jucat foarte bine și am luat puncte mai multe de la echipele din play-off.  Poate și datorită evoluției noastre bune cu Craiova au câștigat campionatul, deoarece a făcut niște schimbări după ce au fost învinși acasă, categoric”.

Care este viitorul lui Adrian Mihalcea la UTA

Cât despre antrenorul Adrian Mihalcea, conducătorul de la UTA a precizat că tehnicianul continuă 100% și din sezonul viitor, îndeplinindu-și obiectivul trasat de conducere în acest sezon. „Mihalcea rămâne, sigur. Avem contract pe anul viitor, avem înțelegere cu el. Chiar dacă ieri, ultima declarație a dânsului nu a fost foarte clară. A lăsat niște loc de interpretări, dar l-am înțeles având în vedere că încărcătura emoțională pentru acest joc a fost una specială pentru el. Mihalcea rămâne 100%, nu se pune problema. Mai are un an de contract. Din păcate toate cresc, dar noi veniturile nu le putem crește. Așa este economia peste tot în lume…”.

Care este situația financiară de la UTA în prezent

Chestionat despre situația financiară a clubului, care a înregistrat datorii mari pe anul 2025, Alexandru Meszar a explicat care este contextul actual. (n.r. – Dacă ar veni un investitor să cumpere echipa) L-ar costa 0 lei și 0 bani echipa… Datoriile le va plăti cum le plătesc eu, depinde ce termin negociază. Datoriile variază… să fie în jurul sumei 6 milioane de euro. Nu este o sumă fixă. Avem o lună restanță cu salariile. O singură dată am avut două luni în acest campionat, în rest încercăm să le ținem o lună maxim două”.

UTA vrea să își păstreze jucătorii pentru sezonul viitor

Pe final, Alexandru Meszar a transmis că lotul echipei nu va suferi modificări majore pentru sezonul viitor, iar jucătorii de bază au fost păstrați prin prelungirea contractelor. „În proporție de 80-90% reușim să menținem tot ce am avut. Am prelungit în iarnă contractele pentru cei pe care i-am vrut în continuare. Abdallah are contract, Coman am optat pentru achiziționarea lui, am activat opțiunea. Roman rămâne. Mai are contract pe încă un an de zile!”, a mai spus patronul de la UTA Arad la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
