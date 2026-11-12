Sport

UTA Arad a fost vândută! Alexandru Meszar iese din club, iar un grup de investitori preia echipa. Exclusiv

Emanuel Roșu, Flaviu Popa
12.11.2026 | 22:59
UTA Arad a fost vanduta Alexandru Meszar iese din club iar un grup de investitori preia echipa Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Meszar a decis să vândă UTA Arad
UTA Arad își schimbă „patronul”, după ce Alexandru Meszar a decis să iasă din club. Un grup de investitori va prelua echipa, în frunte cu agentul de jucători Tudor Guțilă.
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Conform informațiilor FANATIK, fanii echipei UTA Arad vor avea ce să dezbată în aceste zile, după ce Alexandru Meszar a decis să vândă echipa unui grup de investitori coordonați de agentul de jucători Tudor Guțilă. În acest moment, UTA Arad are de plătit restanțe de 700.000 de euro pentru a nu fi depunctată.

UTA Arad a fost vândută unor oameni de afaceri coordonați de Tudor Guțilă

Între suporterii radicali ai UTA Arad și Alexandru Meszar a existat un conflict mai vechi, iar acum omul de afaceri pare că a decis să renunțe la echipă pentru a se concentra pe restul afacerilor sale.  Așa cum scria și Special Arad, UTA trece printr-o perioadă foarte complicată din punct de vedere financiar și riscă să dispară dacă nu va exista un investitor serios care să vină cu bani și să astupe gaura neagră care s-a format la această echipă în ultimii ani.

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Conform sursei citate, UTA Arad are momentan datorii de 7 milioane de euro, o cifră care o transformă într-o afacere nesustenabilă.UTA Arad se află deja în concordat preventiv, însă pe holurile de la FRF se vorbește tot mai mult despre o depunctare a arădenilor din cauza problemelor financiare fără sfârșit.

Tudor Guțilă, fratele mai mic al cunoscutei Dana Budeanu este pregătit să aducă la Arad un grup de investitori. Investitorii nu sunt exclusiv români, însă ar fi pregătiți să ducă pe UTA Arad la un alt nivel. Un prim pas, să plătească datoriile urgente ale echipei pentru ca UTA să nu fie depunctată.

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Investitorii de la UTA Arad ar avea legături și cu Universitatea Cluj

„Tudor Guțilă, agent de jucători și scouter, dorește să preia clubul împreună cu un grup de investitori. (N.m. Întrebat dacă sunt americani, așa cum s-a zvonit, arădeanul a răspuns) Nu, nu sunt americani. Sunt de mai multe naționalități, român, italian, american, israelian, sunt mai mulți. Tudor și acești oameni nu sunt străini nici de ceea ce se întâmplă la Universitatea Cluj, ei fiind implicați și acolo. Ei văd potențial la UTA, atât ca brand cât și ca emulație.

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Dacă vin ei, Meszar va pleca și vor conduce ei clubul, dar până atunci actuala conducere trebuie să își rezolve problemele, mai ales cele pe care le are la FRF în care clubul e amenințat cu depunctarea”, spune un apropiat al lui Tudor Guțilă, conform sursei citate.

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Emanuel Roșu
Emanuel Roșu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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